Франция вышла на ЧМ, гранд Африки — пролетел, а на Италию жалко смотреть. Главное в отборе

Ноябрьские отборочные матчи к ЧМ-2026 стартовали. Сегодня, 13 ноября, в Европе, Азии и Африке состоялось 11 встреч. И некоторые из них подарили нам новых участников чемпионата мира!

Матчи отборочного цикла ЧМ-2026 в Европе

Исландия вышла на второе место в группе

Сборная Исландии одержала важную победу перед заключительным туром. В гостях она разобралась с Азербайджаном – 2:0. В первом тайме у исландцев отличились Альберт Гудмундссон и экс-защитник «Ростова» Сверрир Ингасон. Команда Арнара Гуннлаугссона набрала семь очков и обошла в таблице Украину за счёт лучшей разницы мячей. В 6-м туре командам предстоит очная встреча, в которой они разыграют место в стыках.

Венгрия получила преимущество перед последним туром

Сборная Венгрии одержала минимальную победу в гостях над Арменией. Единственный мяч на 33-й минуте забил форвард Барнабаш Варга (после шикарной передачи от Доминика Собослаи). Армения же провела плохой матч, не нанеся ни одного удара в створ. Хотя моменты для камбэка у хозяев были. Однако армяне проиграли и потеряли шансы на выход на чемпионат мира 2026 года. Венгры же из-за поражения Португалии от Ирландии ещё не гарантировали себе второе место в группе. В 6-м туре всё решит очная встреча с ирландцами. Однако у Венгрии есть преимущество: команду Марко Росси устроит и ничья.

Норвегия уже может отмечать выход на ЧМ-2026!

Очередной разгром от сборной Норвегии! На этот раз от них пострадала Эстония. Норвежцы забили четырежды: по дублю оформили Эрлинг Холанд и Александр Сёрлот. Криштиану Роналду пора начинать бояться за свой мировой рекорд по голам за сборную! У Холанда уже 53 мяча за 47 матчей в Норвегии. Интересно, что в прошедшей встрече три гола норвежцев из четырёх были забиты головой.

Перед финальным матчем квалификации у команды Столе Сольбаккена 21 очко и отрыв в три очка от Италии. Но у Норвегии огромный запас по разнице мячей («+29» против «+12»), который позволит им даже уступить итальянцам с разгромным счётом. И всё равно команда выйдет на ЧМ-2026. Так что начинаем готовиться к первому за 28 лет участию Норвегии на чемпионате мира.

Роналду получил прямую красную! А Португалия уступила Ирландии

Сборная Португалии могла досрочно выйти на чемпионат мира 2026 года. Для этого команде Роберто Мартинеса было достаточно обыграть в гостях Ирландию. Однако хозяева также всё ещё бьются за попадание на турнир. И очки им были нужны даже больше, чем Португалии. Гости намного больше владели мячом (78% против 22%) и чаще били по воротам. Но забивала в первом тайме Ирландия! На 17-й минуте счёт открыл форвард Трой Пэрротт, подставивший голову после углового. А в конце тайма он же оформил дубль, нанеся бильярдный по точности удар в нижний угол.

После перерыва Португалия помчалась за камбэком. Однако хозяева не позволили звёздным гостям придумать что-то опасное. А на 60-й минуте случилось экстраординарное – Криштиану Роналду получил красную карточку! Он ударил локтем в спину защитника ирландцев Дару О’Ши: сначала судья Гленн Нюберг не увидел эпизод, но после обращения к VAR изменил решение. Это первое удаление Криштиану за сборную в карьере.

Ирландия в итоге довела дело до победы. Перед заключительным матчем она на одно очко отстаёт от идущей второй Венгрии (последний тур – очная игра). Португалия без Роналду в 6-м туре примет дома Армению. Победа гарантирует участие на ЧМ-2026. Но, возможно, будет новый сюрприз?

Сербия лишилась шансов на второе место. Англия продолжает всех побеждать

Англия одержала седьмую победу в семи матчах квалификации ЧМ-2026. Команда Томаса Тухеля во второй раз разобралась с Сербией. На 28-й минуте гол забил вингер Букайо Сака. Затем англичане контролировали ход встречи, не сильно напрягаясь в защите. Хотя поражение лишало Сербию шансов на второе место. Но команде Велько Пауновича так и не удалось отыграться. А в концовке гостей ещё и добил Эберечи Эзе. Сербы после этого поражения уже точно не поднимутся выше третьего места. Однако у команды ещё может появиться шанс попасть в стыки через Лигу наций, если она окажется в топ-4 рейтинга не попавших на чемпионат мира команд.

