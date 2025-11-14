Анчелотти-младший дождался работы отдельно от отца. Но всё заваливает!

Сборная Бразилии проводит товарищеские матчи в Европе с Сенегалом и Тунисом, но её главный тренер Карло Анчелотти сейчас наверняка больше переживает из-за результатов не «селесао» (уже вышедшей на ЧМ-2026), а другой бразильской команды. Речь о «Ботафого», который с лета 2025 года тренирует его сын и бывший ассистент в «Реале» Давиде. Пока для Анчелотти-младшего всё складывается не так хорошо, как ждали, когда назначали «молодого и перспективного» итальянца.

В нынешнем году «Ботафого» оказался в игровом кризисе после лучшего в истории клуба сезона-2024. В прошлом ноябре команда из Рио-де-Жанейро впервые завоевала Кубок Либертадорес и выиграла чемпионский титул в Бразилии спустя три десятка лет. Это случилось под руководством Артура Жорже, которого рассматривал «Спартак» перед назначением Деяна Станковича. Но, добившись выдающихся результатов, португальский тренер попрощался с «Ботафого» и уехал на заработки в Катар. Вдобавок клуб продал в «Зенит» Луиса Энрике – лучшего игрока Южной Америки в сезоне-2024.

В общем, в зимнее межсезонье «Ботафого» пережил перезагрузку. В январе исполняющим обязанности главного тренера был назначен возглавлявший молодёжку Карлос Лейрия. Под руководством этого специалиста команда должна была начать подготовку к сезону-2025 и сыграть в Лиге Кариока – чемпионате Рио-де-Жанейро. Лейрия провёл 10 матчей, одержал всего четыре победы и потерпел шесть поражений. Карлос умудрился не выйти с командой в плей-офф, а кроме того, проиграл «Фламенго» (1:3) в Суперкубке Бразилии.

В феврале новым исполняющим обязанности главного тренера «Ботафого» стал экс-защитник «Лиона» и сборной Бразилии Клаудио Касапа. Он продержался в этой роли две недели. Под руководством Касапы команда из Рио уступила по сумме двух матчей аргентинскому «Расингу» (0:2 в гостях и 0:2 дома) в Суперкубке Южной Америки.

Полноценная замена Артуру Жорже была найдена в конце зимы. «Ботафого» разменял португальца на португальца – команду возглавил Ренату Пайва. Этот специалист много лет трудился в системе «Бенфики» и взял за карьеру один трофей (выиграл с «Индепендьенте» чемпионат Эквадора). Однако Пайва, к разочарованию боссов «Ботафого», оказался не таким гигантом тренерской мысли, как Артур Жорже. Ренату продержался только четыре месяца. С ним команда застряла на восьмом месте после 11 туров чемпионата. Правда, на клубном чемпионате мира «Ботафого» выполз из группы с «ПСЖ», «Атлетико» и «Сиэтлом» благодаря сенсационной победе в матче с парижанами, тем не менее вылетел уже в 1/8 финала, уступив «Палмейрасу». Эта неудача стоила португальцу кресла.

Тогда «Ботафого» и обратился к Анчелотти-младшему, чей отец только-только принял сборную Бразилии. Для 36-летнего Давиде это первый самостоятельный тренерский опыт. Хотя ещё когда он ассистировал папе Карло в «Реале», СМИ и инсайдеры писали об интересе к итальянцу со стороны «Базеля», «Реймса» и даже клубов АПЛ – «Эвертона» и «Лестера». В ходе презентации Анчелотти-младшего клуб из Рио назвал аж девять причин, почему сделал выбор в его пользу. Среди них были признание Давиде одним из самых многообещающих тренеров нового поколения, его молодость и амбициозность, опыт работы в европейских топ-командах, качественная и современная система тренировок, а также соответствие ценностям «Ботафого», который стремится к инновациям и высокой результативности.

Действительно, у Анчелотти-младшего уже сложился позитивный имидж в футбольном мире. Он ассистировал отцу с 2012-го, когда занял должность тренера по физподготовке в «ПСЖ». Затем трудился помощником в «Баварии», «Наполи», «Эвертоне» и «Реале». Ещё в 22 года Давиде с отличием защитил дипломную работу в университете Пармы (она была посвящена изменению расхода энергии футболистами), где изучал спортивные науки. А в 2023-м Анчелотти-младший получил лицензию PRO, которая даёт возможность тренировать на самом высоком уровне.

