«Должны попросить у людей прощения». Как из топ-сборной Чили стала худшей в Южной Америке?

Не вышли на третий ЧМ подряд. А последний успех команды связан с Кубком конфедераций в России.

Сборная Чили в начале и середине 2010-х была одной из сильнейших национальных команд мира. Тогда она дважды выходила в плей-офф ЧМ (2010 и 2014) и два раза выигрывала Кубок Америки (2015 и 2016). Но затем чилийцы не попали на три чемпионата мира подряд (2018, 2022, 2026). Что произошло с грозной сборной, с которой России предстоит товарищеский матч?

В начале XXI века сборная Чили не была грозной силой в южноамериканской зоне. На чемпионаты мира команда не попадала, а на Кубке Америки не проходила дальше четвертьфинала. Старые звёзды (как Иван Саморано или Марсело Салас) уже завершали карьеру, а новые лидеры только подрастали. Но затем в Чили появилась целая россыпь классных футболистов: Алексис Санчес, Артуро Видаль, Эдуардо Варгас, Клаудио Браво, Гонсало Хара, Жан Босежур, Чарлес Арангис, Маурисио Исла и Гари Медель. Мощная банда!

И тут у чилийцев результаты пошли вверх. Сначала они отобрались на чемпионат мира 2010 года в ЮАР. Там команда вышла из группы с Испанией, Швейцарией и Гондурасом. Но в 1/8 финала Чили уступила Бразилии (0:3).

Следующий ЧМ – повторение результата. Интересно, что на групповом этапе чилийцы снова встретились с Испанией, однако на этот раз обыграли её (2:0). Сборная Чили финишировала второй, пропустив вперёд Нидерланды, но обойдя испанцев и Австралию.

В 1/8 финала – снова Бразилия. Однако теперь Чили дала настоящий бой хозяевам турнира: в основное время команды обменялись голами (1:1), и дело дошло до серии пенальти. Но в ней чилийцам не повезло (2:3).

2015-2017 годы — лучшее время для сборной Чили в XXI веке

Затем для сборной начались два «золотых» года. Кубок Америки прошёл дважды – в 2015-м и 2016-м. Почему так? В 2016 году турнир был посвящён празднованию 100-летия КОНМЕБОЛ и первого чемпионата Южной Америки. В 2015-м же Кубок прошёл в Чили. И сборная-хозяйка впервые в истории добралась до золота! Сначала вышла из не самой сложной группы с Боливией, Эквадором и Мексикой. В четвертьфинале чилийцы обыграли действующего чемпиона – Уругвай (1:0, тогда же случился эпизод с Гонсало Харой, когда тот ткнул пальцем в интимное место Эдинсону Кавани), а затем прошли Перу (2:1).

В финале сборная Чили попала на Аргентину. Команда Херардо Мартино уверенно рвалась к трофею: в группе опередили крепкие Парагвай и Уругвай, а в плей-офф прошли Колумбию в серии пенальти и вынесли тот же Парагвай (6:1!). Аргентинцы были небольшими фаворитами финала. Однако фактор домашнего поля помог чилийцам. Команда аргентинца Хорхе Сампаоли выглядела лучше и доминировала, но конвертировать преимущество в гол никак не получалось. В итоге всё решила серии пенальти: Гонсало Игуаин и Эвер Банега запороли свои попытки, у Чили же забили все. 4:1 – и хозяева впервые выиграли Копу!

Артуро Видаль полузащитник сборной Чили «Очень ценная победа для нас и для всех чилийцев. Жители Чили нуждались в этом радостном событии, и я хотел бы поблагодарить всех за поддержку. Мы смогли доказать, что сборная Чили — номер один в Америке. Следующая цель — чемпионат мира».

«Мы ещё на чемпионате мира в Бразилии говорили, что хотим выиграть Кубок Америки. В Чили выросло великолепное поколение, мы заслужили эту победу. Для меня это очень важное достижение, я хочу насладиться этой победой. Надеюсь, сборная Чили не свернёт с победного пути. Меня переполняют особенные эмоции», — отметил форвард чилийцев Алексис Санчес.

Слова нападающего про «победный путь» оказались пророческими. На следующий год сборная Чили снова выиграла Кубок Америки, прошедший в США (впервые вне пределов Южной Америки). На этот раз чилийцы с новым тренером Хуаном Антонио Пицци финишировали вторыми в группе: одолели Панаму и Боливию, но уступили Аргентине. Зато в четвертьфинале Чили уничтожила Мексику – 7:0! А в полуфинале она разобралась с крепкой Колумбией (2:0).

