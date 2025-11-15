Казахстан обломал Бельгии праздник в отборе ЧМ! Фаворит не дожал даже в большинстве

Сборная Бельгии приехала в Казахстан за победой — только она гарантировала ей прямую путёвку на ЧМ-2026 за тур до конца отборочного цикла. Проблема в том, что казахстанцы, лишившись шансов на квалификацию, раскрепостились и стали играть гораздо увереннее: не только разгромили Лихтенштейн (4:0), но и отняли очки у Северной Македонии (1:1). Фаворит прочувствовал это на себе.

Пока ещё исполняющий обязанности, а не полноценный главный тренер Казахстана Талгат Байсуфинов перед матчем обозначил серьёзный настрой потрепать нервы бельгийцам: «Наше молодое поколение любит играть в атаку — и мы станем придерживаться этой стратегии. Если сидеть в обороне, нам будет тяжело достигнуть результата. Бельгия станет играть настолько хорошо, насколько мы позволим. Нам интересно, насколько такой квалифицированный соперник даст нам показать свою игру».

При Байсуфинове казахстанцы ранее провели две встречи по атакующей схеме 4-3-3. Сегодня с учётом силы противодействия пришлось вносить корректировки, насыщать оборону и владеть мячом в районе 20-25%. Тем не менее тренер не обманул: да, пришлось много защищаться, и всё же острые выпады Казахстана носили большую опасность. 5:7 по угловым, 7:8 по ударам (3:4 — в створ) за первый тайм — как вам такое соотношение? Причём хозяева не били абы откуда, произведя три попытки из штрафной.

Казахстан — Бельгия Фото: Денис Тырин/Getty Images

Но это всё мелочи. Ведь Казахстан ушёл на перерыв с преимуществом в счёте! Просто Анарбеков, как и привык в «Кайрате», безудержно тащил. Троссард мощно выцеливал в дальний угол, Ванакен бил низом с лёта, убойные моменты были у Доку и Кастаня — всё бесполезно.

А вот Сатпаев на девятой минуте перехватил мяч после обреза Теате, в одиночку протащил его к штрафной и неожиданно для Селса пальнул в ближнюю шестёрку из-под де Винтера. Что тут сказать, в «Челси» бездарей не приглашают. За редким исключением.

Однако только стартовала вторая половина матча, как в самом её начале Кастань подал в район дальней штанги, а Ванакен замкнул головой. Позже Ханс дважды заходил на дубль, да не пробил Анарбекова с близкого расстояния. Причём во втором случае вратарь среагировал на рикошет от Алипа и отразил мяч головой.

Во втором тайме контригра у Казахстана совсем перестала работать: Бельгия всё больше вдавливала его в штрафную. Хозяева стойко держались. И тут на ровном месте остались вдесятером на 79-й минуте, когда Чесноков в безобидной ситуации наступил сзади на ногу Доку.

Казахстан — Бельгия Фото: Virginie Lefour/ZUMA/ТАСС

Помогло ли это команде Руди Гарсии? Нет! Она так и не смогла додавить самоотверженных казахстанцев. Спасибо Анарбекову, потащившему грудью выстрел Раскина в упор! То головой, то грудью — Темирлан провёл очередной матч жизни.

Предыдущие пять личных встреч закончились победой Бельгии. Последний раз казахстанцы не уступали ей аж в 2007 году. И вот — повторили давно пройденное! Если бы играли так с самого начала отборочного цикла, можно было рассчитывать на плей-офф за попадание на ЧМ-2026. Для бельгийцев, впрочем, мало что поменялось: если Македония не разгромит на выезде Уэльс, хватит даже домашней ничьей с Лихтенштейном. Праздник просто отсрочился.