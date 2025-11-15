В РПЛ играли два легендарных чилийца. Первый опередил время, второму дико не везло

Сегодня в Сочи сборная России сыграет с Чили — страной, чьи футболисты оставили заметный след в РПЛ. Прямо сейчас в нашей лиге выступают Томас Гальдамес («Крылья Советов»), Игнасио Сааведра («Сочи») и Хорди Томпсон («Оренбург»). Совсем недавно это делали Виктор Давила (ЦСКА) и его тёзка Мендес (ЦСКА, «Крылья»), а также Гильермо Сото и Анхело Энрикес из «Балтики».

Болельщики со стажем наверняка помнят легенду «Урала» Херсона Асеведо. А совсем уж опытные — Марко Вильясеку, который в нулевых не прижился ни в «Спартаке», ни в «Сочи». И всё же подробнее хотелось бы вспомнить двух главных чилийских героев Премьер-Лиги.

Опередивший время Эдуардо Лобос

Эдуардо Лобос, «Крылья Советов» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В 2004-м «Крылья Советов» добились исторического подъёма и взяли бронзу, выбив аж 17 побед в 30 турах. Это было ещё до появления в команде Лобоса. Чилиец заменил в воротах устремившегося в «Локомотив» Алексея Полякова. И вскоре тоже стал частью истории, победив с самарцами сильный АЗ Луи ван Гала (5:3). Да, в ответной встрече нидерландцы взяли своё за счёт правила гостевого гола (3:1), но сенсационный результат первого матча отменил сон во всём городе.

В итоге «самарский Бартез» (спасибо схожести во внешнем виде) провёл в «Крыльях» шесть лет и отыграл 142 встречи, 47 из них — «на ноль». Пропустил 183 мяча, что для вратаря не самой сильной команды вполне добротный показатель. Потащил пять пенальти — в том числе от Андрея Тихонова, Александра Панова и Питера Одемвингие. Статистика могла быть ещё весомее, однако в 2006-м Эдуардо уступил конкуренцию Александру Макарову.

Чилиец выделялся не только шикарной реакцией. Он прекрасно видел поле и играл ногами, не пугался прессинга и тем самым опередил время. Не зря представлял сборную и «Коло-Коло» одновременно с Клаудио Браво. К опасности мог привести обычный вынос от ворот. Лобос выбил вперёд — и партнёр уже несётся к штрафной по открытому левому флангу. Это сейчас за такой стиль хвалят. В нулевых подобное считалось излишним.

Удачный вынос Лобоса Фото: Кадр из трансляции

Это был момент из матча со «Спартаком». А ЦСКА чилиец и вовсе ошарашил ассистом. Осенью 2024-го Эдуардо попал на аллею славы ветеранов «Крыльев Советов». И кто скажет, что незаслуженно? А летом он приезжал в Россию и пообщался с «Чемпионатом». Вот самые сочные цитаты:

«Я не боялся ехать в Россию. Всегда говорю, что в моей карьере было два важнейших клуба: «Коло-Коло» и «Крылья Советов». Для меня удовольствие и наслаждение приехать в Самару вне зависимости от политической ситуации»;

«Для меня было очень странно и необычно дебютировать в -12℃. Адаптация была непростой. Надо было для себя понять и принять, что нахожусь в России. Но со временем стал чувствовать и ощущать себя русским. Прожил здесь шесть лет, и всё было хорошо»;

«Было странно видеть на улице людей, которые гуляют и пьют пиво. Достаточно много было людей, пьющих водку. Я понимаю, что это, наверное, какая-то часть культуры. По крайней мере, я так к этому относился. «Жигулёвское» — лучшее пиво, которое я пробовал»;

«Российские женщины и девушки очень красивы, это действительно так. Я обратил внимание на то, что они наряжаются вне зависимости от повода. Куда бы ни шли — на рынок, по бытовым делам или просто гуляют — они всегда хорошо одеты»;

«Слуцкий всё время называл меня толстячком или пухляшом. Каждый раз я привозил с каникул килограмм, два или три лишнего веса, и он подкалывал меня испанским словом gordito. Это можно перевести как толстяк, пухляш или жиробас».

Перед встречей России и Чили мы также связались с Лобосом. Вот что он рассказал:

«Мне кажется, это супер, что наша сборная может сыграть с Россией. Всегда классно, когда есть возможность сыграть с европейской сборной. Для Чили это игра подразумевает развитие. Я бы с удовольствием посмотрел этот матч. Если пригласят из России, с радостью приеду»;

«Всегда слежу за «Крыльями», а в прошлом году был в Самаре. Результаты команды сейчас плохие, но я всегда надеюсь, что они будут на лучших позициях. А не внизу, как сейчас. Меня очень радует, что в команде достаточно много латиноамериканцев. А в особенности переполняют эмоции от того, что в «Крыльях» играет чилиец Томас Гальдамес».

