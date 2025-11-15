«Увидел дежавю с матчей «Динамо». Откровения Карпина после поражения сборной России

Тренер высказался о вызове Артёма Дзюбы, рассказал о намётках по весенним соперникам, а ещё выбрал лучшую и худшую встречи года.

Валерий Карпин поймал дзен. Поражение словно никак не отразилось на настроении тренера. Казалось, его больше могло расстроить долгое ожидание. Ведь чилийский коллега на пресс-конференции презентовал чуть ли не программу развития футбола в стране до 2030 года.

Но Карпина, наверное, можно понять. Этот настроенческий мотив вписывается в тезис, который он декларирует в последнее время. Если коротко: какая ответственность в товарищеских матчах? Ответственность здесь можно заменить на мотивацию. А её, видимо, искать всё сложнее.

Но объяснить первое поражение за четыре года тоже было важно. В принципе, Карпин не удивил. Тренер считает, что произошедшее скорее случайность, а не закономерность.

«Не получилось забить. Не получилось не допустить ошибок в обороне. Второй гол даже моментом нельзя назвать», — отметил Карпин.

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Интересно, что после Перу нарратив был похожим. Да и ситуации идентичны — снова пропустили после ошибок. Но когда подобное происходит не в первый раз, уже возникают вопросы. С ними и правда не стали тянуть. И попросили сравнить происходящее в последних встречах в «Динамо» и в сборной. Ведь общего и правда много.

«Дежавю увидел, да, — сначала главный тренер вроде бы согласился. — Но ошибки допускают разные игроки. Так что здесь параллели проводить смысла нет. Дело не в давлении. Товарищеский матч. Какое давление? Для Сафонова давление с Перу? Там несчастный случай. Как и второй гол сегодня».

То есть всё-таки параллелей нет, однако дежавю имеется. Непростое умозаключение.

Дальше перешли к итогам года. Карпина попросили назвать худший и лучший матчи.

«Я уже не помню, с кем играли в этом году. Лучший? Может, с Катаром. Худший — с Иорданией. Почему? Потому что играли так», — сказал он.

Методика оценки у главного тренера и правда своя. Но спорить бессмысленно. Ещё один итог года — выводы о приглашении Дзюбы.

«Верный ли ход был вызвать Дзюбу? Да, почему нет. Кому-то забил. Кого-то обыграли. Вызову ли Дзюбу ещё? Посмотрим». Видимо, всё же вряд ли.

Также Карпин обозначил пожелания по будущим соперникам на март. Однако там тоже ничего нового.

«Намётки по товарищеским матчам на март уже есть. Но это намётки. Как только будут соперники — объявим. Я бы хотел сыграть с командами из топ-10 рейтинга, например. Мои пожелания: соперники должны быть как можно сильнее.

Сравнима ли атмосфера в Сочи с Волгоградом? Про Сочи можно сказать то же самое, как и по Волгограду. Спасибо всем, кто пришёл. Сама игра держала, внимание приковывала. В Питере и в Москве великолепная атмосфера. Где бы сборная ни играла, атмосфера всегда потрясающая», — подчеркнул тренер.

То есть играть будем везде. Пусть и мотивацию, как и ответственность, найти всё сложнее.

Что говорили игроки сборной?

Станислав Агкацев: две ошибки — два гола

«Играли в целом хорошо. Можно сказать, всю игру. Две ошибки — два гола, так бывает. Было мало времени. Через два дня на третий игра. Первый матч играл Мотя (Сафонов. — Прим. «Чемпионата»), поэтому не буду комментировать. По сегодняшней игре — движение хорошее. Хорошо играли, но не удалось реализовать моменты. А пропустили, можно сказать, необязательные голы.

Первое поражение в сборной воспринимается неприятно. По игре, если не брать два гола, которые сами себе придумали, не наиграли на поражение. Второй гол — не знаю, неразбериха. Конечно, чтобы была сыгранность, нужно какое-то время, но в сборной такого не бывает.

Были эпизоды, где соперник играл грубовато. Для товарищеской игры, опять же».

Александр Головин: потеряли концентрацию — пропустили одинаковые голы

«Совершили две грубые ошибки. Играли лучше, чем соперник. Потеряли концентрацию — пропустили одинаковые голы. Это один из самых сложных соперников, но не играли лучше нас — не было сложно. Просто две ошибки — это всё, что они создали».

Иван Обляков: не реализовали свои моменты

«Хороший соперник, интересная игра. Не реализовали свои моменты. Не удалось забить и победить. Небольшая контузия — упал неудачно. Защемило поясницу. Посмотрим, надеюсь, что буду играть. Сразу не определить».