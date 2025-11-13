Армения обидно загубила последний шанс попасть в стыки ЧМ-2026. Всё решил гений Собослаи

Сборная Армении упустила последний шанс зацепиться за второе место в группе и попасть в стыки отборочного цикла ЧМ-2026. Команда Егише Меликяна проиграла дома Венгрии, от которой отставала перед этим туром на два очка.

В стартовом составе сборной Армении вышли два представителя РПЛ – полузащитники Сперцян из «Краснодара» (с капитанской повязкой) и Севикян из «Акрона». А вот молодой дебютант национальной команды Бандикян из ЦСКА остался на скамейке. Впрочем, были в основе хозяев ещё два уроженца Санкт-Петербурга – левый защитник Тикнизян из «Црвены Звезды» и центрбек Сергей Мурадян из «Ноа».

Турнирная ситуация не оставляла армянской сборной иного выбора, кроме как играть на победу. Однако с первых минут ход встречи контролировала Венгрия. Команда Марко Росси больше владела мячом, вытягивала хозяев на прессинг и пыталась поймать их в переходных фазах. В дебюте матча венгры провели несколько быстрых атак на пространстве и едва не забили, после чего сборная Армении, почувствовав опасность, стала осторожнее давить на соперника.

Полтайма у команды Меликяна ничего не клеилось впереди. Несколько перспективных атак хозяев испортил брак. Центрфорвард мёнхенгладбахской «Боруссии» Ранос потерялся на чужой половине, но на 26-й минуте внезапно показал себя. Сборная Армении прорвала правый фланг обороны венгров, Ранос покатил в центр штрафной на Севикяна, а вингер из отличной позиции пробил в защитника Салаи. Попал тому в руку – к сожалению для хозяев, прижатую.

До перерыва армянская сборная совершила всего четыре касания в штрафной венгров и нанесла лишь один удар. Гости пробили 11 раз. Пары попаданий в створ команде Росси хватило для гола. Гениально сыграл Собослаи! Звезда «Ливерпуля» умудрился вырезать точную длинную передачу в штрафную с правого фланга, располагаясь фактически спиной к лицевой. Казалось, даже не глядел, куда забрасывал мяч. Но получилось точно на голову Варге, который превзошёл в воздухе Мкртчяна.

Барнабаш Варга Фото: Hrach Khachatryan/Getty Images

Во втором тайме сборная Армении стала атаковать большими силами с акцентом на фланги, где защиту венгров неплохо напрягали Севикян и Тикнизян. На исходе часа матча экс-защитник «Локомотива» завершил мощный рывок кроссом на Раноса, но нападающий не сумел укротить мяч, и голевой момент был упущен. Впрочем, команда Росси вскоре ответила своим острейшим контрвыпадом «три в два». Собослаи, наверное, уже представил, как забивает в пустые ворота, однако в последний момент мяч снял у него с ноги Мурадян (тот, который Сергей).

Сборная Венгрии стремилась успокоить игру, и, в общем-то, ей это удалось. Хотя тренер хозяев Меликян очень эмоционально заводил своих парней. В конце концов, достал судью – получил жёлтую карточку. Команда Росси ещё раз могла забить за четверть часа до завершения встречи, когда молодой венгерский талант Тот попал в штангу. А затем гости создали сумасшедший момент для… Тикнизяна! Кошмарный пас венгра назад подарил Наиру выход один на один по левому полуфлангу, тем не менее 21-й номер хозяев простил сопернику эту ошибку. Зарядил в дальний угол и промазал.

Если бы Тикнизян забил, у встречи в Ереване была бы по-настоящему горячая концовка. Однако на последних минутах стало уже понятно, что на два гола сборная Армении не наиграет. После перерыва команда Меликяна собрала более приличную статистику. Превосходила венгров по владению мячом и ударам. Запомнился ещё впечатляющий дальний выстрел Сперцяна, от которого в целом не хватало качественных обостряющих передач вперёд. Ему бы такого напарника в атаке, как Кордоба! Жаль, что классных мощных форвардов у армянской сборной нет. И даже один гол хозяева в решающем матче не забили.