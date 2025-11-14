Сколько матчей ЧМ-2026 пропустит Роналду? Есть два варианта

Сборная Португалии могла выйти на ЧМ-2026, если бы в предпоследнем туре победила на выезде ирландцев. Однако команда Роберто Мартинеса потерпела первое поражение в этом отборочном цикле. Теперь в группе F прямая путёвка будет разыгрываться в последнем туре.

Однако после матча в Дублине главная интрига в другом. На 59-й минуте капитан сборной Португалии Роналду был удалён с поля. Сначала арбитр показал нападающему жёлтую карточку, но VAR призвал главного арбитра к монитору, и после просмотра видео португальцу показали красную.

В России права на трансляции матчей отбора к ЧМ-2026 принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Повторы получились не самыми удачными, потому что большинство камер следят за мячом. Однако на некоторых ракурсах было видно, что Роналду замахнулся и локтем въехал по спине защитнику Даре О'Ши, который сразу же упал на газон. И теперь весь вопрос в том, сколько встреч дисквалификации получит Криштиану.

фол Роналду Фото: кадр из трансляции

В каждом турнире свои дисциплинарные регламенты. Например, в АПЛ за прямую красную карточку футболист автоматически получает три матча дисквалификации. У ФИФА на этот счёт другие правила. После удаления футболист автоматически пропускает следующую игру, а дальнейшую дисквалификацию определяет дисциплинарный комитет. Тут имеет смысл сравнить с другими прямыми красными карточками. Пожалуй, для нас первым делом в голову приходит удаление Андрея Аршавина во встрече с андоррцами. Тогда капитан сборной России ударил по ноге соперника, который не владел мячом. Нападающего дисквалифицировали на два матча.

Хотя это было восемь лет назад. Стоит обратить внимание на более свежие эпизоды. В этом отборочном цикле 11 футболистов получали прямые красные карточки, помимо Роналду. Как правило, речь шла о грубой игре. Например, француз Орельен Тчуамени и турок Барыш Йылмаз влетели шипами в голень соперникам, которые владели мячом. В обоих случаях это привело к бану на две встречи. Правда, в случае с Роналду мяч находился далеко от него. Тут можно сравнивать с удалением Тиграна Барсегяна. Оно, кстати, тоже случилось в матче сборной Ирландии. Там капитан сборной Армении боднул головой соперника и получил прямую красную карточку. Позже стало известно, что футболист получил три встречи дисквалификации.

Дисциплинарные правила ФИФА гласят, что бан минимум на два матча предусмотрен за серьёзное игровое нарушение правил. От трёх встреч дисквалификации дают за агрессивное поведение. Теперь весь вопрос в том, расценит ли комитет ФИФА этот эпизод как игровой. С одной стороны, реакция Роналду точно была агрессивной и более грубой, чем у того же Барсегяна, который едва боднул соперника. Армянин сделал это эмоционально, но касание лбом лица соперника было не таким явным.

С другой стороны, Барсегян сделал это, когда в игре была пауза, а Роналду заехал локтём в соперника во время игры. И этому предшествовали небольшие толчки со стороны ирландского защитника. Не исключено, что дисциплинарный комитет посчитает это игровым эпизодом. Правда, реакция Роналду на фол не усиливает его позицию – португалец несколько раз делал жест, призывающий вытереть слёзы. При желании это можно расценить как провокацию.

Криштиану Роналду Фото: David Fitzgerald/Getty Images

Сейчас много говорится о нежелании ФИФА терять такого игрока на несколько встреч ЧМ-2026, потому что не в интересах организаторов лишаться подобной звезды. Однако едва ли получится измерить влияние этого фактора на дисциплинарный комитет. Эксперт BBC Sport Дейл Джонсон считает более вероятным дисквалификацию Роналду на два матча, ссылаясь на эпизод с удалением Лорен Джеймс на женском чемпионате мира по футболу. По информации журналиста, нет точной даты, когда вынесут решение по дисквалификации Роналду, однако ориентировочно это случится примерно в начале декабря.

И ещё один важный момент. Дисквалификация распространяется на все официальные матчи сборной Португалии, но не на товарищеские. Есть маленький шанс, что команда отправится в стыки. В таком случае Роналду даже с баном на три встречи может сыграть максимальное количество матчей на ЧМ-2026. Правда, по состоянию на сегодня тяжело представить, чтобы португальцы дома потеряли очки со сборной Армении в воскресенье.