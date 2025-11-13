Скидки
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 14 ноября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи пятницы: отбор к ЧМ-2026 по футболу, Овечкин против Бобровского в НХЛ и волейбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 14 ноября 2025 года
Лучший спорт 14 ноября: «Спартак» — «Северсталь» в КХЛ, Итоговый турнир ATP и встреча лидеров женской Суперлиги! Следите с нами!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 14 ноября в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: увидим ли мы гол №902 от Великой Восьмёрки?

Александр Овечкин набирает очки – «Вашингтон» выигрывает – это правило, которое не сработало только один раз в этом сезоне. В предыдущем матче с «Каролиной» Ови отдал и забил свой 901-й гол в НХЛ, а команда взяла важные два очка. Увидим ли мы следующую шайбу главного снайпера современности или Сергей Бобровский этому помешает?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Занимательная тенденция:
«Вашингтон» выиграл семь матчей из восьми в текущем сезоне, в которых Овечкин набирал очки

🏒 5:00: «Калгари Флэймз» — «Сан-Хосе Шаркс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2025, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Не начался
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли Аскаров побеждать?

Ярослав Аскаров в ноябре – самый горячий вратарь в НХЛ. На его счету четыре победы подряд, он редко пропускает больше одной шайбы за матч, а «Сан-Хосе», начинавший сезон с шести поражений, уже находится в одном очке от зоны плей-офф. С «Калгари» удачная серия российского голкипера имеет великолепные шансы продолжиться – не только из-за его блестящей игры, но и потому, что «огоньки» находятся не в лучшей форме и занимают последнее место в турнирной таблице.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Как русский вратарь возрождает надежды «Сан-Хосе» на плей-офф:
Одна из лучших команд НХЛ 2010-х поднимается со дна. А помогает ей в этом русский вратарь
Одна из лучших команд НХЛ 2010-х поднимается со дна. А помогает ей в этом русский вратарь

🏐 14:00: «Уралочка-НТМК» — «Динамо-Ак Барс», женская Суперлига, 8-й тур

Суперлига — предварительный этап (ж) . 8-й тур
14 ноября 2025, пятница. 14:00 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Не начался
Динамо-Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: матч лидеров чемпионата

На площадке встретятся два гиганта российского женского волейбола: «Динамо-Ак Барс» и «Уралочка-НТМК». Казанской команде впору давать мастер-класс по стабильности в регулярном чемпионате. Подопечные Зорана Терзича – единственные, кто идёт без поражений. Но в 8-м туре всё может измениться, потому что екатеринбургская «Уралочка» — это команда-боец, которая умеет показать характер, не обращая внимания на тех, кто стоит по другую сторону сетки. Получится ли уральскому коллективу нанести первое поражение лидеру?

Турнирная таблица женской Суперлиги
Кто лидирует на старте сезона?
Расклад по лидерам волейбольной Суперлиги. Главные выводы по стартовому отрезку сезона
Расклад по лидерам волейбольной Суперлиги. Главные выводы по стартовому отрезку сезона

🎾 16:00*: Янник Синнер (Италия, 2) — Бен Шелтон (США, 5), Итоговый чемпионат ATP, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
14 ноября 2025, пятница. 16:00 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Бен Шелтон
5
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Интрига: пройдёт ли Синнер групповой этап Итогового без потери сета?

Янник Синнер пока без потери сета продвигается по турнирной дистанции Итогового чемпионата ATP в Турине. Он прошёл уже Александра Зверева, Феликса Оже-Альяссима и досрочно занял первое место в своей группе. Теперь в заключительном матче предварительного этапа итальянец сразится с Беном Шелтоном, который выше четвёртого места в группе в любом случае не поднимется. Теннисисты ранее встречались восемь раз. Первый матч в Шанхае-2023 остался за Шелтоном, а затем побеждал исключительно Синнер, включая недавний четвертьфинал «Мастерса» в Париже-2025.

Итоговый чемпионат ATP — 2025. Сетка
Итальянец пока движется по турниру уверенно:
Синнер — первый полуфиналист Итогового. Янник продолжает гонку за Алькарасом в рейтинге
Синнер — первый полуфиналист Итогового. Янник продолжает гонку за Алькарасом в рейтинге

🏐 19:00: «Заречье-Одинцово» — «Протон», женская Суперлига, 8-й тур

Суперлига — предварительный этап (ж) . 8-й тур
14 ноября 2025, пятница. 19:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Не начался
Протон
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: получится ли у «Протона» замахнуться на ещё одного лидера?

«Заречье-Одинцово» демонстрирует впечатляющую форму, выиграв шесть из семи матчей. Самой весомой была победа над калининградским «Локомотивом» в 7-м туре, после которой подмосковная команда ещё основательнее закрепилась на втором месте и буквально дышит в спину «Динамо-Ак Барс». «Протон» же выступает пока не так стабильно, как соперник, и из громких побед у саратовских волейболисток только выигранный матч с «Уралочкой-НТМК». Но это только лишний раз показывает, насколько команда Юрия Маричева непредсказуема и в любой игре может преподнести сюрприз. Поэтому зареченкам стоит держать концентрацию от начала и до конца встречи, чтобы не упустить победу.

