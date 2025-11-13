«Я специально провоцирую». Соболев впервые по-настоящему заговорил в «Зените»

И про «Спартак», и про Дзюбу с Быстровым, и про Дельфина, и про многое другое.

Александр Соболев ещё не давал больших интервью после перехода в «Зенит». Но после матча с «Крыльями Советов» (1:1) форвард пришёл на клубный подкаст петербургского клуба и обсудил массу интересных тем: свой трансфер из «Спартака», конкуренцию с Маттео Кассьеррой и Лусиано Гонду, варианты развития карьеры в Европе, отношения с фанатами и многое другое. Ух!

О переходе из «Спартака» в «Зенит»

– Как бы презентовал свой трансфер? Сижу в тёмной комнате, мясо ем, течёт кровь, условно, такое могло быть. Я контентмейкер, поэтому такие жесты (про жест Жириновского в матче с ЦСКА. — Прим. «Чемпионата») и появляются у меня. Такое событие ведь редко бывает, можно было ведь так обыграть, чтобы ещё всех поджечь.

Первые мысли после перехода в «Зенит»? Я счастлив! Я ждал этот переход очень долго. Да на самом деле я ещё в ноябре говорил, за полгода я говорил: «Всё, я ухожу!».

«Спартак» мне предлагал новый контракт. Я вам честно говорю, он лежал в папке, а я говорил: «Я смотреть даже не буду!». Я просто принял для себя решение, что я хочу в «Зенит». Потому что здесь можно выиграть трофей.

Александр Соболев подписал контракт с «Зенитом» Фото: ФК «Зенит»

Сталкивался ли с хейтом после трансфера? Один раз, это было сразу после перехода. Пришёл в школу на 1 сентября к ребёнку. Ко мне подходит взрослый человек, руку жмёт, говорит: «Александр, приветствую. Как у вас самочувствие, настроение?» Говорю: «Всё отлично, спасибо». Думал, сейчас поздравит, а там: «Ну что ты, кинул «Спартачок», а? Каково тебе сейчас?» (смеётся). Я даже не знал, что сказать.

То, что происходит на работе, домой не приношу. Просто не хочу это нести. Если супруга что-то читает, то не спрашивает. Пусть занимается детьми, отдыхает, ходит в магазины. Зачем ей это всё, то, что меня оскорбляют. Я сказал, что не нужно на это обращать внимание, просто живи и кайфуй.

О нынешнем отношении к «Спартаку»

– Если мы берём как клуб «Спартак», с его историей и болельщиками — я уважаю и клуб «Спартак», и болельщиков. Никогда плохого слова про «Спартак» не скажу. Да, конечно, «Спартаку» хочется забивать, потому что я там играл. Хочу ли я что-то доказать людям из того клуба? Нет. Уважаю «Спартак» как бренд. 100-процентное уважение.

Почему не праздновал гол в ворота «Спартака»? Первый гол я не праздновал, только первый. Я уже говорил, что уважаю болельщиков и клуб. Я там был пять лет. Некоторые руки поднимают, извиняются или что, я не стал поднимать. Заранее ли это продумал? Если честно, думал, что буду праздновать.

О прозвище Дельфин и отношениях с болельщиками

— Кто придумал прозвище? Думаю, болельщики [первые], наверное. Всё просто: когда играл в Самаре — много фолили на мне. Все говорили: «Вау, супер, классный нападающий! На нём много фолят». Потом перешёл в «Спартак», и всё было так же. Но, видимо, болельщики других команд начали: «Дельфин, дельфин!». Ну… Дельфин и Дельфин. Вообще без разницы. Хоть Кит! (улыбается).

Александр Соболев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Падал ли специально, чтобы заработать пенальти? 100%. Так любой нападающий делает.

Жест в матче с ЦСКА? Это же Жириновский, вы знаете. Есть старое видео, Жириновский выходит из машины, рассказывает, там кто-то кричит, и он: «Петушиные крики». Провоцирую ли фанатов? Я провоцирую, конечно. Но меня же оскорбляют, ну, не оскорбляют… А я специально это делаю, чтобы вы ещё больше [продолжали].

