Сербия без шансов отдала решающий матч за ЧМ. Суперсерия Англии бесподобна!

Англия одержала очередную сухую победу в отборочном цикле ЧМ-2026 – переиграла Сербию на «Уэмбли». Если для хозяев этот матч ничего не решал, так как команда Томаса Тухеля ещё в октябре стала первой европейской сборной, обеспечившей себе путёвку на чемпионат мира, то гостям нужна была победа или как минимум ничья в гонке за второе место с Албанией. В этот день состоялся дебют нового главного тренера сербов – экс-нападающего «Рубина» Велько Пауновича.

Паунович удивил ещё до того, как стартовала встреча. Поставил на правый фланг обороны Мимовича, который в первой половине этого года играл в РПЛ за «Зенит» и уступил конкуренцию Мантуану. После возвращения из аренды в «Фенербахче» 21-летнего защитника отправили в новую аренду – на Кипр. «Пафос» – участник Лиги чемпионов, но Мимович не заявлен на еврокубок, а в местной лиге провёл всего семь матчей и только три из них – в основе. Ранее Огнен сыграл лишь дважды за сборную Сербии, тем не менее чем-то приглянулся Пауновичу.

Впрочем, с первых минут у встречи был настолько невысокий темп, что и Мимович наверняка не почувствовал большой разницы с РПЛ. Англичане не спеша перекатывали мяч и искали пространство, а сербы защищались средним или низким блоком. На «Уэмбли» было тихо, как в театре. Тухель уже как-то высказался на эту тему, покритиковал болельщиков. Но не зря же легендарный лондонский стадион называют театром футбола. Кто-то пускал с трибун бумажные самолётики. Очевидно, игра увлекла не всех.

Прошло полтайма, и только тогда Англия включила скорость. Тут же у хозяев появились моменты. Рашфорд стал «крутить позвонки» Мимовичу – в одном из эпизодов вытянул его за собой, обыгрался с партнёром и нырнул в свободную зону. Однако ударил плохо, послав мяч прямо в руки вратарю. А на исходе получаса команда Тухеля забила. Молодой левый защитник О’Райли, дебютировавший за сборную Англии, забрал подбор после выноса голкипером Райковичем и зарядил издали. Мяч срикошетил от Гуделя на стоявшего в правом полуфланге Саку. Букайо классным ударом в касание отправил его в дальний нижний угол.

Букайо Сака Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Ещё Англия с Сербией обменялись до перерыва голевыми моментами после стандартов. В остальном у голкипера хозяев Пикфорда работы не было никакой. Несмотря на это, по ходу первого тайма Джордану потребовалась помощь врачей. Он внезапно почувствовал какой-то дискомфорт, присел на газон. Однако игру всё-таки продолжил. Поливавший газон лондонский дождь создавал проблемы футболистам. На 39-й минуте из-за повреждения ушёл с поля Илич. Как не вспомнить, что «Спартак» отказался подписывать хавбека «Торино» из-за его травматизма?

В дебюте второго тайма игра шла в том же ключе, что и в начале первого. Сборная Англии владела мячом около 70% времени, поддерживая невысокий темп, а сербы выжидали ошибки хозяев. Но рано или поздно гости должны были раскрыться при счёте 0:1. Вряд ли кто-то верил, что Албания, опережавшая перед этим туром Сербию на одно очко, оступится в параллельном матче в Андорре. Центрфорварду Влаховичу недоставало поддержки впереди. От команды Пауновича требовалось сделать то, что ещё никто не смог в отборочном цикле ЧМ-2026 – забить Англии, одержавшей шесть сухих побед.

В течение 20 минут после перерыва Тухель просто наблюдал за происходящим на поле, а затем выстрелил сразу четверной заменой! Среди прочих появился Беллингем – это первый матч Джуда за сборную Англии с июня. Четыре пары свежих ног добавили хозяевам энергии. Но и сербы стали смелее выбегать в атаку. Живкович с Мимовичем доставляли мяч в штрафную Влаховичу под удары пяткой и головой. Один из эпизодов был по-настоящему опасным. А когда Албания наконец забила в Андорре, на подмогу нападающему «Ювентусу» вышли ещё два форварда – Йович и Радоньич.

Игра пошла без центра поля. Резервисты сборной Сербии тут же создали супермомент, который Самарджич завершал ударом с лёта, как Сака в эпизоде со своим голом, однако чуть-чуть не попал. Вскоре после этого и Влахович загубил верный шанс. Но Англия хорошо ответила – Эзе попал в стойку. Точнее, мяч отскочил в неё после сейва Райковича. Ну и концовка! А на 90-й минуте Эзе всё-таки отнял у сербов последнюю надежду на участие в стыках чемпионата мира. Эберечи опять влетел в штрафную раскрывшегося соперника и нанёс неотразимый удар под перекладину. Это его третий гол в отборочном цикле ЧМ-2026.

Англия – победитель группы. Албания финиширует на втором месте.