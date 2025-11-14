Скидки
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Расписание спортивных матчей 15 ноября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: Россия против Чили, отбор к ЧМ-2026, хоккей, УНИКС — ЦСКА и теннис
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 15 ноября 2025 года
Яркое 15 ноября: Грузия — Испания, «Локо» — «Барыс» в КХЛ, Задоров vs Свечников в НХЛ, жара в НБА и Гран-при России в фигурке!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 15 ноября в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Каролина Харрикейнз» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
15 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Интрига: «Каролина» подберётся ближе к вершине Востока?

«Харрикейнз» в предыдущем матче прервали победную серию из четырёх игр, уступив «Вашингтону». Если бы в той игре «ураганы» забрали два очка, то могли бы претендовать на выход на первое место своей конференции. Но теперь возможная победа во встрече с «Ванкувером» лишь приблизит их к вершине, которую занимает «Нью-Джерси».

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Встреча с «Кэпиталз» вышла яркой:
Овечкин начал погоню за 1000 голов в НХЛ? Вколотил в пустые, поставив победную точку
Овечкин начал погоню за 1000 голов в НХЛ? Вколотил в пустые, поставив победную точку

🏀 3:00: «Орландо Мэджик» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
15 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Интрига: удастся ли Егору закрепить результат?

Егор Дёмин в игре с «Торонто» провёл свой лучший матч в НБА, набрав 16 очков, четыре подбора и пять передач. Правда, «Бруклин» в очередной раз уступил. Но наш талантливый баскетболист после вхождения в стартовую пятёрку показывает себя шикарно. Может ли Егор сыграть ещё лучше?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Лучший матч Дёмина в НБА:
Лучший матч Егора Дёмина в НБА! И к нему в придачу — два рекорда
Лучший матч Егора Дёмина в НБА! И к нему в придачу — два рекорда

🏀 3:30: «Детройт Пистонс» — «Филадельфия Сиксерс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
15 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Не начался
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Интрига: «Фила» остановит лидера Востока?

Вряд ли кто-то перед стартом чемпионата мог подумать, что «Детройт» так хорошо начнёт регулярку. Два поражения в 12 матчах и восемь побед подряд — уже сильная заявка на топовые места в Восточной конференции, если клуб обойдут стороной травмы. «Филадельфия», конечно, сбавила обороты по сравнению со стартом, но всё равно находится на третьей строчке Востока. Недавно клубы встречались между собой, «Пистонс» одержали победу, удастся ли «Сиксерс» взять реванш?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Только удивление!
В НБА выдали редчайшую статистику за матч. До квадрупл-дабла не хватило чуть-чуть!
В НБА выдали редчайшую статистику за матч. До квадрупл-дабла не хватило чуть-чуть!

🏒 13:30: «Сибирь» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Динамо М
Москва
Интрига: прервёт ли «Сибирь» серию поражений?

В Новосибирске всё очень плохо – команда потерпела уже 11 поражений подряд, уже бывший главный тренер ругается с местными журналистами, а бывшие игроки проливают свет на происходящее в клубе. Ещё одно поражение, и «Сибирь» повторит личный антирекорд по продолжительности чёрной полосы – сможет ли Ярослав Люзенков уберечь своих подопечных от такого «достижения»?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Мощное выступление экс-игрока «Сибири»:
«Дичь, когда тренер публично песочит». Мощный спич Сошникова о ситуации в «Сибири»
Эксклюзив
«Дичь, когда тренер публично песочит». Мощный спич Сошникова о ситуации в «Сибири»

⛸️ 13:30: Фигурное катание, Гран-при России — 2025/2026, этап 4

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Женщины. Короткая программа
15 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Не началось
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Мужчины. Короткая программа
15 ноября 2025, суббота. 15:15 МСК
Не началось
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Танцы на льду. Ритм-танец
15 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Не началось
Статистика Гран-при России

Интрига: в какой форме Петросян и Гуменник?

