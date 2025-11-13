Лучший спорт 14 ноября: «Спартак» — «Северсталь» в КХЛ, Итоговый турнир ATP и встреча лидеров женской Суперлиги! Следите с нами!

Топ-матчи пятницы: отбор к ЧМ-2026 по футболу, Овечкин против Бобровского в НХЛ и волейбол

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: увидим ли мы гол №902 от Великой Восьмёрки?

Александр Овечкин набирает очки – «Вашингтон» выигрывает – это правило, которое не сработало только один раз в этом сезоне. В предыдущем матче с «Каролиной» Ови отдал и забил свой 901-й гол в НХЛ, а команда взяла важные два очка. Увидим ли мы следующую шайбу главного снайпера современности или Сергей Бобровский этому помешает?

🏒 5:00: «Калгари Флэймз» — «Сан-Хосе Шаркс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: продолжит ли Аскаров побеждать?

Ярослав Аскаров в ноябре – самый горячий вратарь в НХЛ. На его счету четыре победы подряд, он редко пропускает больше одной шайбы за матч, а «Сан-Хосе», начинавший сезон с шести поражений, уже находится в одном очке от зоны плей-офф. С «Калгари» удачная серия российского голкипера имеет великолепные шансы продолжиться – не только из-за его блестящей игры, но и потому, что «огоньки» находятся не в лучшей форме и занимают последнее место в турнирной таблице.

🏐 14:00: «Уралочка-НТМК» — «Динамо-Ак Барс», женская Суперлига, 8-й тур

Интрига: матч лидеров чемпионата

На площадке встретятся два гиганта российского женского волейбола: «Динамо-Ак Барс» и «Уралочка-НТМК». Казанской команде впору давать мастер-класс по стабильности в регулярном чемпионате. Подопечные Зорана Терзича – единственные, кто идёт без поражений. Но в 8-м туре всё может измениться, потому что екатеринбургская «Уралочка» — это команда-боец, которая умеет показать характер, не обращая внимания на тех, кто стоит по другую сторону сетки. Получится ли уральскому коллективу нанести первое поражение лидеру?

🎾 16:00*: Янник Синнер (Италия, 2) — Бен Шелтон (США, 5), Итоговый чемпионат ATP, 3-й тур

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пройдёт ли Синнер групповой этап Итогового без потери сета?

Янник Синнер пока без потери сета продвигается по турнирной дистанции Итогового чемпионата ATP в Турине. Он прошёл уже Александра Зверева, Феликса Оже-Альяссима и досрочно занял первое место в своей группе. Теперь в заключительном матче предварительного этапа итальянец сразится с Беном Шелтоном, который выше четвёртого места в группе в любом случае не поднимется. Теннисисты ранее встречались восемь раз. Первый матч в Шанхае-2023 остался за Шелтоном, а затем побеждал исключительно Синнер, включая недавний четвертьфинал «Мастерса» в Париже-2025.

🏐 19:00: «Заречье-Одинцово» — «Протон», женская Суперлига, 8-й тур

Интрига: получится ли у «Протона» замахнуться на ещё одного лидера?

«Заречье-Одинцово» демонстрирует впечатляющую форму, выиграв шесть из семи матчей. Самой весомой была победа над калининградским «Локомотивом» в 7-м туре, после которой подмосковная команда ещё основательнее закрепилась на втором месте и буквально дышит в спину «Динамо-Ак Барс». «Протон» же выступает пока не так стабильно, как соперник, и из громких побед у саратовских волейболисток только выигранный матч с «Уралочкой-НТМК». Но это только лишний раз показывает, насколько команда Юрия Маричева непредсказуема и в любой игре может преподнести сюрприз. Поэтому зареченкам стоит держать концентрацию от начала и до конца встречи, чтобы не упустить победу.

🏒 19:00: «Нефтехимик» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: сможет ли «Нефтехимик» обыграть ЦСКА впервые за три года?

ЦСКА в последние годы доминирует над «Нефтехимиком», одержав четыре победы подряд. Последний раз нижнекамцы брали верх над армейцами осенью 2022-го – тогда они трижды отыгрывались по ходу встречи, чтобы в итоге дожать в овертайме. В этом году «Нефтехимик» смело можно называть грозой авторитетов и командой, которая не даёт заскучать. Получится ли у них прервать свою серию неудач с ЦСКА?

Отмечаем работу Гришина — он один из лучших тренеров КХЛ на данный момент: Рейтинг тренеров КХЛ: Ги Буше и Галлан падают вниз, Ларионов поднимается со дна

🏒 19:30: «Спартак» — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: вернётся ли Жамнов на скамейку «Спартака», а Морозов — в состав?

Алексей Жамнов не доработал предыдущий матч с «Локомотивом» — в третьем периоде его не было на скамейке, а команда проиграла этот отрезок со счётом 0:3. Зато на игре присутствовал помилованный после допингового скандала нападающий Иван Морозов. Пока что, правда, только на трибуне, в компании травмированных Рубцова и Порядина. Вернётся ли Жамнов на скамейку, увидим ли мы Морозова в деле в матче с «Северсталью»?

У главного тренера красно-белых было недомогание: В «Спартаке» назвали причину отсутствия Жамнова на скамейке в игре с «Локомотивом»

🏒 22:00: «Нэшвилл Предаторз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: как сложится первый выездной матч команд в Стокгольме?

«Питтсбург» и «Нэшвилл» приехали в Стокгольм в рамках выездной серии НХЛ, где сыграют два матча. «Нэшвилл» занимает последнее место в Центральном дивизионе, проиграв пять последних встреч. У «Питтсбурга» дела тоже идут не лучшим образом – из последних пяти матчей команда смогла выиграть всего один, однако очковый запас, набранный на старте сезона, помогает ей до сих пор держаться в топ-3 Столичного дивизиона. Получится ли у «хищников» справиться с «пингвинами»?

⚽️ 22:45: Люксембург — Германия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа А, 5-й тур

Интрига: Германия вплотную приблизится к ЧМ?

Люксембург в массовом сознании — беспомощный футбольный «карлик». В последние годы тенденция изменилась, пошли какие-никакие результаты, но сейчас всё как раньше. В отборе ЧМ-2026 у люксембуржцев четыре поражения в четырёх матчах, 10 пропущенных мячей и всего один забитый. У Германии же, напротив, всё отлично. Да, начали с проигрыша Словакии, зато после этого исключительно побеждают. Очередные три очка приблизят к финальной стадии ЧМ вплотную.

⚽️🎦 22:45: Польша — Нидерланды, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа G, 9-й тур

Интрига: Нидерланды досрочно выйдут на ЧМ?

Здесь всё очень просто: Нидерланды — первые в отборочной группе с 16 очками, Польша — вторая с 13. А теперь нас ждёт очная встреча команд. Победа Нидерландов отправит их прямиком на ЧМ, а вот у поляков есть шанс не просто притормозить лидера группы, но и навязать ему борьбу за первое место и прямую путёвку на чемпионат мира. Ведь вторая строчка позволяет лишь сыграть в стыках, а таких дополнительных приключений никому не хочется.

⚽️ 22:45: Хорватия — Фарерские острова, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа L, 9-й тур

Интрига: Хорватия — в одной победе от ЧМ

У хорватов ситуация ровно такая же, как у Нидерландов. Разница лишь в том, что досрочно прыгнуть на ЧМ должно быть проще: играть предстоит дома, да и в соперниках Фарерские острова. Впрочем, совсем недооценивать Фареры тоже не стоит — команда идёт третьей и претендует на плей-офф. Да и в сентябрьской очной встрече хорваты на выезде выиграли лишь 1:0.