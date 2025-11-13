Норвегия на 99,9% на ЧМ-2026! Долго мучились с Эстонией, но устроили разгром за 6 минут!

Чтобы отобраться на чемпионат мира напрямую и впервые за 28 лет, Норвегии нужно было обыграть дома эстонцев и не уступить в Италии с огромной разницей – с какой именно, станет известно чуть позже. Обе задачи, как кажется, — для настолько мощной команды не прямо уж сложные. С первой скандинавы справились, но просто им точно не было.

Норвегия сразу же прибрала владение в районе могучих 80%, заработала два кряду угловых, за первые восемь минут нанесла четыре удара и потом лишь наращивала доминирование. Впрочем, эстонцы долго держались. Иногда они даже отодвигали игру от своих ворот. Да, ненадолго и безопасно для норвежцев. Но тем не менее.

Впору было вспомнить, что именно Эстонии норвежцы на тот момент забили меньше всех в группе I: Италии — три гола, Израилю — четыре и пять, Молдавии — вообще пять и 11. А балтийцев в июне обыграли лишь с минимальным перевесом (1:0).

Норвежцам не хватало точного завершения. Холанд и Сёрлот, если что, играли. Удивительно, но к 30-й минуте соотношение ударов в створ было в пользу Эстонии — 1:0. При общем количестве 2:11.

В первом тайме голов так и не случилось. Да и не сказать, что это прямо вопиющая несправедливость: скандинавы даже с колоссальным игровым перевесом не создали ни одного 100-процентного голевого момента, при множестве подходов размазав всю остроту на 0,85 xG.

А вот после перерыва Норвегию сразу наконец-то прорвало. Эстонцы отчаянно отбивались, но вот за Сёрлотом при подаче Берге с правого фланга не уследили. И тут же нападающий «Атлетико» оформил дубль, нырнув под закидушку Рюэрсона и вновь чётко пробив головой. С исходом всё стало ясно к 52-й минуте.

И всё равно скандинавы не остановились! Давление спало, и можно было просто наслаждаться футболом без оглядки на важность результата. Рюэрсон снова навесил, а наконечником атаки стал уже Холанд. Три гола за шесть минут!

Игроки сборной Норвегии Фото: Nordnes Foto/Getty Images

Где третий, там и четвёртый. Вольфе закинул в район дальней штанги, а Холанд только этого и ждал. Эрлинг — первый автор 30 голов в нынешнем сезоне. Ему хватило всего-навсего 19 матчей! Что за киборг!

Где четвёртый, там и пятый. Правда, уже от сборной Эстонии. Норвежская оборона дала Саарме спокойно убежать к воротам и пробить Нюланду в противоход. Первые 50 минут — 0 голов. Следующие 15 — сразу пять. Восхитительно. Дальше же обе сборные просто спокойно доигрывали. Разве что у эстонцев случилось шальное попадание в перекладину после рикошета.

Перед последним туром и выездом в Италию у Норвегии минимум плюс три очка и разница мячей «+29». Против «+10» у итальянцев, которым сегодня вечером биться с Молдавией. Чтобы команде Дженнаро Гаттузо стать первой в группе, её, например, устроят 10:0 с молдаванами и 8:3 – с норвежцами. Звучит сказочно.