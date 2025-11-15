На ЧМ рвётся обновлённая Бельгия. Кто тащит команду, кроме звёздных стариков?

В команде появилось несколько интересных футболистов. И речь не только о Доку.

Бельгийская сборная находится в шаге от попадания на чемпионат мира. Если она обыграет на выезде Казахстан, то гарантирует себе первое место в отборочной группе. В нынешнем году команда поменяла главного тренера, а в её составе появилось несколько интересных персонажей, которые не раскручены так, как Кевин Де Брёйне или Ромелу Лукаку.

Сборная Бельгии бесславно выступила на чемпионате Европы. Тогда с командой работал бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско. Бельгийцы забили всего два мяча в группе, набрали четыре очка и вышли в плей-офф со второго места в квартете. В ход пошли дополнительные показатели, поскольку у всех команд было по четыре очка. Далее бельгийцы проиграли Франции (0:1) в 1/8 финала — всё решил автогол Яна Вертонгена.

Матч Франция — Бельгия на Евро-2024 Фото: Clive Mason/Getty Images

Концовка 2024 года — настоящая катастрофа для бельгийской сборной. Четыре поражения в шести встречах Лиги наций, четыре набранных очка из 18 возможных. Команда дважды уступила Франции, по разу — Италии и Израилю. Бельгийцы с трудом заняли третье место — опередили израильтян только по дополнительным показателям. Увольнение Тедеско после такого провала выглядело логичным шагом.

«Прогресса не было, — утверждал бывший вратарь сборной Бельгии Жан-Мари Пфафф. — Игра застопорилась, никаких признаков развития. Результаты говорили сами за себя. Ключевые футболисты слишком часто отсутствовали из-за травм. Плюс регулярно возникали внутренние разногласия, что не способствовало успеху и постоянно мешало команде».

В начале 2025 года пост главного тренера сборной Бельгии занял Руди Гарсия. Человек, который делал «Лилль» чемпионом Франции и доводил «Марсель» до финала Лиги Европы.

«Этот тренер способен побеждать. Но после его назначения много говорилось о менталитете и умении справляться с давлением. С назначением Гарсии появилась надежда», — оценка от Барта Лаге, журналиста бельгийского издания De Standaard.

Руди Гарсия Фото: Omar Havana/Getty Images

Опытный вратарь «Реала» Тибо Куртуа вернулся в сборную после ухода Тедеско, с которым у него был конфликт. Опытные игроки (Кевин Де Брёйне, Ромелу Лукаку, Леандро Троссард, Юри Тилеманс) остались в сборной. Однако появилось немало и молодых футболистов.

«Поколение, которое ярко проявило себя на ЧМ-2018, появилось не в том году, — говорит Люк Бенстед, аналитик сборной Бельгии при Роберто Мартинесе и Тедеско. — Они прошли через большое количество разнообразных этапов, некоторые из них получились достаточно сложными. Сейчас в сборной Бельгии новые таланты. Амаду Онана, Зено Дебаст, Жереми Доку. У нового поколения бельгийских футболистов такой богатый опыт, что им достаточно одного крупного международного турнира, чтобы проявить себя. Если учитывать уровень этих игроков, нет сомнений, что они заставят обращать на них ещё больше внимания».

«С «золотым» поколением можно было бы добиться большего, но у Бельгии в будущем будет команда, способная бороться за высшие позиции, — считает Пфафф. — Молодым игрокам, возможно, придётся учиться на ошибках в ближайшие месяцы, однако потом ей по силам добиться чего-то серьёзного».

Гарсия дебютировал в сборной Бельгии неудачно. В марте 2025-го команде пришлось проводить стыковые матчи с украинцами за право остаться в дивизионе А Лиги наций. Бельгия проиграла в первой встрече (1:3), а тренер словил серьёзную порцию критики после финального свистка. Гарсию разнесли за появление Троссарда и Шарля Де Кетеларе в стартовом составе. Первый никак себя не проявил, а второму было некомфортно на позиции флангового нападающего. Гарсии напомнили, что Шарль продуктивнее, когда играет в центре.

В центре обороны действовали Кони де Винтер и Брандон Мехеле, а Дебаст периодически опускался ближе к защитникам. Эти футболисты никогда ранее не играли друг с другом. Гарсия пошёл на большой риск и провалился. Журналисты ждали Жереми Доку и Доди Лукебакио на позициях вингеров, а Дебаста и Ваута Фаса — в центре обороны.