Кто ждал в финале? Конечно, Аргентина. И опять основное и дополнительное время обошлось без голов. К счастью для Чили, повторилась и история с результатом в серии пенальти. Только если в прошлый раз у аргентинцев единственный мяч с 11 метров забил Лионель Месси, то сейчас он уже промахнулся. У Чили также не реализовал свою попытку Артуро Видаль, однако его партнёры оказались точны. У аргентинцев же ещё не забил Лукас Билья – и трофей во второй раз подряд отправился к чилийцам.

Аргентина три года проигрывала в финалах: ЧМ-2014, Копа-2015 и Копа-2016. И именно после этого Месси сообщил о завершении карьеры в национальной команде. А сборная Чили уже думала о новых победах.

«Гордимся вторым титулом за последние два года. Мы никогда не сдавались, продолжали верить в свои силы. Эта победа — результат тяжелейшей работы. Наша новая цель — поехать в Россию на ЧМ-2018 и быть там на ведущих ролях», — сказал после финала счастливый Клаудио Браво.

После Кубка конфедераций в России у Чили начались проблемы. На ЧМ-2018 не попали из-за разницы мячей

В 2017 году Чили сыграла на Кубке конфедераций в России. Команда дошла до финала, но уступила там Германии (0:1). И этот результат стал последним успехом для чилийской сборной. Она участвовала в «генеральной репетиции» ЧМ-2018, однако на сам турнир в итоге не попала.

Чили финишировала на шестом месте в южноамериканском отборе. Команда отстала от четвёртой строчки всего на одно очко (давала прямой выход). А со ставшей пятой сборной Перу (межконтинентальные стыки) чилийцы набрали по 26 очков, но пропустили соперника вперёд из-за разницы мячей. У перуанцев она составила «+1», у Чили – «-1». Как же обидно!

Затем чилийцы заняли четвёртое место на Кубке Америки – 2019 (в матче за бронзу уступили Аргентине), а через два года добрались только до четвертьфинала Копы. В отборе на ЧМ-2022 снова неудача – всего лишь седьмое место. Кубок Америки 2024 года завершился для Чили уже на групповой стадии. А квалификация на чемпионат мира – 2026 вовсе оказалась провальной: чилийцы финишировали на последнем, 10-м месте, набрав всего 11 очков в 18 встречах.

Причина постепенной деградации сборной банальна – старение лидеров. Видалю уже 38 лет, Санчесу и Арангису – по 36, Исле – 37, Варгасу – 35. Тянуть прежние скорости звёздам не удаётся. А новых топ-футболистов в Чили пока не появилось. В отличие от Аргентины и Бразилии, чилийцам нужно терпеливо воспитывать и ждать «золотое» поколение. Об этом же после очередного поражения в сборной говорил Санчес.

Алексис Санчес нападающий сборной Чили «Грустно, я чувствую себя плохо. Никогда не переживал ничего подобного. Мы должны попросить у людей прощения. Нужно продолжать работать. Изменения уже есть, «золотое» поколение ушло, остался я один».

Кто сейчас играет в сборной Чили?

Сейчас в сборной Чили создаётся новая команда. Видаль возвращался в неё на отборы к ЧМ-2026, но теперь вряд ли сыграет ещё. Санчес официально не объявил о завершении международной карьеры, однако уже близок к этому (как и другие звёзды). На первых ролях – другие имена.

Самый дорогой игрок сборной Чили – полузащитник Фелипе Лойола (Transfermarkt оценивает его в € 9 млн). Из известных футболистов: форвард «Дерби Каунти» Бен Бреретон Диас, а также защитники Гильермо Марипан («Торино») и Габриэль Суасо (капитан сборной, «Севилья»). В заявку на матч с Россией попал и полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра (три игры за сборную, последняя – в 2021-м).

В рейтинге ФИФА Чили опустилась уже на 56-е место. Хотя в мае 2016-го команда была третьей, а ещё пару лет назад входила в топ-30. За последние 10 лет в сборной сменилось уже восемь тренеров. Последний – Рикардо Гарека – проработал всего полтора года и был уволен летом 2025-го. На игру с Россией чилийцев привёз и. о. главного тренера Николас Кордова.