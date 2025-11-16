Как Португалия играет без Роналду. Отсутствие Криштиану не проблема?

Только в одной стране португальцам не стоит выступать без своего лучшего бомбардира.

Сегодня сборная Португалии проведёт решающий для себя матч отборочного цикла ЧМ-2026. Победитель Лиги наций занимает первое место в группе с 10 очками, опережая на два Венгрию и на три – Ирландию. Команде Роберто Мартинеса нужно обыгрывать дома Армению, чтобы не зависеть от результата встречи конкурентов в Будапеште. Впрочем, лидеру группы с его разницей мячей («+5») наверняка хватит и ничьей, если только венгры (у которых «+2») не разгромят ирландцев. В общем, нетрудная задачка и для первого класса, а тем более – для первоклассных игроков португальской сборной.

Однако играть придётся без Криштиану Роналду. Более того, команда Мартинеса может потерять из-за дисквалификации свою звезду и на стартовый тур ЧМ-2026. Глупое удаление схватил 40-летний форвард. Сложившаяся ситуация – повод вспомнить, как сборная Португалии проводила турнирные встречи в отсутствие Роналду. Берём отрезок за последние 10 лет, точнее, после самой знаменитой игры, в которой португальцы вынуждены были добывать победу практически без помощи Криштиану – финала Евро-2016.

В своём главном матче за всю карьеру в сборной Португалии Роналду сыграл всего полтайма. Финал чемпионата Европы закончился для форварда досрочно из-за травмы колена. Тогда Криштиану досматривал встречу со скамейки запасных, исполняя вместе с Фернанду Сантушем роль главного тренера, а команда билась без него за золото. К счастью для португальцев, потеря Роналду не стала роковой. Для завоевания трофея хватило единственного гола в компенсированное время будущего нападающего «Локомотива» Эдера.

После финала Евро-2016 травмированный Роналду пропустил сентябрьские матчи сборной Португалии. Товарняк с Гибралтаром не берём, а вот первая игра в квалификации ЧМ-2018 со Швейцарией была для команды Сантуша по-настоящему важной. Тут отсутствие Криштиану отразилось на чемпионах Европы. В Базеле португальцы потерпели своё единственное поражение в отборочном цикле – 0:2. Во всех остальных турах они победили, а Роналду наколотил 15 мячей.

В 2017 году на Кубке конфедераций в России команда Сантуша дошла до полуфинала, где уступила в серии пенальти Чили. Криштиану поучаствовал во всех встречах, кроме игры за третье место с Мексикой. Он отправился поскорее домой, чтобы увидеть новорождённых детей. Португальцы опять были близки к поражению без своего форварда – к 90-й минуте уступали со счётом 0:1. Но в компенсированное и добавленное время забили по голу. Победили – 2:1, взяли бронзу.

После ЧМ-2018 Роналду пропустил весь групповой этап Лиги наций. Попросил не вызывать его в сборную на осенние встречи, чтобы получше адаптироваться в «Ювентусе». Тем не менее Португалия и без него выиграла группу с Италией и Польшей. Причём прошла дистанцию без поражений – одержала две победы и дважды сыграла вничью. Криштиану вернулся только к плей-офф и помог своей стране впервые завоевать этот трофей.

Затем Роналду пропустил старт Лиги наций сезона-2020/2021. На сей раз по медицинским причинам – из-за воспаления пальца ноги. Сборная Португалии начинала групповой этап встречей с Хорватией на своём поле и без помощи лидера разгромила сильного соперника со счётом 4:1. Кроме того, Криштиану не сыграл в домашнем матче 4-го тура Лиги наций со Швецией. Нападающего исключила из состава коронавирусная инфекция. Тем не менее португальцы и в этом случае не заметили потерю звезды. Шведов тоже разнесли – 3:0. Интересно, что тогда у команды Сантуша за весь групповой этап были две крупные победы, и обе она добыла без Роналду.

По ходу отборочного цикла ЧМ-2022 сборной Португалии тоже пришлось однажды обойтись без услуг лучшего бомбардира. Перед выездной встречей 6-го тура с Азербайджаном Криштиану перебрал жёлтых карточек, поэтому посмотрел футбол как зритель. Команда снова наиграла на крупную победу – 3:0.

Криштиану Роналду Фото: Stephen McCarthy/Getty Images

В Лиге наций сезона-2021/2022 Роналду пропустил выездной матч 4-го тура со Швейцарией. Португалия успешно стартовала, сыграв вничью в Испании и одержав две домашние победы, поэтому Сантуш предоставил Криштиану отдых. Вот только обернулось это провалом – команда потерпела поражение со счётом 0:1, а в итоге уступила Испании в борьбе за первое место в группе.

При новом тренере Мартинесе сборная Португалии дважды сыграла без Роналду в турнирных матчах. Осенью 2023-го форвард, заработав дисквалификацию, не смог поучаствовать во встрече отборочного цикла Евро-2024 с Люксембургом. Впрочем, такого соперника португальцы должны обыгрывать любым составом и даже с похмелья. Криштиану мог расстроиться только из-за того, что упустил выгодную возможность ещё улучшить собственную бомбардирскую статистику. Люксембург его партнёры просто уничтожили – 9:0.

А последний до сегодняшнего дня матч, который сборная Португалия провела без Роналду, – с Хорватией в ноябре 2024-го. Тогда в заключительном туре группового этапа Лиги наций победитель квартета играл в гостях. Криштиану получил отдых, и команда Мартинеса увезла из Сплита ничью 1:1.

Криштиану Роналду и Роберто Мартинес Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Таким образом, сборная Португалии без Роналду сыграла 12 турнирных матчей за последние 10 лет. Итог – семь побед (включая четыре крупных), три ничьих и два поражения от Швейцарии. Больших проблем для португальцев отсутствие Криштиану не несёт, если только они не играют в стране сыра, часов и шоколада.

Впрочем, в этот список смело можно добавить скандальный матч со Швейцарией в 1/8 финала ЧМ-2022. Получился он таковым из-за реакции форварда, его окружения и поклонников на решение Сантуша не ставить Роналду в стартовый состав. План тренера сработал – португальцы разорвали соперника со счётом 6:1. Криштиану появился на поле за 20 минут до конца, когда португальцы наколотили уже пять мячей, а занявший место форварда Гонсалу Рамуш оформил хет-трик.

В четвертьфинале с Марокко Сантуш тоже попробовал обойтись без Роналду, однако идея оказалась неудачной. Португальцы пропустили – тренер выпустил звезду уже через пять минут после перерыва. Правда, и Криштиану не спас команду от поражения (0:1) и вылета с турнира.

Мартинес, судя по его высказываниям и карьере в сборной Португалии, по своей воле никогда не посадит Криштиану на скамейку. Перед встречей с Арменией, отвечая на вопрос о дисквалификации Роналду, испанский тренер подчеркнул: «Теперь мы хотим выиграть следующий матч ради Криштиану».