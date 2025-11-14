Топ-события субботы: Россия против Чили, отбор к ЧМ-2026, хоккей, УНИКС — ЦСКА и теннис

Яркое 15 ноября: Грузия — Испания, «Локо» — «Барыс» в КХЛ, Задоров vs Свечников в НХЛ, жара в НБА и Гран-при России в фигурке!

🏒 3:00: «Каролина Харрикейнз» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: «Каролина» подберётся ближе к вершине Востока?

«Харрикейнз» в предыдущем матче прервали победную серию из четырёх игр, уступив «Вашингтону». Если бы в той игре «ураганы» забрали два очка, то могли бы претендовать на выход на первое место своей конференции. Но теперь возможная победа во встрече с «Ванкувером» лишь приблизит их к вершине, которую занимает «Нью-Джерси».

🏀 3:00: «Орландо Мэджик» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: удастся ли Егору закрепить результат?

Егор Дёмин в игре с «Торонто» провёл свой лучший матч в НБА, набрав 16 очков, четыре подбора и пять передач. Правда, «Бруклин» в очередной раз уступил. Но наш талантливый баскетболист после вхождения в стартовую пятёрку показывает себя шикарно. Может ли Егор сыграть ещё лучше?

🏀 3:30: «Детройт Пистонс» — «Филадельфия Сиксерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «Фила» остановит лидера Востока?

Вряд ли кто-то перед стартом чемпионата мог подумать, что «Детройт» так хорошо начнёт регулярку. Два поражения в 12 матчах и восемь побед подряд — уже сильная заявка на топовые места в Восточной конференции, если клуб обойдут стороной травмы. «Филадельфия», конечно, сбавила обороты по сравнению со стартом, но всё равно находится на третьей строчке Востока. Недавно клубы встречались между собой, «Пистонс» одержали победу, удастся ли «Сиксерс» взять реванш?

🏒 13:30: «Сибирь» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: прервёт ли «Сибирь» серию поражений?

В Новосибирске всё очень плохо – команда потерпела уже 11 поражений подряд, уже бывший главный тренер ругается с местными журналистами, а бывшие игроки проливают свет на происходящее в клубе. Ещё одно поражение, и «Сибирь» повторит личный антирекорд по продолжительности чёрной полосы – сможет ли Ярослав Люзенков уберечь своих подопечных от такого «достижения»?

⛸️ 13:30: Фигурное катание, Гран-при России — 2025/2026, этап 4

Интрига: в какой форме Петросян и Гуменник?

Российская серия Гран-при движется к своему логическому завершению. Четвёртый этап для взрослых состоится в Москве — снова в трёх дисциплинах. На этот раз соревнования пройдут без участия спортивных пар. Но интриг здесь предостаточно: этап в Москве станет вторым для Аделии Петросян и первым — для Алины Горбачёвой. Сезон для двух наших фигуристок, получивших нейтральный статус, начался непросто, у обеих были травмы. Поэтому будет интересно посмотреть, в какой форме находятся обе фигуристки.

В мужском турнире наконец-то покажет себя Пётр Гуменник, который выбрал два заключительных этапа для участия. А также впервые в сезоне появится Евгений Семененко — он пропускал контрольные прокаты из-за травмы. Также в Москве выступят Роман Савосин, Марк Кондратюк и Макар Игнатов – совершенно точно будет на кого посмотреть. В танцах на льду хедлайнерами станут Александра Степанова и Иван Букин. Их первый этап случился в Красноярске – там ребята выиграли, но находились не в самой оптимальной форме.

🏀 14:30: УНИКС — ЦСКА, регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: Швед поможет хозяевам победить лидера?

УНИКС в этом сезоне проиграл лишь раз — от рук ЦСКА. На этот раз матч будет на домашнем для казанцев паркете, поэтому шансов на победу больше. При этом клуб подписал контракт с Алексеем Шведом, который уже прекрасно дебютировал за команду, собрав дабл-дабл: 11 очков и 11 передач. УНИКС возьмёт реванш за то поражение в Москве или же чемпион Единой лиги снова окажется на высоте?

