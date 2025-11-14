Сенсационный провал Португалии! А Роналду с таким жёстким удалением пропустит старт ЧМ?!

Первое место сборной Португалии в квалификационной группе ЧМ-2026 вопросов после четырёх туров практически не вызывало: оставалось добыть хотя бы два очка в матчах с Ирландией и Арменией. Но выезд в Дублин, как выяснилось, принёс сплошные разочарования. В том числе из-за необъяснимого поступка Криштиану Роналду.

Ирландцы сразу же отдали территорию и к 11-й минуте владели мячом 18% времени, практически не помышляя об атаке и ограничиваясь редкими забросами. Португальцы мощно стартовали и плотно насели на чужие ворота, но потом расслабились и поплатились за это.

Трой Пэрротт на 16-й минуте запрессинговал Руя Кошту и перехватил мяч. Да, заработав лишь угловой. Но именно он стал голевым! Лиам Скэйлз дождался подачи на дальней штанге и без проблем скинул головой в центр вратарской, где тот же Пэрротт был тут как тут. Такого фаворит явно не ожидал. Впрочем, всё веселье намечалось впереди.

Трой Пэррот празднует гол португальцам Фото: PA Images via Getty Images

Пять защитников, два опорника — Португалия безрезультатно билась об ирландскую стену и заодно периодически пускала перспективные контрвыпады. Один из таких завершился обводящим выстрелом Чидози Огбене с двумя отскоками от газона в штангу. 2:0 к 38-й минуте были вполне реальны. А стали — к 45-й! Пэрротт принял очередной вынос, сместился слева в центр и из-под Рубена Диаша красиво поразил ближнюю шестёрку! Фантастика. Воспитанник «Тоттенхэма» недавно положил дубль «Утрехту» за АЗ в Эредивизии. Оказалось, то было лишь разминкой.

14 ударов португальцев в первом тайме привели к 0,83 xG. Шесть у ирландцев — к 1,57 xG. Атакам команды Криштиану не хватало разнообразия и креатива. На старте второй половины она едва не повторила дебютный гол ирландцев, когда Бернарду Силва крутил на ближнюю штангу, а Ренату Вейга прыгнул выше Джека Тейлора и скинул на дальний край вратарской. Однако удар Витиньи в касание не удался.

Матч для Португалии совсем не складывался. И тут на 59-й минуте Криштиану по-настоящему психанул: в чужой штрафной дал локтём по хребту Даре О'Ши, затем изобразив фанатские слёзы. Сперва судья Нюберг показал ему жёлтую. Но просмотр VAR заставил его изменить решение. Роналду только и оставалось, что саркастично похлопать. Так подвести партнёров в трудный момент — совсем не по-капитански.

Португальцы не бросили атаковать, однако изменить что-либо были уже не в состоянии. Разве что в самом конце Кивин Келлехер потащил неплохой выстрел Гонсалу Рамуша с лёта. Теперь им обязательно нужно побеждать Армению. Задача вроде бы несложная, но аналогично можно было подумать и перед сегодняшней встречей. Либо надеяться на осечку Венгрии во встрече с той же Ирландией. Она в случае победы пробьётся в плей-офф за право поехать на ЧМ-2026.

Криштиану с армянами не сыграет. А может, и в первых матчах ЧМ, если дисквалификацию увеличат до 2+ матчей. Возможно, оно и к лучшему.