Самое тонкое правило в современном футболе. Как не запутаться в пассивных офсайдах?

Был ли Эндрю Робертсон в офсайде? Этот вопрос до сих пор обсуждают в Англии, хотя прошло уже несколько дней с матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» (3:0).

Обсуждение этого эпизода началось заново после того, как главный человек в английском судействе Ховард Уэбб (глава PGMO) пришёл в студию АПЛ, дал официальный комментарий и предоставил аудио переговоров арбитров на VAR. Этот случай поднимает глобальную дискуссию о пассивных офсайдах, потому что дело далеко не в одном эпизоде с Робертсоном. Хотя стоит начать именно с него.

На 38-й минуте после навеса с углового защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк забил головой. Гол не засчитали из-за положения вне игры. Робертсон точно находился в офсайде – вопрос только один: в пассивном или активном? Тут требуется раскадровка.

Отменённый гол Вирджила ван Дейка Фото: Кадр из трансляции

Отменённый гол Вирджила ван Дейка Фото: Кадр из трансляции

Отменённый гол Вирджила ван Дейка Фото: Кадр из трансляции

И тут становится понятно несколько вещей. Во-первых, в момент удара Робертсон находился на траектории полёта мяча. Во-вторых, игрок «Ливерпуля» не перекрывал обзор вратарю «Сити». Тем интереснее было услышать переговоры судей на VAR. И их первая реакция была: «Робертсон находился на линии обзора вратаря».

Переговоры VAR после гола Вирджила ван Дейка Фото: Кадр из трансляции

Ховард Уэбб и Майкл Оуэн Фото: Кадр из трансляции

Следом уже Уэбб уточнил, что игрок «Ливерпуля» не мешал вратарю видеть мяч на протяжении всей его траектории. По его словам, весь вопрос в том, повлиял ли Робертсон (и его приседание) на Джанлуиджи Доннарумму. Тут стоит отметить, что публикация переговоров VAR и официальный разбор эпизода появились уже через два дня после матча. Причём вопросы Уэббу задавал бывший игрок мерсисайдцев Майкл Оуэн, который вежливо, но чётко обозначал своё несогласие с отменённым голом. Хочется подобное увидеть однажды и в чемпионате России.

Что касается самого эпизода, Уэбб признал решение арбитров небезосновательным, указав на то, что Робертсон сделал явное движение, которое могло повлиять на вратаря. При этом в правилах указано, что для отмены гола должно быть оказано явное влияние именно на голкипера. Судя по повторам, Доннарумма находился в такой позиции, что изначально не имел шансов дотянуться до мяча, который летел в самый угол. Так что можно понять возмущение главного тренера «Ливерпуля» после матча.

Арне Слот главный тренер «Ливерпуля» «Верный гол «Ливерпуля» был отменён. Офсайд оказывается активным, только когда футболист вмешивается в игру, а Робертсон, наоборот, избегал касания мяча и не мешал вратарю видеть полёт мяча. Думаю, у вратаря был хороший обзор, он мог отразить удар. Я согласен, что в этом правиле есть элемент субъективности, но мне не нравится, когда отменяют такие голы. […] Сразу по окончании игры мне показали, как этот же судья засчитал такой же гол в матче «Сити» и «Вулверхэмптона». А тут ассистенту потребовалось 13 секунд, чтобы поднять флаг – очевидно, там была какая-то коммуникация между арбитрами».



В прошлом сезоне действительно был во многом похожий эпизод, который также завершился в пользу «Сити». Победный гол Джона Стоунза на 90+5-й минуте сначала отменили, а потом засчитали благодаря VAR. Разница в том, что в том случае мяч пролетел над головой вратаря «Вулвз», а не Бернарду Силвы, который так же, приседая, уворачивался от мяча.

Гол Джона Стоунза Фото: Кадр из трансляции

Был в АПЛ и другой случай. В марте 2020 года отменили гол нападающего «Эвертона» Доминика Калверт-Льюина в ворота «Манчестер Юнайтед». Тот мяч на 90+2-й минуте мог стать победным, однако его не засчитали. Прямо перед вратарём на газоне сидел Гилфи Сигурдссон, который находился в офсайде в момент удара (даже несмотря на рикошет от Гарри Магуайра). Исландец подогнул ноги, чтобы не коснуться мяча, который закатился в ворота. Изначально главный арбитр засчитал гол.

В это совпадение тяжело поверить, учитывая уникальность таких эпизодов, но и тот матч, как и в двух предыдущих примерах, судил Крис Кавана. Однако VAR вмешался и потребовал отменить гол, потому что Сигурдссон мог смутить Давида де Хеа. Хотя, судя по всему, испанец не дотягивался до мяча, ведь изначально он дёрнулся в дальний угол, а рикошет поймал испанца на противоходе.

Отменённый гол Доминика Калверт-Льюина Фото: Кадр из трансляции

Несколько лет назад «Чемпионат» делал большое интервью с одним из лучших российских судей Сергеем Карасёвым. Среди прочего мы спросили и об этих пограничных ситуациях с активно-пассивным офсайдом. На что арбитр ответил: «Очень тонкая грань. Тут вообще тема для отдельной лекции».