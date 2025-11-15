Скидки
Главная Футбол Статьи

Отборочные матчи ЧМ-2026, обзор матчей 14 ноября 2025: Хорватия, Германия, Польша, Нидерланды, Словакия, Черногория

Хорватия — на ЧМ, Нидерланды тормознули, а Германию ждёт топ-развязка. Итоги дня в отборе
Кирилл Закатченко
Отборочные матчи ЧМ-2026, 14 ноября 2025 года
Аудио-версия:
Словакия подарила сюжет, Мальта — сенсацию.

Очередной игровой день в европейском отборе ЧМ-2026 позади. Шесть встреч завершены, известен ещё один участник финальной стадии.

Кто уже отобрался на чемпионат мира:
Live
Есть 30-й участник ЧМ — туда поедет 40-летний Модрич! Весь список отобравшихся сборных

Сенсация в Финляндии

ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 9-й тур
14 ноября 2025, пятница. 20:00 МСК
Финляндия
Окончен
0 : 1
Мальта
0:1 Грек – 82'    

Рекордсмен сборной Финляндии Теэму Пукки провёл последний официальный матч за национальную команду. 35-летний нападающий вышел на поле на 78-й минуте, но хозяева неожиданно проиграли скромной Мальте. Для Пукки обидно вдвойне, что финны пропустили единственный мяч почти сразу после его выхода. Кстати, забил футболист по фамилии Грек.

Теэму Пукки (слева)

Теэму Пукки (слева)

Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa/ТАСС

Теэму забил 42 мяча за сборную Финляндии — лучший результат в истории команды. 17 ноября финны встретятся с Андоррой (товарищеская игра), после чего Пукки сосредоточится на клубной карьере.

Нидерланды не победили, но стали ещё на шаг ближе к ЧМ-2026

ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 9-й тур
14 ноября 2025, пятница. 22:45 МСК
Польша
Окончен
1 : 1
Нидерланды
1:0 Каминьский – 43'     1:1 Депай – 47'    

После поражения финнов стало понятно, что поляки обеспечили себе как минимум стыковые матчи. А они взяли и снова отобрали очки у Нидерландов. Роберт Левандовски не забил, но отметился роскошной голевой передачей на Якуба Каминьского, а тот реализовал выход один на один с вратарём. Гости отыгрались на старте второй половины — помог лучший бомбардир в истории сборной Нидерландов. Мемфис Депай оказался первым на добивании и оставил Польшу без победы.

Польша снова не проиграла Нидерландам

Польша снова не проиграла Нидерландам

Фото: Getty Images

Нидерланды почти наверняка сыграют на ЧМ-2026. Опережают Польшу на три очка, да и разница мячей у них значительно лучше («+19» против «+6»). В заключительном туре полякам нужно накидать Мальте как можно больше мячей и рассчитывать на то, что Нидерланды уступят дома Литве. Кто-то вообще верит в такой расклад?

Хорватия отобралась на чемпионат мира

ЧМ-2026 — Европа . Группа L. 9-й тур
14 ноября 2025, пятница. 22:45 МСК
Хорватия
Окончен
3 : 1
Фарерские острова
0:1 Тури – 16'     1:1 Гвардиол – 23'     2:1 Муса – 57'     3:1 Влашич – 70'    

Сборная Фарерских островов одержала три победы подряд в квалификации ЧМ-2026. После этого она приехала в гости к хорватам, которые оказались в шаге от попадания в финальную часть турнира. Начало встречи получилось шокирующим для болельщиков в Риеке. Геза Давид Тури отправил мяч в ворота сборной Хорватии — помог рикошет.

Правда, хозяева отыгрались ещё до перерыва. Первый удар Йошко Гвардиола заблокировал защитник, однако со вторым не справился никто. После перерыва хорваты успокоили болельщиков. Петар Муса точно пробил в ближний угол, а экс-игрок ЦСКА Никола Влашич замкнул навес Ивана Перишича. Хорваты поедут на чемпионат мира! Посмотрим на 40-летнего Луку Модрича на ещё одном крупном турнире. А сказка сборной Фарерских островов завершилась — в стыках сыграют чехи.

Германия одержала четвёртую победу подряд

ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 5-й тур
14 ноября 2025, пятница. 22:45 МСК
Люксембург
Окончен
0 : 2
Германия
0:1 Вольтемаде – 49'     0:2 Вольтемаде – 69'    

Ник Вольтемаде — спонсор победы сборной Германии в Люксембурге. Высоченный (198 см) нападающий сначала замкнул прострел, а потом завершил симпатичную комбинацию ударом с близкого расстояния. Германия одержала четвёртую победу подряд и сохранила первое место в группе. Поскольку в случае равенства очков у двух команд в первую очередь смотрят на разницу голов, то немцам достаточно в заключительном туре не проиграть дома словакам — топ-развязка в очном противостоянии! Справится ли Германия с задачей? Если да, то напрямую отберётся на ЧМ-2026.

Словаки дожали Северную Ирландию

ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 5-й тур
14 ноября 2025, пятница. 22:45 МСК
Словакия
Окончен
1 : 0
Северная Ирландия
1:0 Бобчек – 90+1'    
Удаления: нет / Баллард – 90+9'

Футболисты сборной Словакии чаще владели мячом (63% времени), но нанесли всего два удара в створ ворот. Во второй половине судейская бригада отменила два гола хозяев. Сначала преждевременной оказалась радость Милана Шкриньяра (там был офсайд), а потом — Давида Стрелеца (игра рукой). В добавленное время победу словакам принёс Томаш Бобчек. Забил через три минуты после появления на поле — отличный выход на замену!

Словаки празднуют победу

Словаки празднуют победу

Фото: David Balogh/Getty Images

Словакия как минимум сыграет в стыках. В заключительном туре нужно побеждать Германию на выезде, и тогда можно бронировать билеты в Северную Америку.

Волевая победа Черногории

ЧМ-2026 — Европа . Группа L. 9-й тур
14 ноября 2025, пятница. 22:45 МСК
Гибралтар
Окончен
1 : 2
Черногория
1:0 Джессоп – 20'     1:1 Аджич – 33'     1:2 Крстович – 42'    

Гибралтар встретил выход команд на поле ливнем. Хозяева быстрее приспособились к тяжёлым погодным условиям и открыли счёт благодаря голу Лиама Джессопа. Правда, после этого забивали только черногорцы. Им хватило девяти минут, чтобы перевернуть игру. Василие Аджич восстановил равновесие, а потом Никола Крстович реализовал пенальти. Впрочем, сборная Черногории уже точно не поднимется выше третьего места в группе. Остаётся лишь поздравить тренера Мирко Вучинича с победой. Когда-то он хорошо зарекомендовал себя в качестве игрока.

