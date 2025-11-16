До эры Холанда Норвегия не играла на ЧМ целую вечность! Она дала потомкам повод для мести

Команда Сульшера не испугалась звёздных Кафу и Роберто Карлоса. Но не совладала с Мальдини и Вьери.

Норвегия против Италии — одно из главных противостояний в квалификации ЧМ-2026. Номинальные фавориты итальянцы проигрывают гонку за первое место и прямой выход в финальную часть — теперь рискуют в третий (!) раз подряд пролететь мимо чемпионата мира, если провалятся в стыках.

Соперничество Норвегии и Италии отлично смотрится на контрасте с предыдущим ЧМ, где участвовали скандинавы. А случилось это в далёком 1998-м. Теперь – обо всём по порядку.

Большие перерывы для норвежцев — норма. Когда-то их представляли на ЧМ отцы Холанда, Сёрлота и Бохинена

Прежний временной разрыв был ещё существеннее нынешнего. Норвежцы дебютировали на чемпионате мира в 1934 году и ждали второй попытки ровно 60 лет! Правда, стоит учитывать 12-летний перерыв в связи со Второй мировой войной и скромный набор путёвок на нынешнем фоне — до 1978-го их было всего 16. Попробуй ещё отберись, будучи людьми из не самой футбольной страны.

С 1982-го последовало первое расширение — до 24 стран-участниц. Поначалу у Норвегии всё равно не получалось пройти квалификацию. Первая попытка, например, закончилась последним местом в группе с Венгрией, Англией, Румынией и Швейцарией. Но вот к ЧМ-1990 у норвежцев выросло отличное поколение, и в отборочном цикле они оставили позади себя тех же англичан с Нидерландами.

Правда, в США их ждало жуткое разочарование: набрав в группе по четыре очка вместе с Италией, Мексикой и Ирландией, Норвегия единственная отправилась домой. Даже не из-за разницы мячей, а из-за меньшего числа забитых голов. Скандинавы уступили итальянцам (0:1), хотя с 21-й минуты находились в большинстве. Представляете, насколько такое обидно? Кстати, за норвежцев тогда играли Альф-Инге Холанд (отец Эрлинга) и Йёран Сёрлот (отец Александра). Плюс отец некогда опорника ЦСКА Эмиля Бохинена – Ларс.

Йёран Сёрлот (отец Александра) и Аль-Инге Холанд (отец Эрлинга) в сборной Норвегии Фото: Getty Images

Пока ещё последний ЧМ у Норвегии — в 1998-м. Хлопнули бразильцев, но проиграли… снова Италии

Перед ЧМ-1998 состоялось ещё одно расширение — уже до 32 участников. Оно было актуально вплоть до ЧМ-2022, пока чиновникам из ФИФА и этого не показалось мало. Норвегии, впрочем, было всё равно: она катком прошлась по квалификации и с большим отрывом превзошла Венгрию, Финляндию, Швейцарию и Азербайджан. Разница голов «+19» говорит о многом.

Холанд-старший, Сёрлот-старший и Бохинен-старший на турнир уже не поехали. Но заметных имён в составе Норвегии хватало и без них. Представителей местного чемпионата было всего пятеро, а вот английской Премьер-лиги — сразу 11:

вратари «Тоттенхэма» Фруде Грудос с Эспеном Бордсеном;

защитники «Манчестер Юнайтед» Ронни Йонсен с Хеннингом Бергом. Им помогал Дан Эгген из «Сельты»;

Стиг Инге Бьёрнебю с Эйвинном Леонардсеном из «Ливерпуля»;

нападающий «Челси» Туре Андре Флу и, конечно, легенда того же «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер;

также выделялись двое игроков Бундеслиги — полузащитник «Герты» Хьетиль Рекдаль и «наконечник» «Вердера» Ховард Фло.

Норвежцы во главе с Эгилем Ульсеном (между прочим, одним из создателей понятия ожидаемых голов xG) попали в одну группу с действующими чемпионами мира бразильцами, а также с марокканцами и шотландцами. Понятно, кто там выделялся. Тем не менее в первых двух турах нужно было дать бой африканцам и другим европейцам.

Матч с марокканцами начался с гола Мустафы Хаджи из «Депортиво». Потом забил Юссеф Шипо из «Порту». Но в свои ворота при выносе. Каматчо (прозвище выступавшего за хихонский «Спортинг» Абдельжалиля Хадды) на 60-й минуте вывел Марокко вперёд. А уже через минуту Эгген точно сыграл головой. Так норвежцам спасли ничью два стандарта.

Первый тайм во встрече с Шотландией оказался безголевым. Зато в дебюте второго Флу результативно подкараулил на дальней штанге навес. Победить всё равно не удалось: полузащитник «Селтика» Крейг Берли установил итоговые 1:1.

Сборная Норвегии на ЧМ-1998 Фото: Mark Thompson/Getty Images

Что ж, не осталось иного выбора, кроме как обыграть Бразилию. Да, она разобралась и с Шотландией (2:1), и с Марокко (3:0), к тому моменту уже обеспечив себе выход из группы. Тем не менее чемпионы мира всё равно вышли практически полноценной основой: исключением стал разве что защитник Марсело Гонсалвес. Оцените легендарность того состава: Клаудио Таффарел, Роберто Карлос, Кафу, Жуниор Байано, Денилсон (его за рекордные € 30 млн покупал «Бетис»), Леонардо, Ривалдо, Дунга, Бебето, Роналдо. Звезда на звезде.

Все они не могли вскрыть ворота норвежских трудяг до 78-й минуты. А потом Бебето оказался без опеки и нырнул рыбкой на гол головой. Всё, чемодан, вокзал, Скандинавия? Не-а! Спасибо Байано. Пять минут спустя его качнул Фло, чётко пробив низом. И тут же он неловко сыграл рукой в своей штрафной при навесе. Таффарел угадал направление удара Рекдаля с пенальти, однако до мяча не дотянулся.

Так Норвегия протиснулась в плей-офф! Где её ждала… пу-пу-пу, снова Италия. Кристиан Вьери от всех убежал и забил. Это стало для норвежцев приговором. Фабио Каннаваро, Паоло Мальдини, Алессандро Костакурта, Джузеппе Бергоми, Джанлука Пальюка на воротах. Попробуй пробей такую стену. Они и не пробили. Как и Франция в четвертьфинале — хозяева и в скором триумфаторы турнира шагнули дальше только за счёт серии 11-метровых. Бразильцы же дошли до финала.

Матч Италия — Норвегия, 1/8 финала ЧМ-1998 Фото: Stu Forster/Getty Images

Италия стала сверхпринципиальным соперником для Норвегии. Другой вопрос, что нужно было соответствовать её высокому уровню. Скандинавы съездили на Евро-2000, однако затем надолго ушли в тень и на крупные соревнования путёвки не забирали. В том числе за счёт итальянцев, проиграв им и квалификации ЧМ-2006 (1:2, 0:0), и в отборе на Евро-2016 (1:2, 0:2).

Отомстить за старые обиды получилось лишь летом 2025-го. Зато как! Унизительные 3:0 в личной встрече и с практически 100-процентной вероятностью первое место в группе. Италии, судя по всему, придётся пробиваться на ЧМ-2026 через плей-офф. А там, как знать, вполне вероятен третий кряду пропуск чемпионата мира. Что для страны с великими футбольными традициями просто невероятно.