Сравнить себя с Быстровым и Дзюбой, которые тоже выступали за «Спартак» и «Зенит»? У Быстрова другая ситуация, другие времена. По сравнению с Быстровым и Дзюбой у меня — лайт. Если брать пример Дзюбы, он всё время ругался с «Виражом», я уважительно к ним отношусь, даже если они про меня что-то кричат. Я их прекрасно понимаю.

О статусе в «Зените» и конкуренции в атаке

– Была ли неуверенность или ощущение, когда приехал, что не в своей тарелке? Всё гораздо проще. До перехода в «Зенит», это длилось долго, почти два месяца, в голове у себя я выстраивал определённую картинку, что я сейчас приду в «Зенит», буду в каждой игре забивать.

Первые три матча я играл в составе, потом просто не забивал, не очень играл, и посадили меня [на скамейку], заслуженно посадили. И то, что было в голове, эта картинка не совпала, и чуть тяжелее стало в этом плане.

А так понимал, что со временем всё наладится, просто надо работать, и всё. То, что там не пошло, говорю, картинка была одна, а на деле получилось по-другому, чуть дольше перестраивался в этом плане. «Зенит» — такая команда, если ты в первом тайме, условно, гол не забиваешь, тебя могут на 45-й поменять или на 50-й, это стабильно.

Ты это понимаешь, и то, что если в одном матче не забьёшь, в следующем ты не играешь.

Сейчас могу сказать, что полностью освоился. Свой в команде хи-хи, ха-ха, шутки, всё это присутствует. Полноценный игрок. В городе тоже быт обустроил. Мне Петербург очень нравится, семье нравится, поэтому всё классно.

Большая ли разница с моментом, когда только приехал? Очень большая. В плане адаптации и не только, всего, большая разница. Считаю, что я даже за это время чуть так повзрослел. Нет таких детских обид, как раньше, чего-то такого особо.

Александр Соболев, Матео Кассьерра, Лусиано Гонду Фото: «Чемпионат»

Кто мои конкуренты? Наверное, Гонду и Кассьерра. Считаю ли себя самым сильный в этой тройке? (Смеётся). В чём превосхожу и в чём уступаю другим нападающим? Тяжёлый вопрос, в чём превосхожу, во всём (смеётся). Всегда говорю, что нападающего ценят за голы и голевые передачи. У Кассьерры в этом сезоне их девять или 10. У меня семь голевых очков. Я говорю про «гол+пас». У Гонду не знаю сколько, [наверное] три (четыре. – Прим. «Чемпионата»). Вот мы и сопоставляем.

Нападающего оценивают за голы. Он может 90 минут стоять, забить гол, и он король. Это логично. Говоря про уверенность, не уверен, что буду играть следующий матч, и он не уверен, если не забил. Если забил, да, 90%, что будет. Если не забил и сыграл хорошо, не факт, что будет играть. Может быть, здесь и у него [Кассьерры], и у меня, и у Гонду чуть не складывается.

Про драку в кубковом матче «Спартака» и «Зенита»

– Все обсуждают, что я якобы Барриоса бил из-за спины. Но никто не видит одного момента, на одном из повторов видно, почему я так стал делать. Там и с Игорем Витальевичем [Симутенковым] закусь был (смеётся).

Обсуждал ли с Симутенковым потом драку? Конечно. Мы на поле дрались с ним. Я бил Барриоса, он упал, думаю, не буду его трогать. Поднимаю голову, и Витальевич мне (показывает удар. — Прим. «Чемпионата») (смеётся).

Почему я начал бить Барриоса, потому что так получилось. Ерохин взял Промеса и его оттаскивает, в этот момент Барриос бьёт Промеса. Из-за этого я начал… Всем дали шесть игр.

