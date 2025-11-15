Россия играет с двукратным победителем Кубка Америки! Крутой матч с Чили в Сочи. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 15 ноября, состоится товарищеский матч сборных России и Чили. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. «Чемпионат» проведёт онлайн этого события.

Чили на бумаге вполне мог бы считаться одним из самых серьёзных соперников для команды Валерия Карпина со времён отстранения России от официальных международных встреч. Однако чилийцы уже не те – не выигрывают Кубки Америки (в 2015 и 2016 годах сделали это дважды), не выходят на чемпионат мира (третий подряд), их футболисты не играют ведущие роли в европейских топ-клубах. Хоть какой-то серьёзный статус у соперника сейчас имеется скорее по инерции.

История матчей между сборными небогатая – встречались всего раз в 2017 году перед Кубком конфедераций. Результат – 1:1. У чилийцев отличился Маурисио Исла с передачи Алексиса Санчеса, а у россиян – Виктор Васин с паса Дмитрия Комбарова. Как давно это было!

Прямо сейчас сборную России наверняка можно назвать фаворитом встречи, несмотря на отсутствие официальных игр. Ведь соперник занял последнее место в южноамериканском отборе на ЧМ-2026, заработав 11 очков в 18 матчах.