Российская серия Гран-при движется к своему логическому завершению. Четвёртый этап для взрослых состоится в Москве — снова в трёх дисциплинах. На этот раз соревнования пройдут без участия спортивных пар. Но интриг здесь предостаточно: этап в Москве станет вторым для Аделии Петросян и первым — для Алины Горбачёвой. Сезон для двух наших фигуристок, получивших нейтральный статус, начался непросто, у обеих были травмы. Поэтому будет интересно посмотреть, в какой форме находятся обе фигуристки.

В мужском турнире наконец-то покажет себя Пётр Гуменник, который выбрал два заключительных этапа для участия. А также впервые в сезоне появится Евгений Семененко — он пропускал контрольные прокаты из-за травмы. Также в Москве выступят Роман Савосин, Марк Кондратюк и Макар Игнатов – совершенно точно будет на кого посмотреть. В танцах на льду хедлайнерами станут Александра Степанова и Иван Букин. Их первый этап случился в Красноярске – там ребята выиграли, но находились не в самой оптимальной форме.

Как покажут себя наши олимпийцы?
На Петросян и Гуменника давят за рубежом. Но наши фигуристы отразят психологическую атаку!
На Петросян и Гуменника давят за рубежом. Но наши фигуристы отразят психологическую атаку!

🏀 14:30: УНИКС — ЦСКА, регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Интрига: Швед поможет хозяевам победить лидера?

УНИКС в этом сезоне проиграл лишь раз — от рук ЦСКА. На этот раз матч будет на домашнем для казанцев паркете, поэтому шансов на победу больше. При этом клуб подписал контракт с Алексеем Шведом, который уже прекрасно дебютировал за команду, собрав дабл-дабл: 11 очков и 11 передач. УНИКС возьмёт реванш за то поражение в Москве или же чемпион Единой лиги снова окажется на высоте?

Статистика регулярного чемпионата Единой лиги
Разбор игры лидеров:
Кто из топов Единой лиги сейчас самый успешный? Собрали всё в отдельной таблице
Кто из топов Единой лиги сейчас самый успешный? Собрали всё в отдельной таблице

🎾 16:30*: Янник Синнер (Италия, 2) — Алекс де Минор (Италия, 7), Итоговый чемпионат ATP, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
15 ноября 2025, суббота. 12:00 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Алекс де Минор
7
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Интрига: доберётся ли Синнер до третьего подряд финала на Итоговом?

Янник Синнер успешно продвигается по сетке Итогового чемпионата ATP в Турине. Он разобрался в группе со всеми соперниками и теперь за место в финале сразится с австралийцем Алексом де Минором. Теннисисты ранее встречались множество раз, и счёт личных встреч разгромный — 12-0 в пользу итальянца. Последний их матч был совсем недавно — в полуфинале «пятисотника» в Вене-2025. Победитель нового поединка далее сразится за титул либо с Карлосом Алькарасом, либо с кем-то из пары Александр Зверев — Феликс Оже-Альяссим.

Итоговый чемпионат ATP — 2025. Сетка
Карлос и Янник без поражений вышли в плей-офф из своих групп:
«Они как инь и ян». Теннисный мир ждёт в финале Итогового новую битву Синнер — Алькарас
«Они как инь и ян». Теннисный мир ждёт в финале Итогового новую битву Синнер — Алькарас

🏒 17:00: «Локомотив» — «Барыс», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Барыс
Астана
Интрига: заскочит ли «Барыс» в зону плей-офф?

Казахстанцы балансируют на грани кубковой восьмёрки на Востоке, борясь за восьмое место с «Салаватом» и «Адмиралом». Последние результаты команды Михаила Кравца значительно ухудшили её позиции, однако возможная сенсационная победа в Ярославле могла бы принести «Барысу» не только важные два очка, но и хорошую психологическую подпитку.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
«Локомотив» сыграет без одного из лидеров:
Видео
Нападающий «Локомотива» Байрон Фрейз оштрафован за толчок клюшкой игрока «Спартака»

⚽️🎦 17:00: Казахстан — Бельгия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа J, 9-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 9-й тур
15 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Казахстан
Не начался
Бельгия
Интрига: даст ли Казахстан бой лидеру группы?