Вы знаете, что Симутенков заднюю дёрнул? (смеётся). Когда бежал.

Как подшутил над Владимиром Слишковичем в «Спартаке»

— Тренировка, [до этого] две игры в чемпионате, меня не выпускают. Я начинаю кипеть, игра с «Балтикой» в полуфинале. Я вышел на тренировку злой, в моменте якорь кинул, а там футбол «четыре на четыре», не побежал со своим защитником. Получилось так, он побежал, а остальные трое просто встали, и он пробежал прямо и забил.

Слишкович остановил тренировку, обращаясь ко всем, но понятно, что ко мне. Я промолчал. Тренировка закончилась, он вызывает, говорит, что не еду на игру (речь о финале Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2023/2024 с «Балтикой». – Прим. «Чемпионата»), что так будет лучше для команды. Окей. Мне руководство звонит, что нужно ему позвонить и извиниться. Я ему позвонил, говорю, что готов извиниться перед ним, перед командой. Поставишь ты меня или нет — готов прилететь в Калининград. Он говорит: «Нет, ты завтра футбол смотришь дома на диване». Окей (смеётся). Игра заканчивается, 0:1, я ему [шлю] СМС: «Финал вместе на диване дома посмотрим». Как только матч закончился.

Александр Соболев и Владимир Слишкович Фото: РИА Новости

У меня с ним нормальные отношения, следующий матч играл. Это просто эмоции, я смотрел дома, [подумал], если я на диване, то финал вместе глянем.

Про отношения с Доменико Тедеско

— Общаюсь ли с Тедеско? Так, бывает… Мне он нравился как тренер. Он и психолог, и упражнения у него были интересные. Понимал, когда надавить на команду, когда – нет. Когда в перерыве разгромить всё, вроде с «Локомотивом» играли, у меня мусор под ногами, он мусорки пинал. А где-то проигрывали 0:2, он спокойно говорил. Чувствовал.

Доменико Тедеско и Александр Соболев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

У нас тоже была ситуация, когда мы послали друг друга на три буквы. Играли с «Уралом», болело колено. Он говорит: «В сборную не едешь». Ответил, что не могу не поехать, я приеду в сборную, у меня всё нормально, как я могу сказать? Он отвечает: «Тогда ты больше не играешь у меня, zero minutes. Пока я главный тренер, ты не играешь» (объясняет, что Тедеско показывал «0». — Прим. «Чемпионата»). Я говорю: «Ну тогда ты идёшь...» Закрыл дверь и ушёл. На следующий день поговорили, в следующей игре с «Уралом» два забил, в сборную поехал. А со сборной – на операцию.

О поражении 1:7 за «Спартак» от «Зенита»

— Сильно было (смеётся). Да ничего не было. Все, как говорится, обоссаны. Собрались и в аэропорт, никто ничего не сказал. Самое сильное — 0:4 в первом тайме, на всю жизнь запомнил. «Вираж» тогда [присутствовал], не было же Fan ID, мы выходим после перерыва, и весь «Вираж»: «Эй, ********, мы продолжаем». Как сильно, молодцы, думаю. Мы забиваем, 1-4, Промес встал (два пальца в небо. — Прим. «Чемпионата»). Ну всё, думаю, сейчас. Раз, два, три, 1:7 (смеётся). Весь «Вираж» кричит, это так сильно было, не обманули ведь.

Про варианты в Европе

– Есть ли желание уехать в Европу? Сейчас как будто уже без шансов, если честно говорить. Устроила бы меня Турция? Почему нет, можно попробовать.

У меня, наверное, нормальный шанс был уехать после группового этапа Лиги Европы. Была ли возможность перейти в «Кристал Пэлас»? Да, была. Но это было ещё до «Спартака», в Самаре. Почему не получилось? Потому что игр за сборную не было, а я уже молодым в то время не считался. Реально шанс был: пытались договориться, но не договорились. А я хотел туда… Ещё были «Бешикташ» и «Лечче» из Италии.