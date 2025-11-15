Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Россия — Чили: прямая онлайн-трансляция товарищеского матча сборных, где смотреть, составы, 15 ноября 2025

Россия играет с двукратным победителем Кубка Америки! Крутой матч с Чили в Сочи. LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
Россия — Чили, прямая онлайн-трансляция
Комментарии
Следим вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 15 ноября, состоится товарищеский матч сборных России и Чили. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. «Чемпионат» проведёт онлайн этого события.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чили на бумаге вполне мог бы считаться одним из самых серьёзных соперников для команды Валерия Карпина со времён отстранения России от официальных международных встреч. Однако чилийцы уже не те – не выигрывают Кубки Америки (в 2015 и 2016 годах сделали это дважды), не выходят на чемпионат мира (третий подряд), их футболисты не играют ведущие роли в европейских топ-клубах. Хоть какой-то серьёзный статус у соперника сейчас имеется скорее по инерции.

История матчей между сборными небогатая – встречались всего раз в 2017 году перед Кубком конфедераций. Результат – 1:1. У чилийцев отличился Маурисио Исла с передачи Алексиса Санчеса, а у россиян – Виктор Васин с паса Дмитрия Комбарова. Как давно это было!

Прямо сейчас сборную России наверняка можно назвать фаворитом встречи, несмотря на отсутствие официальных игр. Ведь соперник занял последнее место в южноамериканском отборе на ЧМ-2026, заработав 11 очков в 18 матчах.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android