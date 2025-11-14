Скидки
Англия — Сербия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Статьи

Ирландия — Португалия — 2:0, видео, обзор матча отбора ЧМ-2026, голы: Пэрротт, удаление Роналду, статистика, 13 ноября 2025

Сенсационный провал Португалии! А Роналду с таким жёстким удалением пропустит старт ЧМ?!
Георгий Илющенко
Отчёт Ирландия — Португалия — 2:0
Аудио-версия:
Выход на чемпионат мира — 2026 отложен.

Первое место сборной Португалии в квалификационной группе ЧМ-2026 вопросов после четырёх туров практически не вызывало: оставалось добыть хотя бы два очка в матчах с Ирландией и Арменией. Но выезд в Дублин, как выяснилось, принёс сплошные разочарования. В том числе из-за необъяснимого поступка Криштиану Роналду.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Ирландия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Пэрротт – 17'     2:0 Пэрротт – 45'    
Удаления: нет / Роналду – 59'

Ирландцы сразу же отдали территорию и к 11-й минуте владели мячом 18% времени, практически не помышляя об атаке и ограничиваясь редкими забросами. Португальцы мощно стартовали и плотно насели на чужие ворота, но потом расслабились и поплатились за это.

Трой Пэрротт на 16-й минуте запрессинговал Руя Кошту и перехватил мяч. Да, заработав лишь угловой. Но именно он стал голевым! Лиам Скэйлз дождался подачи на дальней штанге и без проблем скинул головой в центр вратарской, где тот же Пэрротт был тут как тут. Такого фаворит явно не ожидал. Впрочем, всё веселье намечалось впереди.

Трой Пэррот празднует гол португальцам

Трой Пэррот празднует гол португальцам

Фото: PA Images via Getty Images

Пять защитников, два опорника — Португалия безрезультатно билась об ирландскую стену и заодно периодически пускала перспективные контрвыпады. Один из таких завершился обводящим выстрелом Чидози Огбене с двумя отскоками от газона в штангу. 2:0 к 38-й минуте были вполне реальны. А стали — к 45-й! Пэрротт принял очередной вынос, сместился слева в центр и из-под Рубена Диаша красиво поразил ближнюю шестёрку! Фантастика. Воспитанник «Тоттенхэма» недавно положил дубль «Утрехту» за АЗ в Эредивизии. Оказалось, то было лишь разминкой.

14 ударов португальцев в первом тайме привели к 0,83 xG. Шесть у ирландцев — к 1,57 xG. Атакам команды Криштиану не хватало разнообразия и креатива. На старте второй половины она едва не повторила дебютный гол ирландцев, когда Бернарду Силва крутил на ближнюю штангу, а Ренату Вейга прыгнул выше Джека Тейлора и скинул на дальний край вратарской. Однако удар Витиньи в касание не удался.

Матч для Португалии совсем не складывался. И тут на 59-й минуте Криштиану по-настоящему психанул: в чужой штрафной дал локтём по хребту Даре О'Ши, затем изобразив фанатские слёзы. Сперва судья Нюберг показал ему жёлтую. Но просмотр VAR заставил его изменить решение. Роналду только и оставалось, что саркастично похлопать. Так подвести партнёров в трудный момент — совсем не по-капитански.

Криштиану Роналду Подробнее

Португальцы не бросили атаковать, однако изменить что-либо были уже не в состоянии. Разве что в самом конце Кивин Келлехер потащил неплохой выстрел Гонсалу Рамуша с лёта. Теперь им обязательно нужно побеждать Армению. Задача вроде бы несложная, но аналогично можно было подумать и перед сегодняшней встречей. Либо надеяться на осечку Венгрии во встрече с той же Ирландией. Она в случае победы пробьётся в плей-офф за право поехать на ЧМ-2026.

Криштиану с армянами не сыграет. А может, и в первых матчах ЧМ, если дисквалификацию увеличат до 2+ матчей. Возможно, оно и к лучшему.

Таблица отборочного цикла