Турнирная таблица женской Суперлиги
Матч-бриллиант 7-го тура!
За это мы и любим женский волейбол! «Заречье» и «Локомотив» выдали драматичную битву
За это мы и любим женский волейбол! «Заречье» и «Локомотив» выдали драматичную битву

🏒 19:00: «Нефтехимик» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2025, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Нефтехимик» обыграть ЦСКА впервые за три года?

ЦСКА в последние годы доминирует над «Нефтехимиком», одержав четыре победы подряд. Последний раз нижнекамцы брали верх над армейцами осенью 2022-го – тогда они трижды отыгрывались по ходу встречи, чтобы в итоге дожать в овертайме. В этом году «Нефтехимик» смело можно называть грозой авторитетов и командой, которая не даёт заскучать. Получится ли у них прервать свою серию неудач с ЦСКА?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Отмечаем работу Гришина — он один из лучших тренеров КХЛ на данный момент:
Рейтинг тренеров КХЛ: Ги Буше и Галлан падают вниз, Ларионов поднимается со дна

🏒 19:30: «Спартак» — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вернётся ли Жамнов на скамейку «Спартака», а Морозов — в состав?

Алексей Жамнов не доработал предыдущий матч с «Локомотивом» — в третьем периоде его не было на скамейке, а команда проиграла этот отрезок со счётом 0:3. Зато на игре присутствовал помилованный после допингового скандала нападающий Иван Морозов. Пока что, правда, только на трибуне, в компании травмированных Рубцова и Порядина. Вернётся ли Жамнов на скамейку, увидим ли мы Морозова в деле в матче с «Северсталью»?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
У главного тренера красно-белых было недомогание:
В «Спартаке» назвали причину отсутствия Жамнова на скамейке в игре с «Локомотивом»

🏒 22:00: «Нэшвилл Предаторз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2025, пятница. 22:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как сложится первый выездной матч команд в Стокгольме?

«Питтсбург» и «Нэшвилл» приехали в Стокгольм в рамках выездной серии НХЛ, где сыграют два матча. «Нэшвилл» занимает последнее место в Центральном дивизионе, проиграв пять последних встреч. У «Питтсбурга» дела тоже идут не лучшим образом – из последних пяти матчей команда смогла выиграть всего один, однако очковый запас, набранный на старте сезона, помогает ей до сих пор держаться в топ-3 Столичного дивизиона. Получится ли у «хищников» справиться с «пингвинами»?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Кресло под Эндрю Брюнеттом шатается:
Кого уволят первым в НХЛ? 3 главных кандидата на тренерскую отставку
Кого уволят первым в НХЛ? 3 главных кандидата на тренерскую отставку

⚽️ 22:45: Люксембург — Германия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа А, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 5-й тур
14 ноября 2025, пятница. 22:45 МСК
Люксембург
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Германия вплотную приблизится к ЧМ?

Люксембург в массовом сознании — беспомощный футбольный «карлик». В последние годы тенденция изменилась, пошли какие-никакие результаты, но сейчас всё как раньше. В отборе ЧМ-2026 у люксембуржцев четыре поражения в четырёх матчах, 10 пропущенных мячей и всего один забитый. У Германии же, напротив, всё отлично. Да, начали с проигрыша Словакии, зато после этого исключительно побеждают. Очередные три очка приблизят к финальной стадии ЧМ вплотную.

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Европа
Но есть и плохие новости:
Жеребьёвку ЧМ-2026 вот-вот изменят? Италия от этого выиграет, а Германия – пострадает
Жеребьёвку ЧМ-2026 вот-вот изменят? Италия от этого выиграет, а Германия – пострадает

⚽️🎦 22:45: Польша — Нидерланды, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа G, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 9-й тур
14 ноября 2025, пятница. 22:45 МСК
Польша
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Нидерланды досрочно выйдут на ЧМ?

Здесь всё очень просто: Нидерланды — первые в отборочной группе с 16 очками, Польша — вторая с 13. А теперь нас ждёт очная встреча команд. Победа Нидерландов отправит их прямиком на ЧМ, а вот у поляков есть шанс не просто притормозить лидера группы, но и навязать ему борьбу за первое место и прямую путёвку на чемпионат мира. Ведь вторая строчка позволяет лишь сыграть в стыках, а таких дополнительных приключений никому не хочется.

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Европа
Что не так с лучшим бомбардиром в истории Нидерландов?
«Не входит и в топ-5». Бомбардирский рекорд Депая в сборной понравился не всем легендам
«Не входит и в топ-5». Бомбардирский рекорд Депая в сборной понравился не всем легендам

⚽️ 22:45: Хорватия — Фарерские острова, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа L, 9-й тур

ЧМ-2026 — Европа . Группа L. 9-й тур
14 ноября 2025, пятница. 22:45 МСК
Хорватия
Не начался
Фарерские острова
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Хорватия — в одной победе от ЧМ

У хорватов ситуация ровно такая же, как у Нидерландов. Разница лишь в том, что досрочно прыгнуть на ЧМ должно быть проще: играть предстоит дома, да и в соперниках Фарерские острова. Впрочем, совсем недооценивать Фареры тоже не стоит — команда идёт третьей и претендует на плей-офф. Да и в сентябрьской очной встрече хорваты на выезде выиграли лишь 1:0.

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Европа
Они вообще стареют?!
Сборная Бенджамина Баттона. Удивительно, кто вытаскивает Хорватию на очередной ЧМ
Сборная Бенджамина Баттона. Удивительно, кто вытаскивает Хорватию на очередной ЧМ
