Рейна помог Перу в матче со сборной России, «Кубань» на грани. Главное за неделю в ФНЛ

На международную паузу ушёл почти весь мировой футбол, но только не ФНЛ. Там приближаются новый тур в Лиге Pari и развязка в «Золоте». Готовимся к выходным и читаем последние новости.

Рейна помог сборной Перу

Сборная России в Санкт-Петербурге сыграла вничью со сборной Перу (1:1). На 60-й минуте при счёте 0:1 на поле вышел полузащитник «Родины» Йорди Рейна. Это его первый матч за национальную команду с сентября 2022-го. Рейна активно играл за сборную во времена своей европейской карьеры (из МЛС тоже приезжал) – накопил 30 матчей.

Очевидно, свежий вызов Рейны был связан с логистикой – из Москвы до Санкт-Петербурга добраться намного удобнее, чем из других точек планеты. Но один из лидеров «Родины» игру точно не испортил. Перу с помощью замен переломило ход матча – Алекс Валера сравнял счёт на 82-й минуте.

Впереди у перуанцев ещё один товарищеский матч – 18 ноября в Сочи они сыграют с чилийцали. Снова ждём Рейну на поле.

Моторин забил за молодёжную сборную

Сборная России U21 обыграла в товарищеском матче Иран U23 со счётом 2:0. Голами отметились Даниил Шанталий из «Ростова» и Даниил Моторин из «КАМАЗа». Это уже второй гол Моторина в трёх матчах за молодёжку. Результативными действиями отметились и другие «делегаты» из Первой лиги – голевые передачи на счету Ильи Родионова из «Черноморца» и Дмитрия Кучугуры из «Нефтехимика» (принадлежит «Краснодару»).

С одной стороны, в Набережных Челнах рады за Моторина. С другой – «КАМАЗ» перед выездом в Челябинск потерял целую группу основных игроков. Максим Бурко вызван в молодёжную сборную Беларуси. Травмированы Самину Абдуллахи, Мухаммад Султонов, Даниил Маругин и Дмитрий Тананеев.

В эту паузу Россия U21 сыграет ещё два матча – с Бахрейном U23 (15 ноября) и Кыргызстаном U23 (18 ноября).

Гаджимурадову подарили танковый шлем

В прошедшем туре Первой лиги «Челябинск» совершил настоящий подвиг – в меньшинстве одержал волевую победу в матче с «Уфой» (2:1). Главным его героем стал Рамазан Гаджимурадов – сначала он уложил мяч в сетку ворот Александра Беленова дальним ударом, а затем реализовал пенальти.

Челябинцы поделились видео из победной раздевалки. Сначала главный тренер Роман Пилипчук толкнул речь перед футболистами.

Роман Пилипчук главный тренер «Челябинска» «Одним словом – мужики. Нас уже все похоронили перед этим матчем. Серия не та пошла, ещё что-то. Просто они не знают, что происходит внутри. Здесь собраны сильные духом люди, которых ничего не ломает. Даже игра вдесятером. Это стоит дорогого, пацаны».

Оказалось, что в Челябинск приехали родители Гаджимурадова. Пилипчук даже предложил им остаться до 16 ноября – обещал заплатить из своих денег. Видимо, настолько сильно Рамазан хотел показать себя перед родными.

Хотя и в целом по сезону Гаджимурадов великолепен – 6+3 по системе «гол+пас» в 17 матчах. В честь звания MVP матча с «Уфой» вингеру «Челябинска» подарили танковый шлем с логотипом клуба. После этого Гаджимурадову дали динамометр – футболист выжал 44 кг.

Новый ролик от «СКА-Хабаровск»

Очередное видео от пресс-службы дальневосточной команды – превью домашнего матча с «Енисеем» с отсылками к «Игре престолов».

Внутри – шутки про неназначенный пенальти во встрече с «Уралом» (0:2) и синие линзы. В главной роли верхом на коне – футболист «СКА-Хабаровск» Андрей Анисимов.

У «Кубани» снова проблемы?

По информации телеграм-канала Sport Baza, в «Кубани» с августа не выплачивают зарплату игрокам и персоналу. В том же сообщении говорится о проблемах с премиальными. Также появилась информация, что футболисты кубанцев якобы планируют писать коллективное письмо в РФС.

Впрочем, клуб вскоре выступил с официальным сообщением: «Уважаемые болельщики! Как и во многих других клубах, у нас имеется текущая задолженность, никаких сложностей нет. В ближайшее время она будет полностью погашена. Более того, заключено предварительное соглашение с новым титульным спонсором, весной его логотип появится на игровой форме команды».

Нынешняя «Кубань» не является правопреемницей команды, которая шумела в РПЛ в 2010-х. Старая «Кубань» исчезла в 2018-м. Вскоре на базе клуба появился новый – изначально он назывался «Урожай». Летом 2020-го он поменял название на «Кубань».

ФНЛ против Медиалиги

Такую игру уже организовывали в 2023-м – сборная ФНЛ разгромила команду Медиалиги со счётом 4:0. Реванш состоится 5 декабря в Абхазии. Стартовый состав сборной ФНЛ будет определён с помощью интернет-голосования.

Как сообщает журналист Сергей Ильёв, команду ФНЛ возглавит главный тренер «Динамо-2» Павел Алпатов. Ранее главным кандидатом был Ильдар Ахметзянов, который сейчас работает с «Оренбургом». «Динамо-2» замыкает турнирную таблицу дивизиона «Золото» LEON-Второй лиги «А» – команда давно потеряла шансы на выживание.

«Родина» запустила подкаст

Новый проект от столичного клуба. Ведущими подкаста стали Тигран Арутюнян (пресс-атташе «Родины») и Артём Сокол (футболист «Родины»). Первый гость – капитан команды Артём Мещанинов.

Защитник рассказал о своей карьере в Чехии, работе с Властимилом Петржелой и матче с «Факелом», который закончился потасовкой.

Кутин перенёс операцию

Защитник «Уфы» Денис Кутин (многие его помнят по московскому «Спартаку») несколько раз ломался по ходу сезона и наконец-то решился на операцию. У футболиста были проблемы с плечом. Сроки восстановления неизвестны, но впереди у Кутина есть целая зима. До перерыва Денис «Уфе» точно не поможет.