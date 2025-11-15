Хорватия — на ЧМ, Нидерланды тормознули, а Германию ждёт топ-развязка. Итоги дня в отборе

Очередной игровой день в европейском отборе ЧМ-2026 позади. Шесть встреч завершены, известен ещё один участник финальной стадии.

Сенсация в Финляндии

Рекордсмен сборной Финляндии Теэму Пукки провёл последний официальный матч за национальную команду. 35-летний нападающий вышел на поле на 78-й минуте, но хозяева неожиданно проиграли скромной Мальте. Для Пукки обидно вдвойне, что финны пропустили единственный мяч почти сразу после его выхода. Кстати, забил футболист по фамилии Грек.

Теэму Пукки (слева) Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa/ТАСС

Теэму забил 42 мяча за сборную Финляндии — лучший результат в истории команды. 17 ноября финны встретятся с Андоррой (товарищеская игра), после чего Пукки сосредоточится на клубной карьере.

Нидерланды не победили, но стали ещё на шаг ближе к ЧМ-2026

После поражения финнов стало понятно, что поляки обеспечили себе как минимум стыковые матчи. А они взяли и снова отобрали очки у Нидерландов. Роберт Левандовски не забил, но отметился роскошной голевой передачей на Якуба Каминьского, а тот реализовал выход один на один с вратарём. Гости отыгрались на старте второй половины — помог лучший бомбардир в истории сборной Нидерландов. Мемфис Депай оказался первым на добивании и оставил Польшу без победы.

Польша снова не проиграла Нидерландам Фото: Getty Images

Нидерланды почти наверняка сыграют на ЧМ-2026. Опережают Польшу на три очка, да и разница мячей у них значительно лучше («+19» против «+6»). В заключительном туре полякам нужно накидать Мальте как можно больше мячей и рассчитывать на то, что Нидерланды уступят дома Литве. Кто-то вообще верит в такой расклад?

Хорватия отобралась на чемпионат мира

Сборная Фарерских островов одержала три победы подряд в квалификации ЧМ-2026. После этого она приехала в гости к хорватам, которые оказались в шаге от попадания в финальную часть турнира. Начало встречи получилось шокирующим для болельщиков в Риеке. Геза Давид Тури отправил мяч в ворота сборной Хорватии — помог рикошет.

Правда, хозяева отыгрались ещё до перерыва. Первый удар Йошко Гвардиола заблокировал защитник, однако со вторым не справился никто. После перерыва хорваты успокоили болельщиков. Петар Муса точно пробил в ближний угол, а экс-игрок ЦСКА Никола Влашич замкнул навес Ивана Перишича. Хорваты поедут на чемпионат мира! Посмотрим на 40-летнего Луку Модрича на ещё одном крупном турнире. А сказка сборной Фарерских островов завершилась — в стыках сыграют чехи.

Германия одержала четвёртую победу подряд

Ник Вольтемаде — спонсор победы сборной Германии в Люксембурге. Высоченный (198 см) нападающий сначала замкнул прострел, а потом завершил симпатичную комбинацию ударом с близкого расстояния. Германия одержала четвёртую победу подряд и сохранила первое место в группе. Поскольку в случае равенства очков у двух команд в первую очередь смотрят на разницу голов, то немцам достаточно в заключительном туре не проиграть дома словакам — топ-развязка в очном противостоянии! Справится ли Германия с задачей? Если да, то напрямую отберётся на ЧМ-2026.

Словаки дожали Северную Ирландию

Футболисты сборной Словакии чаще владели мячом (63% времени), но нанесли всего два удара в створ ворот. Во второй половине судейская бригада отменила два гола хозяев. Сначала преждевременной оказалась радость Милана Шкриньяра (там был офсайд), а потом — Давида Стрелеца (игра рукой). В добавленное время победу словакам принёс Томаш Бобчек. Забил через три минуты после появления на поле — отличный выход на замену!

Словаки празднуют победу Фото: David Balogh/Getty Images

Словакия как минимум сыграет в стыках. В заключительном туре нужно побеждать Германию на выезде, и тогда можно бронировать билеты в Северную Америку.

Волевая победа Черногории

Гибралтар встретил выход команд на поле ливнем. Хозяева быстрее приспособились к тяжёлым погодным условиям и открыли счёт благодаря голу Лиама Джессопа. Правда, после этого забивали только черногорцы. Им хватило девяти минут, чтобы перевернуть игру. Василие Аджич восстановил равновесие, а потом Никола Крстович реализовал пенальти. Впрочем, сборная Черногории уже точно не поднимется выше третьего места в группе. Остаётся лишь поздравить тренера Мирко Вучинича с победой. Когда-то он хорошо зарекомендовал себя в качестве игрока.