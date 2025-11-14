Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Финляндия — Мальта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Пассивный и активный офсайды в футболе – что за правило, как понять, что означает, подробности, мнение судей, разбор, примеры

Самое тонкое правило в современном футболе. Как не запутаться в пассивных офсайдах?
Григорий Телингатер
Пассивный и активный офсайд в футболе
Аудио-версия:
Комментарии
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» привлекли внимание к важной проблеме.

Был ли Эндрю Робертсон в офсайде? Этот вопрос до сих пор обсуждают в Англии, хотя прошло уже несколько дней с матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» (3:0).

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Холанд – 29'     2:0 Гонсалес – 45+3'     3:0 Доку – 63'    

Обсуждение этого эпизода началось заново после того, как главный человек в английском судействе Ховард Уэбб (глава PGMO) пришёл в студию АПЛ, дал официальный комментарий и предоставил аудио переговоров арбитров на VAR. Этот случай поднимает глобальную дискуссию о пассивных офсайдах, потому что дело далеко не в одном эпизоде с Робертсоном. Хотя стоит начать именно с него.

На 38-й минуте после навеса с углового защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк забил головой. Гол не засчитали из-за положения вне игры. Робертсон точно находился в офсайде – вопрос только один: в пассивном или активном? Тут требуется раскадровка.

Отменённый гол Вирджила ван Дейка

Отменённый гол Вирджила ван Дейка

Фото: Кадр из трансляции

Отменённый гол Вирджила ван Дейка

Отменённый гол Вирджила ван Дейка

Фото: Кадр из трансляции

Отменённый гол Вирджила ван Дейка

Отменённый гол Вирджила ван Дейка

Фото: Кадр из трансляции

И тут становится понятно несколько вещей. Во-первых, в момент удара Робертсон находился на траектории полёта мяча. Во-вторых, игрок «Ливерпуля» не перекрывал обзор вратарю «Сити». Тем интереснее было услышать переговоры судей на VAR. И их первая реакция была: «Робертсон находился на линии обзора вратаря».

Переговоры VAR после гола Вирджила ван Дейка

Переговоры VAR после гола Вирджила ван Дейка

Фото: Кадр из трансляции

Ховард Уэбб и Майкл Оуэн

Ховард Уэбб и Майкл Оуэн

Фото: Кадр из трансляции

Следом уже Уэбб уточнил, что игрок «Ливерпуля» не мешал вратарю видеть мяч на протяжении всей его траектории. По его словам, весь вопрос в том, повлиял ли Робертсон (и его приседание) на Джанлуиджи Доннарумму. Тут стоит отметить, что публикация переговоров VAR и официальный разбор эпизода появились уже через два дня после матча. Причём вопросы Уэббу задавал бывший игрок мерсисайдцев Майкл Оуэн, который вежливо, но чётко обозначал своё несогласие с отменённым голом. Хочется подобное увидеть однажды и в чемпионате России.

Что касается самого эпизода, Уэбб признал решение арбитров небезосновательным, указав на то, что Робертсон сделал явное движение, которое могло повлиять на вратаря. При этом в правилах указано, что для отмены гола должно быть оказано явное влияние именно на голкипера. Судя по повторам, Доннарумма находился в такой позиции, что изначально не имел шансов дотянуться до мяча, который летел в самый угол. Так что можно понять возмущение главного тренера «Ливерпуля» после матча.

Арне Слот
Арне Слот
главный тренер «Ливерпуля»

«Верный гол «Ливерпуля» был отменён. Офсайд оказывается активным, только когда футболист вмешивается в игру, а Робертсон, наоборот, избегал касания мяча и не мешал вратарю видеть полёт мяча. Думаю, у вратаря был хороший обзор, он мог отразить удар. Я согласен, что в этом правиле есть элемент субъективности, но мне не нравится, когда отменяют такие голы. […] Сразу по окончании игры мне показали, как этот же судья засчитал такой же гол в матче «Сити» и «Вулверхэмптона». А тут ассистенту потребовалось 13 секунд, чтобы поднять флаг – очевидно, там была какая-то коммуникация между арбитрами».

В прошлом сезоне действительно был во многом похожий эпизод, который также завершился в пользу «Сити». Победный гол Джона Стоунза на 90+5-й минуте сначала отменили, а потом засчитали благодаря VAR. Разница в том, что в том случае мяч пролетел над головой вратаря «Вулвз», а не Бернарду Силвы, который так же, приседая, уворачивался от мяча.

Гол Джона Стоунза

Гол Джона Стоунза

Фото: Кадр из трансляции

Был в АПЛ и другой случай. В марте 2020 года отменили гол нападающего «Эвертона» Доминика Калверт-Льюина в ворота «Манчестер Юнайтед». Тот мяч на 90+2-й минуте мог стать победным, однако его не засчитали. Прямо перед вратарём на газоне сидел Гилфи Сигурдссон, который находился в офсайде в момент удара (даже несмотря на рикошет от Гарри Магуайра). Исландец подогнул ноги, чтобы не коснуться мяча, который закатился в ворота. Изначально главный арбитр засчитал гол.

В это совпадение тяжело поверить, учитывая уникальность таких эпизодов, но и тот матч, как и в двух предыдущих примерах, судил Крис Кавана. Однако VAR вмешался и потребовал отменить гол, потому что Сигурдссон мог смутить Давида де Хеа. Хотя, судя по всему, испанец не дотягивался до мяча, ведь изначально он дёрнулся в дальний угол, а рикошет поймал испанца на противоходе.

Отменённый гол Доминика Калверт-Льюина

Отменённый гол Доминика Калверт-Льюина

Фото: Кадр из трансляции

Несколько лет назад «Чемпионат» делал большое интервью с одним из лучших российских судей Сергеем Карасёвым. Среди прочего мы спросили и об этих пограничных ситуациях с активно-пассивным офсайдом. На что арбитр ответил: «Очень тонкая грань. Тут вообще тема для отдельной лекции».

А вот какую хитрость использует другая английская команда:
В футболе нельзя брать тайм-ауты. Но в Англии придумали, как обойти правила
В футболе нельзя брать тайм-ауты. Но в Англии придумали, как обойти правила
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android