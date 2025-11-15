Испания в своём стиле выиграла ключевой матч на пути к ЧМ! А Грузия лишилась всех шансов

Сборная Испании в случае победы над Грузией и осечки Турции в параллельном матче могла выйти на ЧМ-2026 уже сегодня. Команда Луиса де ла Фуэнте прилетела в Тбилиси за тремя очками. Тем более история встреч сборных — максимально позитивная для испанцев. За последние пять лет они провели шесть матчей: Испания неизменно побеждала, разность мячей — 22:4.

Действующие чемпионы Европы приехали в Грузию без Ламина Ямаля. Вингер «Барселоны» угодил в скандал, связанный с несогласованной медицинской процедурой. Однако и без него у Испании хватало ярких футболистов на поле. И с первых же минут гости начали доминацию. Темп был не самым высоким, но эпизодически испанцы «взрывались», и у ворот Георгия Мамардашвили сразу становилось опасно.

Впрочем, первый гол Испании пришёл с пенальти. На 9-й минуте мяч попал в руку Георгия Гочолеишвили. Судья Бенуа Бастьен увидел это только после общения с VAR. Микель Оярсабаль пробил с 11-метрового в стиле Бруну Фернандеша, разведя мяч и вратаря.

Сборная Испании Фото: Tamuna Kulumbegashvili/AP Photo/ТАСС

Испанцы и не думали останавливаться. Уже на 22-й минуте гости забили во второй раз. Оборона сборной Грузии выступила в роли манекенов, пока гости расчертили классную комбинацию. Фабиан Руис в касание вывел Мартина Субименди один на один, а полузащитник «Арсенала» технично пробил по воротам Мамардашвили.

После второго пропущенного мяча на мгновение показалось, что Грузия пробудилась. Хвича Кварацхелия стал больше оказываться в центре эпизодов. Хозяева чаще пробирались к чужим воротам и даже пробили один раз — правда, единственный за тайм. Но творческий порыв грузин продлился недолго. На 35-й минуте Испания провела типичную для себя атаку в этом матче: катали-катали мяч в небыстром темпе, а затем буквально в пару секунд вывели Феррана Торреса на убойную позицию. Вингер «Барселоны» получил пас в чужой вратарской и замкнул прострел от Оярсабаля.

Интрига в матче была убита ещё в первом тайме. Оставался только один вопрос: пропустит ли Испания первый мяч в отборочном цикле ЧМ-2026? Но Грузия совсем не удивляла в атаке. Зато испанцы ещё до перерыва могли забить снова. К счастью для хозяев, Георгий Мамардашвили сделал нереальный сейв после мощного удара Оярсабаля метров с семи-восьми. Сумасшедшее спасение! Которое, к сожалению, ни на что не повлияло.

После перерыва в игре ничего не изменилось. Испания всё полностью контролировала, а Грузия уже смирилась с пролётом мимо чемпионата мира. На 63-й минуте у гостей дубль оформил Оярсабаль. Микель стал лучшим игроком матча и заслужил второй мяч: Торрес навесил в чужую штрафную, а его партнёр замкнул подачу головой.

Микель Оярсабаль Фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС

Концовка матча напомнила товарищескую игру. Испания в кайф перекатывала мяч и иногда угрожала чужим воротам. Грузия также вспомнила, что можно наносить удары. Один раз даже получилось напрячь гостей. На 88-й минуте после прострела с правого фланга мяч рикошетом от ноги Маркоса Льоренте угодил в штангу! Но нет, не судьба. Пятая «сухая» игра подряд для команды де ла Фуэнте.

Сборная Испании на 99,9% гарантировала себе участие в чемпионате мира 2026 года. Перед финальным матчем она на три очка опережает Турцию. В заключительном туре команды сыграют друг с другом. Но даже если турки одержат победу, то им нужно это сделать с разницей в восемь мячей! Нереалистичный сценарий. Поэтому Испания уже может заказывать билеты в Северную Америку. Грузии же теперь нужно готовиться к квалификации Евро-2028.