Через три дня всё было иначе: Фас и Дебаст вышли в центре защиты, а Доку появился с первых минут в линии атаки. Гарсия перекроил состав, и Бельгия разгромила Украину — 3:0. Любопытно, что до 70-й минуты на табло горели нули. Лидеры сыграли важную роль. Лукаку сделал дубль, а Де Брёйне отметился голевым пасом. После матча Гарсия отдал должное команде и подчеркнул, что команде необходимо напрямую отобраться на ЧМ-2026, чтобы не играть в мартовских стыках.

В первой встрече квалификации бельгийцы упустили победу в Скопье — игра с Северной Македонией завершилась со счётом 1:1. Бельгийская пресса назвала такой результат огромным разочарованием. Журналистов удивило, что Гарсия поменял опытных Мёнье и Де Брёйне до истечения часа игры. Тренер всё объяснил. У Мёнье была жёлтая карточка, так что Гарсия не хотел рисковать. А Кевину дал чуть больше времени на отдых перед игрой с Уэльсом.

Это сработало. Именно Де Брёйне спас Бельгию от новой потери очков. Игра с Уэльсом получилась по-настоящему крышесносной — 4:3. Бельгийцы упустили солидное преимущество в три гола, но всё-таки вырвали победу благодаря удару Де Брёйне на 88-й минуте. Летом пришла неприятная новость — Лукаку получил травму в расположении «Наполи» и выбыл из строя на несколько месяцев. Впрочем, в сентябре его отсутствия не заметили. Бельгия раскатала Лихтенштейн и Казахстан с одинаковым счётом 6:0.

В первом матче в центре атаки играл Луа Опенда, во втором — Де Кетеларе. Они не забили ни одного мяча, однако футболист «Аталанты» отдал два результативных паса. В октябре Северная Македония снова отобрала очки у Бельгии (0:0), несмотря на большое преимущество фаворита по владению мячом и количеству ударов. После этого команда Гарсии одержала важнейшую победу в Уэльсе (4:2) и практически гарантировала себе место на ЧМ-2026. Достаточно одолеть Казахстан на выезде или Лихтенштейн на своём стадионе. Задача, мягко говоря, не самая сложная.

Максим Де Кёйпер Фото: Omar Havana/Getty Images

Нельзя не отметить прогресс Максима Де Кёйпера. Минувшим летом фланговый защитник перебрался в топ-чемпионат — подписал контракт с английским «Брайтоном». Максим играет важную роль в команде Гарсии. Он выходил на поле в каждом матче квалификации и всегда делал это с первых минут. 2+2 — вполне приличная статистика для шести встреч. Максим отыграл 14 матчей за сборную Бельгии, восемь из них — под руководством Гарсии.

Де Кёйпер занимает четвёртое место в команде по игровому времени в квалификации ЧМ-2026. На седьмом находится Николас Раскин. 24-летний футболист прописался в центре поля сборной Бельгии. Раскин дебютировал за национальную команду при Гарсии — в первом матче с Украиной. С того момента он почти регулярно выходил на поле (пропустил только одну встречу). В 2023 году Николас покинул чемпионат Бельгии и перебрался в шотландский «Рейнджерс», где и играет по сегодняшний день. К 24 годам добрался до национальной команды.

Зено Дебаст Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Дебаст прочно утвердился в статусе основного центрального защитника сборной Бельгии. Парень съездил на ЧМ-2022, но там не сыграл. А потом провёл 113 минут на поле в матчах Евро-2024. После континентального турнира Дебаст был основным и при Тедеско, и при Гарсии. Лидер сборной Бельгии по игровому времени в квалификации ЧМ-2026. Кстати, летом прошлого года Зено уехал из чемпионата Бельгии — лиссабонский «Спортинг» купил его за € 15,5 млн.

Артур Теате из «Айнтрахта» провёл весь ЧМ-2022 в запасе, однако после этого превратился в основного защитника сборной Бельгии. Пропустил первые встречи при Гарсии из-за травмы, но потом регулярно выходил на поле. Доку — второй бомбардир команды в квалификации (три гола). Футболист «Манчестер Сити» занимает второе место в сборной по игровому времени в отборе.

По всей видимости, именно эти футболисты будут определять игру сборной в течение длительного времени. А пока они в том числе набираются опыта, играя в одной команде с такими мастерами, как Куртуа, Де Брёйне и Лукаку. Правда, сейчас те травмированы.