🎾 16:30*: Янник Синнер (Италия, 2) — Алекс де Минор (Италия, 7), Итоговый чемпионат ATP, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Синнер до третьего подряд финала на Итоговом?

Янник Синнер успешно продвигается по сетке Итогового чемпионата ATP в Турине. Он разобрался в группе со всеми соперниками и теперь за место в финале сразится с австралийцем Алексом де Минором. Теннисисты ранее встречались множество раз, и счёт личных встреч разгромный — 12-0 в пользу итальянца. Последний их матч был совсем недавно — в полуфинале «пятисотника» в Вене-2025. Победитель нового поединка далее сразится за титул либо с Карлосом Алькарасом, либо с кем-то из пары Александр Зверев — Феликс Оже-Альяссим.

🏒 17:00: «Локомотив» — «Барыс», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: заскочит ли «Барыс» в зону плей-офф?

Казахстанцы балансируют на грани кубковой восьмёрки на Востоке, борясь за восьмое место с «Салаватом» и «Адмиралом». Последние результаты команды Михаила Кравца значительно ухудшили её позиции, однако возможная сенсационная победа в Ярославле могла бы принести «Барысу» не только важные два очка, но и хорошую психологическую подпитку.

«Локомотив» сыграет без одного из лидеров: Видео Нападающий «Локомотива» Байрон Фрейз оштрафован за толчок клюшкой игрока «Спартака»

⚽️🎦 17:00: Казахстан — Бельгия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа J, 9-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: даст ли Казахстан бой лидеру группы?

Для Казахстана квалификация на ЧМ-2026, в сущности, закончена – команда потеряла шансы на выход в финальную часть турнира. Значит, о результате можно больше не думать и просто играть в футбол. Бельгия в этом смысле отличный соперник: играет сама и даёт это делать другим. Вопрос лишь в том, насколько казахстанцы готовы к сопротивлению топ-сборной, которая ещё не решила всех вопросов в отборе.

⚽️ 18:00: Россия — Чили, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: команда Карпина против двукратного чемпиона Америки

Чили – суперский соперник, если вспоминать прошлые заслуги южноамериканской команды. Но на данный момент сборная России, наверное, даже фаворит игры, несмотря на уже многолетнее отстранение от официальных матчей. Ведь чилийцы не вышли уже на третий подряд чемпионат мира, заняли в своей конфедерации последнее место. В команде проходит смена поколений. Процесс весьма болезненный.

⚽️ 18:00: «Нефтехимик» — «Урал», Первая лига, 19-й тур

Интрига: притормозит ли «Нефтехимик» лидирующий «Урал»?

Клуб из Екатеринбурга мечтает вернуться в Мир РПЛ и делает всё для этого необходимое: отрыв от преследователей в Лиге Pari пока отсутствует (равенство очков с «Факелом»), но хотя бы на время можно стать единоличным лидером. «Нефтехимик» же в первом круге уже сыграл вничью с командой Мирослава Ромащенко. Очки нижнекамцам ведь тоже нужны, даже несмотря на весьма спокойное место в середине таблицы.

⚽️🎦 20:00: Грузия — Испания, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа Е, 5-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Испания благодаря победе над Грузией выйдет на ЧМ?

Понятно, что выход сборной Испании на чемпионат мира – вопрос времени. В данном случае он затянулся до 5-го тура. Грузинам прямой проход на турнир через квалификацию уже не светит, однако есть призрачный шанс на стыки. Но тут и испанцев с болгарами обыгрывать нужно и верить в два поражения Турции. Прямо скажем, верится в такое с трудом. Но вдруг!

⚽️🎦 22:45: Дания — Беларусь, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа С, 5-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Беларусь забьёт лидирующей Дании?

Дания борется с Шотландией за прямой выход на чемпионат мира. Для сохранения этих шансов нужно обыгрывать Беларусь, которая вообще ни на что уже не претендует. В первом круге датчане вынесли оппонента с неприличным счётом – 6:0. Так что уже забить команде Брайана Римера для белорусов будет за счастье.