Албанию ждут стыки

Сборная Албании ещё ни разу не играла на чемпионатах мира. Но теперь она всего в двух победах от попадания на турнир! Албанцы гарантировали себе стыковые матчи, одолев в гостях Андорру. Победу команде Силвиньо принёс гол полузащитника «Торино» Кристьяна Аслани на 67-й минуте. Албания за одну игру до финиша отборов опережает Сербию на четыре очка. Поэтому очный матч команд не носит турнирной важности.

Франция — на чемпионате мира!

Игроки сборной Франции Фото: Franco Arland/Getty Images

Вряд ли у кого-то были сомнения, что Франция попадёт на чемпионат мира. И команда Дидье Дешама оформила выход заранее – за тур до финиша. На своём поле французы разгромили Украину со счётом 4:0. В начале второго тайма Килиан Мбаппе реализовал пенальти, заработанный Майклом Олисе.

Затем сам вингер «Баварии» удвоил преимущество на 76-й минуте, завершив быструю атаку Франции после прессинга. Чуть позже Мбаппе оформил дубль, замкнув отскок в чужой штрафной. А окончательный счёт на 88-й минуте установил Уго Экитике. 4:0 – французы проведут лето 2026 года в Северной Америке. Украине же для выхода в стыки теперь необходима победа над Исландией.

Италия мучилась с Молдавией. Победный гол забили на 88-й минуте

Игра сборной Италии – сплошной рандом. Каждый раз не знаешь, чего ожидать от команды Дженнаро Гаттузо. Хотя от встречи с Молдавией ждали лёгкой победы, а на самом деле получилась тяжелейшая игра. Весь матч Италия лупила по воротам Андрея Кожухаря, оформила 2,58 xG (ожидаемые голы), но мяч никак не шёл в чужой створ. И только на 88-й минуте мучения окупились: защитник Джанлука Манчини головой замкнул подачу в чужой штрафной. А чуть позже Франческо Эспозито удвоил преимущество, также пробив головой после навеса.

2:0 – Италия сохранила теоретические шансы на прямой выход на чемпионат мира. Но только теоретические. Чтобы занять первое место, в заключительном матче итальянцам надо обыграть Норвегию с разницей в девять мячей! Звучит фантастически.

Матч отборочного цикла ЧМ-2026 в Азии

ОАЭ и Ирак отложили вопрос до ответной игры

Сборные Ирака и ОАЭ разыгрывают между собой место в межконтинентальных стыках. Первый матч пятого раунда азиатского отбора состоялся в Абу-Даби. Команды обменялись голами в первом тайме: на мяч форварда иракцев Али Аль-Хамади быстро ответил полузащитник ОАЭ Луанзиньо. 1:1 – всё решится в ответной встрече в Басре. Ирак сохранил неплохие шансы на проход перед домашней игрой.

Матчи отборочного цикла ЧМ-2026 в Африке

Осимхен протащил Нигерию в финал африканских стыков

Виктор Осимхен Фото: Justina Aniefiok/AP/ТАСС

Сборная Нигерии пропустила чемпионат мира 2022 года. Но теперь одна из сильнейших команд Африки не хочет остаться без ЧМ. Однако до попадания нигерийцам предстоит проделать долгую дорогу. Первый шаг – победа над Габоном в полуфинале африканских стыков.

Основное время матча завершилось вничью: на 89-й минуте габонцев спас гол полузащитника Марио Лемина. Но в дополнительное время включился Виктор Осимхен. Лидер сборной Нигерии оформил дубль + ещё один мяч забил экс-вингер ЦСКА Чидера Эджуке. Теперь нигерийцы сыграют в финале мини-турнира. В случае победы команда отберётся в межконтинентальные стыки.

Сенсация в матче Камеруна!

Сборная Камеруна также попала в мини-турнир из четырёх команд. Соперником по полуфиналу стал ДР Конго. Конголезцы всего один раз участвовали в чемпионатах мира – в 1974 году. Поэтому у команды была огромная мотивация обыграть камерунцев. Встреча в итоге получилась равной и напряжённой. До 90+1-й минуты счёт не был открыт. Но в этот момент ДР Конго заработал угловой, с которого забил Шансель Мбемба!

У Камеруна оставалось несколько минут на камбэк, но его не произошло. Конголезцы с вингером «Спартака» Тео Бонгонда в составе совершили сенсацию и вышли в финал африканских стыков. Победитель их встречи с Нигерией сыграет в межконтинентальной квалификации.