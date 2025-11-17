Всё о перерождении «МЮ». Как стали снова похожи на команду и насколько реален выход в ЛЧ

Есть ощущение, что «Манчестер Юнайтед» начинает потихоньку восстанавливаться. Тут, конечно, придётся делать кучу оговорок. До борьбы за чемпионство ещё далеко, но важнее тенденция к лучшему. После Эрика тен Хага было понимание, что хуже уже точно не станет. Это оказалось заблуждением. Прошлый чемпионат команда с Рубеном Аморимом завершила на 15-м месте в АПЛ. Да и в нынешнем сезоне был весьма тяжёлый старт. После заслуженного вылета из Кубка лиги от «Гримсби» казалось, что клуб реально проклят и с этим уже ничего нельзя поделать.

Однако теперь что-то начало налаживаться.

Брайан Мбемо празднует гол Фото: James Gill — Danehouse/Getty Images

Много говорилось о необходимости выиграть пять матчей подряд, чтобы один известный болельщик наконец-то подстригся. Пять раз подряд пока не выигрывали. В последних встречах — три победы и две ничьих. Только вот, по меркам современного «МЮ», столько не проигрывать — это тоже неплохой результат. И вот команда уже делит пятое место по набранным очкам благодаря дикой плотности в турнирной таблице (скорее всего, пятое место в АПЛ снова даст прямую путёвку в основную стадию Лиги чемпионов).

После 11 туров сформировались и первые впечатления от трансферов. Если по Беньямину Шешко остаются вопросы (его последний матч получился грустным — упущенные моменты и травма), то Брайан Мбемо, наоборот, нравится. У него пять мячей и один ассист в чемпионате, что уже неплохо. А ещё он лидер команды по ожидаемым ассистам (2,5 xA). Игра впереди строится во многом через него. Мбемо сделал больше всех касаний на чужой трети поля среди игроков «МЮ». А ещё он в команде не только больше всех бьёт, но и делает это точнее партнёров (53,8%).

Ещё одно попадание с трансфером — голкипер Сенне Ламменс. «Юнайтед» летом выбирал между ним и Эмилиано Мартинесом из «Астон Виллы». Выбор был сделан в пользу молодого бельгийца. За вратарскую позицию стало спокойнее. Ещё в «Антверпене» он выделялся отличной игрой на линии и теперь это демонстрирует уже на уровне АПЛ. Ламменс в «МЮ» уже пропустил на полтора мяча меньше, чем должен был, по модели ожидаемых голов (PSxG). А ещё этот голкипер уверенно играет на выходах — это то, чего давно не хватало команде.

В последней встрече Ламменс ещё и косвенно поучаствовал в голе в ворота «Тоттенхэма». При счёте 1:2 бельгиец пришёл в чужую вратарскую на 90+6-й минуте и отвлёк на себя Бреннана Джонсона, который на угловом играл по Маттейсу де Лигту. В результате защитник «МЮ» убежал на дальнюю штангу и без сопротивления забил головой.

Хотя выделять нужно не только новичков. Значительно прибавил Каземиро, который раньше смотрелся неубедительно. Контракт 33-летнего опорника заканчивается в конце сезона, и раньше его уход казался очевидным. Теперь же всё чаще появляются новости о продлении соглашения. Ну а главный тренер «МЮ» описал прогресс футболиста весьма красноречивым сравнением.

Рубен Аморим главный тренер «Манчестер Юнайтед» «Вначале он проигрывал конкуренцию всем полузащитникам, даже Тоби Коллайеру. Но он боролся и работал, а теперь вернулся в сборную. Каземиро очень важен для нас. Он много бегал, бился и прессинговал впереди, а затем возвращался в оборону. Я очень доволен им. Другим ребятам стоит посмотреть на него, чтобы понять, как быстро в футболе всё меняется».

Кстати, о самом Амориме. На днях исполнился год с его назначения в «МЮ». The Athletic выпустил текст с инсайдами о методах работы тренера, который видит своей основной задачей изменение ментальности футболистов и не стесняется критиковать их. Причём не в личных беседах, а в присутствии всей команды (в том числе весной прямо сказал Алехандро Гарначо, что летом ему понадобится хороший агент). Аморим хочет, чтобы футболисты доказывали своё место в старте за счёт тренировок, а не в личных беседах с тренером. На собраниях он регулярно говорит о профессиональных стандартах и недопустимости опозданий.

Во время занятий Рубен выстраивает футболистов, будто на поле есть соперник, а затем выбивает мяч в определённые зоны и следит за перемещением своих игроков. Тренер добивается, чтобы футболисты подсознательно знали, куда нужно смещаться при схеме 3-4-2-1. Португалец лично перемещает игроков на один-два метра, если считает, что они располагаются не совсем там, где нужно. В прошлом сезоне такие занятия было сложно запихнуть в плотный график. Теперь же у команды нет еврокубков, и, соответственно, появилось время для таких тренировок.

Рубен Аморим во время тренировки «Манчестер Юнайтед» Фото: Ash Donelon/Getty Images

А ещё у команды впереди неплохой календарь. В этом чемпионате «Манчестер Юнайтед» уже сыграл со всеми соперниками по «большой шестёрке» («Арсенал», «Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм»). В ближайшие пару месяцев «Юнайтед» не встретится ни с кем из них. Есть шанс закрепиться в зоне Лиги чемпионов, что уже будет считаться успехом после прошлогоднего провала.