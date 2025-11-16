Мбаппе атакуют, до этого в скандал попал Ямаль. Топ-клубы всё чаще конфликтуют со сборными

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не примет участия в заключительном матче квалификации ЧМ-2026 с Азербайджаном. Вся эта история вызвала некоторое недовольство на родине футболиста. В нынешней квалификации уже достаточно много конфликтов с участием топ-клубов и сборных. Правда, сегодняшняя история с Килианом выбивается из общего ряда.

Что случилось с Мбаппе

Франция спокойно отобралась на чемпионат мира. 13 ноября команда наколотила четыре гола во встрече с Украиной (4:0) и стала недосягаемой для преследователей. Килиан Мбаппе был очень хорош — два забитых мяча и результативный пас. Спустя несколько часов после успешного матча стало известно, что нападающий «Реала» не полетит на заключительную игру квалификации с Азербайджаном.

Решение выглядит логичным. Последняя встреча в отборе уже не имеет никакого турнирного значения, и Мбаппе избавили от длительного перелёта в Баку. Официальная причина — травма. В Федерации футбола Франции сообщили, что у звёздного игрока есть проблемы с лодыжкой. Килиан вернулся в Мадрид, где у него были запланированы новые медицинские тесты.

Журналистка Аранча Родригес сообщила, что француз прилетел в столицу Франции без травмы. Никаких новых тестов, всё в порядке. По данным Родригес, Килиан должен сыграть в первой же встрече после международного перерыва — 23 ноября с «Эльче».

«Отъезд из-за травмы — чушь, — категорично заявил бывший французский баскетболист, а ныне эксперт RMC Sport Стефан Брюн. — Мбаппе был великолепен в матче с Украиной. Поездка в Азербайджан — кошмар с точки зрения логистики. Но это ведь капитан сборной Франции. Полети с ребятами в Баку, необязательно там играть. Поговори с тренером и сообщи, что у тебя немного болит лодыжка. Поддержи команду со скамейки».

Экс-полузащитник сборной Франции Жером Ротен раскритиковал руководство местной федерации и тренерский штаб. По мнению эксперта, прослеживается благосклонное отношение к Мбаппе, что может негативно сказаться на атмосфере в раздевалке. «Мы задавали себе вопрос на 80-й минуте матча с Украиной, кто бы мог выдумать травму, чтобы не поехать в Баку? Мбаппе — капитан сборной Франции, к нему относятся по-особенному, ладно, но у него есть партнёры по команде. Вы действительно думаете, что все, кто едет в Баку, кто играет столько же или больше, чем Мбаппе, в течение года, не устали и хотят играть в этой ничего не определяющей встрече? Нет. Но они едут, потому что должны», — точка зрения Ротена.

Дидье Дешам Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Журналист Le Parisien Гарольд Маркетти считает, что никакого скандала нет: «Тренер Дешам никогда не действовал избирательно, даже с ключевыми футболистами. Если он и отпустил Мбаппе, то исключительно потому, что здоровье игрока важнее всего. Они достаточно хорошо знают друг друга, чтобы откровенно поговорить. Мбаппе поделился переживаниями, а Дешам посчитал, что долгая поездка в Баку на матч, не имеющий спортивного значения, была бы излишней».

А вот мнение чемпиона мира — 1998 Эммануэля Пети: «Речь идёт о лучшем игроке сборной, лидере, парне, который забивает гол за голом. В сборной всегда были привилегии. Меня это не шокирует. Если есть игроки, с которыми есть принципиальное соглашение, меня это не волнует, потому что этот парень выигрывает матчи!»

Какие скандалы с участием топ-клубов и сборных были в отборе ЧМ-2026

В октябре Мбаппе повредил голеностоп в домашней встрече с Азербайджаном (3:0). Килиан отыграл больше 80 минут, а потом его поменяли из-за повреждения. Испанское издание Marca написало, что «Реал» был недоволен тем, что Мбаппе провёл на поле почти весь матч. Если верить источнику, то вся эта ситуация сделала отношения клуба и сборной Франции более напряжёнными. В «Реале» были удивлены, что Мбаппе держали на поле почти всю игру, если учитывать, что он приехал в сборную с повреждением лодыжки.

После встречи Дешам подчеркнул, что постоянно был на связи с форвардом и интересовался его здоровьем: «Нужно ли было заставлять его так много играть? Мы всегда можем задать себе этот вопрос, однако у меня было много разговоров с Килианом: в течение недели, перед игрой, в перерыве, во втором тайме… Мы не застрахованы. У него не было большой боли, но ощущался некоторый дискомфорт. В футболе есть контакты, и, к сожалению, у нас могут быть травмы».