Для Казахстана квалификация на ЧМ-2026, в сущности, закончена – команда потеряла шансы на выход в финальную часть турнира. Значит, о результате можно больше не думать и просто играть в футбол. Бельгия в этом смысле отличный соперник: играет сама и даёт это делать другим. Вопрос лишь в том, насколько казахстанцы готовы к сопротивлению топ-сборной, которая ещё не решила всех вопросов в отборе.

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Европа
Фатальная игра:
Казахстан забил через себя лидеру группы! Но чудо-удар в ответ лишил шансов на ЧМ. Видео
Казахстан забил через себя лидеру группы! Но чудо-удар в ответ лишил шансов на ЧМ. Видео

⚽️ 18:00: Россия — Чили, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
Интрига: команда Карпина против двукратного чемпиона Америки

Чили – суперский соперник, если вспоминать прошлые заслуги южноамериканской команды. Но на данный момент сборная России, наверное, даже фаворит игры, несмотря на уже многолетнее отстранение от официальных матчей. Ведь чилийцы не вышли уже на третий подряд чемпионат мира, заняли в своей конфедерации последнее место. В команде проходит смена поколений. Процесс весьма болезненный.

Как Россия сыграла с другим представителем ЮА:
Россия забила лишь благодаря «привозу». А потом Сафонова ошарашил Валера из Перу
Россия забила лишь благодаря «привозу». А потом Сафонова ошарашил Валера из Перу

⚽️ 18:00: «Нефтехимик» — «Урал», Первая лига, 19-й тур

Россия — Лига PARI . 19-й тур
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Урал
Екатеринбург
Интрига: притормозит ли «Нефтехимик» лидирующий «Урал»?

Клуб из Екатеринбурга мечтает вернуться в Мир РПЛ и делает всё для этого необходимое: отрыв от преследователей в Лиге Pari пока отсутствует (равенство очков с «Факелом»), но хотя бы на время можно стать единоличным лидером. «Нефтехимик» же в первом круге уже сыграл вничью с командой Мирослава Ромащенко. Очки нижнекамцам ведь тоже нужны, даже несмотря на весьма спокойное место в середине таблицы.

Турнирная таблица Первой лиги
Интересненько:
Рейна помог Перу в матче со сборной России, «Кубань» на грани. Главное за неделю в ФНЛ
Рейна помог Перу в матче со сборной России, «Кубань» на грани. Главное за неделю в ФНЛ

⚽️🎦 20:00: Грузия — Испания, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа Е, 5-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 5-й тур
15 ноября 2025, суббота. 20:00 МСК
Грузия
Не начался
Испания
Интрига: Испания благодаря победе над Грузией выйдет на ЧМ?

Понятно, что выход сборной Испании на чемпионат мира – вопрос времени. В данном случае он затянулся до 5-го тура. Грузинам прямой проход на турнир через квалификацию уже не светит, однако есть призрачный шанс на стыки. Но тут и испанцев с болгарами обыгрывать нужно и верить в два поражения Турции. Прямо скажем, верится в такое с трудом. Но вдруг!

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Европа
Все интриги в одном месте:
Новые соперники России, ключевая игра Норвегии и последний шанс Грузии! Топ-матчи сборных
Новые соперники России, ключевая игра Норвегии и последний шанс Грузии! Топ-матчи сборных

⚽️🎦 22:45: Дания — Беларусь, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа С, 5-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 5-й тур
15 ноября 2025, суббота. 22:45 МСК
Дания
Не начался
Беларусь
Интрига: Беларусь забьёт лидирующей Дании?

Дания борется с Шотландией за прямой выход на чемпионат мира. Для сохранения этих шансов нужно обыгрывать Беларусь, которая вообще ни на что уже не претендует. В первом круге датчане вынесли оппонента с неприличным счётом – 6:0. Так что уже забить команде Брайана Римера для белорусов будет за счастье.

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Европа
Что за гении:
5 лучших игроков сборных в истории по голам за матч
Истории
5 лучших игроков сборных в истории по голам за матч