Что касается непосредственно карьеры Эдуардо, помимо России, он выступал исключительно в родной стране — до февраля 2019-го. Затем выучился на тренера и поработал в трёх местечковых клубах: «Иберии», «Сан-Антонио» и «Депортиво Линарес». С апреля 2024-го Лобос свободен. Судя по его словам, потрудиться в России бывший вратарь тоже не прочь.

Гениальный, но жутко травматичный Марк Гонсалес

Марк Гонсалес, ЦСКА Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

В отличие от Лобоса, Гонсалес переезжал в Россию уже довольно известным: поиграл за «Ливерпуль», «Реал Сосьедад» и «Бетис». Забивал «Реалу» (дважды), «Барселоне» и «Тоттенхэму». Летом 2009-го ЦСКА отдал за него севильцам € 6,5 млн. В России левый вингер провёл практически столько же, сколько и Эдуардо — 5,5 года. Только вот сыграл всего лишь 69 матчей.

Виной всему лютая травматичность: в общей сложности чилиец пропустил около полутора лет. Армейские болельщики даже прозвали его Хрустальным Марком. При этом без насмешек, как в случае того же Аарона Оланаре годы спустя. Просто когда Гонсалес был готов, то действительно делал разницу. Причём без раскачки. Поражал умелым дриблингом и бронебойной левой ногой.

Первый же матч — дерби с «Локомотивом». Марк вышел на 59-й минуте, на 61-й — ушёл от Олега Кузьмина и прострелил Алану Дзагоеву на гол. Тогда же чилиец получил ушиб. Восстановился после него быстро. Однако вскоре получил травму бедра и выбыл на месяц. Потом пошли повреждения колена и голеностопа. Бывало, Гонсалес проводил на поле две минуты и просил обратную замену.

Марк Гонсалес получил травму Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Печальный вердикт ему выносил даже Евгений Гинер: «Гонсалесу, увы, надо вешать бутсы на гвоздь. И работать тренером, менеджером или селекционером. Он очень хороший парень с большим сердцем. Но, к сожалению, господь отмерил Марку столько же испытаний, сколько иной команде».

Шокирован шатким здоровьем Марка был и Леонид Слуцкий: «Наши доктора, у которых огромный стаж работы, говорили, что таких случаев не то что не видели, даже не слышали о таком, они не были описаны. Вы представляете? Квалифицированные высококлассные специалисты впервые столкнулись с подобным исключительным по трагичности случаем».

На одной из тренировок чилийцу прилетел болезненный удар по бедру, и у него началось кровоизлияние. Воспаление четырёхглавой мышцы привело к очередной операции. Большинство таких заканчиваются успешно, но не в случае Гонсалеса — ему едва не пришлось ампутировать ногу. К счастью, обошлось.

«После той травмы подумывал о завершении карьеры. Я был в шаге от того, чтобы лишиться ноги или умереть», — делился болью Марк.

Несмотря на все беды, чилиец сделал 13 ассистов и забил 10 голов. Самые памятные — «Зениту» в РПЛ и особенно «Севилье» в 1/8 финала Лиги чемпионов. За первый спасибо Вагнеру Лаву, перехватившему в подкате пас Юрия Жевнова. Марк не растерялся и пробил точно в цель.

Гол Гонсалеса «Зениту» Фото: Кадр из трансляции

А в матче с испанцами Гонсалес мощнейше вколотил издали под правую штангу и сравнял счёт (1:1), что позволило пройти в следующую стадию. Российский клуб в четвертьфинале ЛЧ — сейчас это кажется сном при температуре 39. Приятным и несбыточным.

Гол Гонсалеса «Севилье» Фото: Кадр из трансляции

Вернувшись на родину, Марк неплохо смотрелся за «Универсидад Католику», снова получил вызов в сборную и даже забрал с ней Кубок Америки. Пусть и отыграл на турнире только 20 минут. В 2019-м Гонсалес завершил карьеру и занялся строительным бизнесом. Тем не менее проблемы со здоровьем не оставили его и вне футбола: в 36 лет он перенёс инфаркт миокарда.

Всего через несколько месяцев экс-армейца ещё и закидали камнями, сломав позвонок во время экскурсии в окрестностях Серро де ла Лома Ларга в Чили. Вот что значит человек-невезение.

В 2023-м ЦСКА проводил встречу легенд с «Локомотивом». Гонсалеса тоже звали. Он согласился приехать, сказал, что соскучился по старым друзьям и занимался сбором документов. До Москвы чилиец всё-таки не добрался. Зато примерно в то же время порадовал новостями: «Сейчас со мной всё хорошо. Здоровье в порядке. Часто играю за «Ливерпуль» в благотворительных матчах ветеранов. Можно сказать, что дела идут в гору», — говорил он Metaratings.

Как раз месяц назад Марк одолел на «Стэмфорд Бридж» легенд «Челси». Единственный гол забил Райан Бабель. Также играли такие звёзды, как Петр Чех, Джон Терри, Вильям Галлас, Клод Макелеле, Пепе Рейна и Мартин Шкртел. Чилиец не соврал — его жизнь действительно наладилась.