КАРЛО АНЧЕЛОТТИ С СЫНОМ ДАВИДЕ В «РЕАЛЕ» Фото: Angel Martinez/Getty Images

Давиде знает пять языков – помимо родного итальянского, выучил английский, французский, испанский и немецкий. Теперь в этот список добавляется и португальский. Его жена – испанская художница Ана Галоча. С их романом связана интересная история. Однажды Анчелотти-младший прилетел на свидание в Севилью, а заодно пошёл на футбол и присмотрел для своего «Наполи» новичка – будущего чемпиона Европы Фабиана Руиса, игравшего за «Бетис».

В период работы Анчелотти-старшего в «Реале» журналисты укрепляли имидж Давиде как правой руки Карло, благодаря которой легендарный тренер продолжал ковать победы. Писали, что сын и ассистент фактически живёт на базе клуба в Вальдебесасе, глубоко анализирует каждого соперника и создаёт шаблоны игры «сливочных». Marca делилась впечатляющим инсайдом: благодаря стандартным положениям, придуманным Давиде, «Реал» набрал 12 очков к январю в чемпионском сезоне-2023/2024. Стала популярной история, как Анчелотти-младший подсказал Карло выпустить на замену Хоселу в ответном полуфинале Лиги чемпионов с «Баварией». «Сливочные» были близки к вылету, но появившийся на поле в концовке форвард оформил дубль и вытащил для «Мадрида» путёвку в финал ЛЧ.

Впрочем, в Бразилии появление Давиде в «Ботафого» вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые журналисты критиковали это решение, утверждая, что клуб выбрал имя, а не тренера. Возможно, скептики были правы.

ДАВИДЕ АНЧЕЛОТТИ В «БОТАФОГО» Фото: Dhavid Normando/Getty Images

С момента назначения итальянца в «Ботафого» прошло уже четыре месяца. В чемпионате Бразилии команда из Рио провела под руководством Анчелотти 22 матча, в которых одержала девять побед при семи ничьих и шести поражениях. Молодой тренер начал в Серии А с четырёхматчевой беспроигрышной серии, однако затем «Ботафого» снова потерял стабильность. Правда, в последних пяти турах поражений нет (две победы, три ничьих). Тем не менее существенного прогресса чёрно-белые не добились – занимают шестое место и находятся в семи очках от топ-4.

Помимо этого, «Ботафого» уже лишился возможности побороться за два трофея при Давиде. В сентябре команда вылетела из Кубка Бразилии, уступив в серии пенальти «Васко да Гама». К слову, решающий 11-метровый, выбивший Анчелотти-младшего из кубкового турнира, реализовал арендованный у «Зенита» защитник Роберт Ренан. Но ещё более обидная для «Ботафого» и итальянского тренера неудача – поражение в Кубке Либертадорес. В 1/8 финала обладатель трофея был бит эквадорским «ЛДУ Кито». Бразильцы победили дома – 1:0, однако на выезде уступили со счётом 0:2.

«Ботафого» вопреки ожиданиям не слишком результативен при Анчелотти. Забил 39 голов в 28 матчах – это 1,39 гола в среднем за игру. Давиде критикуют за неопытность, тактические решения и даже за недостаток эмоций на скамейке. Сам итальянец отвечает так:

«Когда мы видим, что у нашего лучшего бомбардира всего четыре забитых мяча, это означает, что у команды есть проблемы с голами. Мы продолжим искать лучший выход из ситуации. Как один из лидеров этой группы я несу за это ответственность. Боюсь ли увольнения? Это не то, что я могу контролировать. Я здесь, чтобы добиться цели – попадания в топ-4, и буду счастлив достичь её. Мне нравится атмосфера тут, потому что мне нравятся люди. А сколько я пробуду в «Ботафого», от меня не зависит».

Анчелотти-младший признаётся, что многому учится в бразильском футболе. Итальянца удивляет, насколько он отличается от европейского. Давиде даже вынужден был поменять тренировочный процесс, так как из-за большого количество матчей в Бразилии у игроков много травм. Однако пока сын Карло набивает шишки на команде из Рио – её фанаты негодуют из-за результатов. «Реал» из «Ботафого» Анчелотти-младший не вылепил.