Форвард ЦСКА, звезда «Арсенала» и Ямаль. Все номинанты на премию Пушкаша. Видео

Стали известны номинанты премии Ференца Пушкаша – за лучший гол года. В список вошли 11 человек, среди которых – представитель ЦСКА Алеррандро! В список попали авторы лучших, по мнению ФИФА, голов с 11 августа 2024 года по 2 августа 2025-го.

Алеррандро, ЦСКА — гол через себя за «Виторию» в ворота «Крузейро» (19 августа 2024 года)

«Витория» арендовала форварда у «РБ Брагантино» – и не зря. Гол, конечно, сумасшедший – через себя, по высоченной дуге. Интересно, что «Витория» вела у «Крузейро» 2:0, но встреча в итоге закончилась ничьей (2:2). Эх, забивал бы Алеррандро такие голы за ЦСКА…

Алессандро Дейола, «Кальяри» — гол в дальний угол ворот «Венеции» (18 мая 2025 года)

Полузащитник «Кальяри» зафиналил потрясающую комбинацию в игре с «Венецией» – семь передач в касание, включая пас пяткой, подключение в штрафную и кручёный удар в дальнюю девятку. Вкуснотища.

ВИДЕО

Педро де ла Вега, «Сиэтл Саундерс» — гол в касание с линии штрафной в ворота «Крус Асуля» (31 июля 2025 года)

Безумие, а не гол. Передача из глубины в стиле Пола Скоулза на левый фланг атаки, а дальше – не приём, не скидка. А сразу ударище по высоченной траектории, которую наверняка никто на стадионе и не предугадал бы. За полётом мяча заворожённо наблюдали даже соперники. Кстати, тот матч «Сиэтл» выиграл 7:0. Бедный «Крус Асуль».

ВИДЕО

Сантьяго Монтьель, «Индепендьенте» — гол через себя в ворота «Индепендьенте Ривадавия» (11 мая 2025 года)

Гонсало Монтьель известен тем, что выиграл с Аргентиной ЧМ-2022. А вот его двоюродный брат Сантьяго может прославиться иным способом. Его голенда за «Индепендьенте» чем-то похожа на удар Алеррандро – но расстояние от ворот дальше, за пределами штрафной.

ВИДЕО

Амр Нассер, «Замалек» — гол через себя за «Фарко» в ворота «Аль-Ахли» (17 апреля 2025 года)

Дело было в Кубке Египта. И чем-то напомнило гол Криштиану Роналду в ворота «Ювентуса» за «Реал» в Лиге чемпионов. Та же подача с правого фланга, тот же прыжок, тот же гол через себя. Овации, правда, не такие же – всё-таки уровень у соревнований и авторов гол несравнимый. Но забитый мяч от этого хуже точно не становится.

ВИДЕО

Карлос Оррантия, «Атлас» — гол дальним ударом в ворота «Керетаро» (16 апреля 2025 года)

Помните, как Юрий Жирков играючи проходил соперников, чеканя мячом? Ну так вот здесь то же самое. Оррантия оказался первым на подборе и благодаря клёвой технике дважды убрал прессингующего соперника чеканкой. А третьим касанием засандалил словно гаубицей в девятку. Эстетика в каждом движении.

ВИДЕО

Лукас Рибейро, «Культураль Леонесса» — сольный проход и гол за «Мамелоди Сандаунз» в ворота «Боруссии» Д (21 июня 2025 года)

Ещё летом на клубном чемпионате мира команда из ЮАР поразила самоотдачей и открытым футболом. В том числе в матче с «Боруссией». Дортмундцы тогда пропустили трижды. Рибейро тогда открыл счёт во встрече на 11-й минуте: получил мяч в районе центрального круга, рванул вперёд и на широком шаге долетел до ворот Грегора Кобеля. И сделал красиво.

ВИДЕО

Деклан Райс, «Арсенал» — гол со штрафного в ворота «Реала» (8 апреля 2025 года)

Исторический вечер. Райс двумя прямыми ударами со штрафных казнил команду Карло Анчелотти. Можно быть уверенным, что те голы со штрафных уже стали классикой европейского футбола. Номинирован второй гол – в самую девятку. Девятковее некуда.

ВИДЕО

Ризки Ридхо, «Персиджа» — гол с середины поля в ворота «Аремы» (9 марта 2025 года)

Капитан «Персиджи» грамотно оценил обстановку. Его команда отбилась и начала собственную контратаку. Ридхо набрал скорость в левой зоне, пересёк центральную линию поля и уже прицелился – вратарь далековато вышел из ворот. Влажная погода помогла: удар получился хлёстким и неберущимся.

ВИДЕО

Кевин Родригеш, «Газишехир» — гол в касание за «Касымпашу» в ворота «Ризеспора» (9 февраля 2025 года)

Португалец особых звёзд в карьере не хватал, а последние годы играет на Востоке. В прошлом сезоне выступая за «Касымпашу». Родригеш шлёпнул в касание по падающему мячу – и тот залетел в дальний угол с левого фланга по уходящей от вратаря траектории. Звучит фантастически, но это случилось.

ВИДЕО

Ламин Ямаль, «Барселона» — гол в стиле Роббена в ворота «Эспаньола» (15 мая 2025 года)

Да, лучшего описания для гола юного испанского гения и не придумать. Ещё и в дерби. Получил мяч на правом фланге при обыгрыше с партнёром, набрал скорость, пронесясь вдоль линии штрафной, и с левой вонзил в дальний верхний угол. Если это не школа Арьена, то чья?

ВИДЕО