Мбаппе не полетел с национальной командой в Исландию и вернулся в «Реал». К счастью, травма оказалась несерьёзной. Килиан принял участие в первом же матче за испанский клуб после международной паузы. Возможно, октябрьская история поспособствовала досрочному отъезду Мбаппе из сборной в ноябре.

Широкий резонанс вызвала история с Ламином Ямалем. Сначала его включили в заявку сборной Испании на ноябрьские матчи квалификации ЧМ. 7 ноября главный тренер национальной команды Луис де ла Фуэнте предположил, что Ямаль находится в идеальной форме. 11-го числа парня исключили из состава сборной Испании.

Луис де ла Фуэнте Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Королевская федерация футбола выпустила специальное заявление. В нём сказано, что в день начала сбора Ямаль прошёл радиочастотную процедуру для лечения лобкового дискомфорта. Её провели без предупреждения медицинского персонала национальной команды. Врачи сборной узнали о процедуре спустя несколько часов. Тогда же они ознакомились с рекомендацией об отдыхе футболиста в течение 7-10 дней.

«Учитывая сложившуюся ситуацию и неизменно ставя здоровье, безопасность и благополучие игрока в приоритет, Королевская федерация футбола Испании приняла решение освободить игрока от этого вызова. Мы верим в его успешное выздоровление и желаем ему скорейшего и полного выздоровления», — сказано в заявлении Федерации футбола Испании.

«Я в шоке, никогда раньше не сталкивался с подобной ситуацией, — отмечал удивлённый де ла Фуэнте. — Честно говоря, не думаю, что это попадает под определение нормального. Вы ничего не знаете, до вас не доходят новости… И вдруг такое».

Сам Ямаль, если верить AS, чувствует себя жертвой противоречий клуба и сборной. Ламин стал центральным персонажем конфликта, в котором не виноват. Он надеется, что отношения «Барселоны» и сборной Испании в скором времени будут восстановлены.

Роберт Левандовски Фото: Rafal Oleksiewicz/Getty Images

В октябре «Барса» выразила недовольство нападающим Робертом Левандовским. Поляк усугубил повреждение в матче за национальную команду. Роберт почувствовал боль, но продолжил игру после того, как ему наложили тейп на бедро. В итоге Левандовски пропустил несколько встреч, включая «класико» с «Реалом». Ещё один конфликт, который затронул клуб и сборную.

«Да, он действительно что-то чувствовал, мы договорились с врачом и Робертом, если он почувствует дискомфорт, попросит замену, — заявил тренер польской сборной Ян Урбан. — Однако он без проблем продержался до конца матча. Нет, у меня нет никаких подозрений. Я был футболистом, видел игроков, которые, получив мышечную травму, останавливаются и больше не могут играть. Мне жаль, но не понимаю, что это за травма».

Примерно в те же сроки «Барса» сообщила, что у Феррана Торреса перегруз мышц задней поверхности бедра. В связи с этим игрока исключили из заявки на встречу квалификации ЧМ-2026 с Болгарией. Де ла Фуэнте заявил, что никакой травмы нет, это просто дискомфорт. Тем не менее Торрес пропустил матч Ла Лиги с «Жироной», который состоялся спустя несколько дней после слов тренера.

AS утверждает, что «Барса» была в ярости из-за травмы, которую Дани Ольмо получил в сборной Испании в октябре. Клуб предоставил медицинский отчёт, в котором сообщил о мышечной усталости игрока. Сборная не предоставила отдых Ольмо, и это привело к травме. Из-за неё Дани пропустил три матча каталонского клуба во всех турнирах. «Реал» предоставил аналогичный отчёт, и сборная отпустила защитника Дина Хёйсена обратно в клуб. С Ольмо всё вышло совсем иначе.

Усман Дембеле Фото: Mateusz Slodkowski/Getty Images

В сентябре аналогичная история возникла с участием «ПСЖ». Столичный клуб выразил недовольство представителями сборной Франции. В «ПСЖ» посчитали, что в национальной команде не прислушались к просьбе об умеренной нагрузке для Дезире Дуэ и Усмана Дембеле. Оба игрока получили травмы в расположении сборной. «ПСЖ» выпустил заявление и выразил сожаление в связи с тем, что медицинские рекомендации не были приняты во внимание. А ещё клуб предложил создать более формализованную коммуникацию между медицинским штабом «ПСЖ» и сборной Франции.