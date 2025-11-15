Сборная России проиграла впервые за четыре года. Чудовищные «привозы» защитников!

Самая длинная беспроигрышная серия в истории сборной России прервалась на 23 матчах. Наша национальная команда уступила Чили в Сочи. И про это поражение вряд ли скажешь – не по делу.

Валерий Карпин не полностью поменял состав по сравнению с матчем в Санкт-Петербурге с Перу. Второй раз подряд игру с первых минут начал Головин. А в остальном были новые фамилии. Полузащитник «Монако» оказался единственным легионером в основе сборной России. Сразу пятеро представляли ЦСКА, двое – московское «Динамо», по одному – «Краснодар», «Балтику» и «Зенит».

Сборная Чили сыграла 5-4-1, как будто выходила на поле «Фишта» добывать результат любыми средствами. То, что чилийцы не хотят уступать ни метра, было понятно и по их жёстким действиям. В итоге Обляков не провёл на поле и получаса. На Иване сфолил у полукруга, подсев под полузащитника армейцев, хавбек «Универсидад де Чили» Альтамирано. Причём сборная России и опасный штрафной не получила, и без ценного игрока осталась – Облякова заменил Батраков.

В первые полтайма у сборной России было заметное преимущество. Наша команда больше владела мячом, быстро возвращала его себе и неплохо комбинировала. Глушенков смещался с правого фланга в центр – открывался между линиями. Один из таких эпизодов завершился тем, что Максим ловко ушёл от двоих чилийцев и отпасовал на Головина. Игравший сегодня без капитанской повязки монегаск (она досталась Дивееву) нанёс обводящий удар, но чуть-чуть не попал. Кроме того, после подачи Головина со штрафного выиграл воздух и опасно пробил головой Лукин.

В общем, у ворот Вигуру, выступающего за «Суонси» в Чемпионшипе, было горячо. А чилийские «перцы», казалось, совсем не острые. Однако потом гости улучшили прессинг и всё чаще появлялись у владений Агкацева. Запомнился момент, когда сам Станислав вылетел за пределы штрафной на подстраховку и врезался головой в плечо форварда Тапии. Агкацеву потребовалось время, чтобы прийти в себя, к счастью, обошлось без травмы.

Чем ближе был перерыв, тем хуже смотрелась сборная России. Однажды судья Норсафаров из Узбекистана то ли пропустил наступ в нашей штрафной, то ли решил, что чилиец свалился по собственной инициативе, но так или иначе не стал назначать пенальти в ворота хозяев. Тем не менее команда Николаса Кордовы всё-таки забила на 37-й минуте, превратив свой единственный удар в створ в гол. Оплошал новый капитан Дивеев. Армеец сделал неудачный первый пас при выходе из обороны – Писарро перехватил мяч. Дивеев попытался исправить свой ляп, однако Тапия выдержал единоборство с ним и покатил низом под дальнюю штангу. К слову, 23-летний нападающий «Сан-Паулу» впервые отличился за национальную команду.

После перерыва сборная России прижала чилийцев, но те не гнулись. Играли максимально плотно, грубовато действовали в стыках. Наши стали отвечать тем же, так что количество фолов резко увеличилось. Матч напоминал турнирный, по крайней мере, атмосферой на поле. Казалось, ещё немного – и кто-нибудь подерётся. Впрочем, пройти такую рубку даже полезно российской сборной в отсутствие международных соревнований. На исходе часа встречи Карпин сделал тройную замену. Отправились отдыхать в том числе Головин и не сверкнувший в Сочи Тюкавин – атаке добавил мощи и роста Комличенко.

Россияне атаковали крупными силами, вот только и контрвыпады сборной Чили получались опасными. После ещё одного единоборства Дивеева и Тапии, когда форвард убегал от защитника и упал, наши избежали худшего. А на 64-й минуте судья точно ошибся. Этот эпизод даже спорным не назовёшь. Писарро пробил из-за штрафной – попал в отставленную руку Умярова. Был бы VAR, Норсафаров указал бы на «точку». Команде Карпина повезло.

Зато в середине второго тайма не хватило удачи Глушенкову. Вингер «Зенита» мог сотворить гол индивидуально. Открылся, принял мяч, подработал – и зарядил издали в перекладину! Очень обидно, ведь по такой игре каждый момент был на вес золота. Не забили наши – забили нам. Четыре минуты спустя чилийцы сделали счёт 0:2. Казалось, хозяева уже нейтрализовали опасность у своих ворот, однако крайне неудачно сыграл Бевеев. Вынося из штрафной, попал в латераля «Севильи» Суасо. Мяч отлетел к натурализованному британцу Бреретону, и тот «прошил» Агкацева.

Финальный штурм сборной России не удался – чилийцы здорово защищались. В результате хозяева даже не превзошли гостей по ударам в створ (2:2). Да и по показателю xG команда Кордовы практически не уступила нашим (0,59 против 0,54).