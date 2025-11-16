«Никогда такого здесь не видел». Матч сборной России в Сочи вскрыл важную проблему

За сутки до матча в Олимпийском парке – сотни людей. Давно пора привыкнуть, что регион перестал быть туристической точкой в тёплое время года. Теперь это круглогодичный курорт.

Мы переходили дорогу от набережной к стадиону и увидели резко тормозящего курьера. Что-что, но агрессивное вождение здесь и правда передаётся через поколения. Он посмотрел на нас и неожиданно произнёс: «А что, завтра футбол? Россия играет?» «Да», — испуганно произнесли мы. На его пути уже никого не было, так что мопед резко завёлся. «Придём и будем болеть», — бросил он и дал газа. В этот момент коллега сказал: «Если даже курьеры знают, то ждём завтра полный стадион». Хотя ждать такого было всё-таки слегка наивно.

Приезд сборной в город принципиально не изменил течение местной жизни. В Волгограде было иначе. Да и в условном Краснодаре — тоже. Там футбол куда глубже интегрирован в ДНК. В Сочи же более настороженный формат отношений: футбол здесь — как милая девушка, которая вроде и симпатична, но вокруг слишком много других. Поэтому внимание рассеивается. А решение принять всё сложнее. Больше, кстати, про футбол нас никто не спрашивал. Людей интересовали путь к фонтанам у олимпийского огня, стоимость такси в Красную поляну и, конечно, тусовочные места. В Сочи вообще принято спрашивать всё подряд. Однако ответы хотелось получить и от сборной.

Вообще, привезти команду в этот регион — спорная идея. Достаточно открыть посещаемость встреч местного клуба. Да, «Сочи» сейчас работает в этом направлении, но к желаемому результату идти не один год.

В Сириусе, где находится стадион, о самом матче было минимум информации. Знакомые говорили про большую рекламу в городе, однако перед игрой не создавалось ощущения, что сборная собрала всё местное население. Раз за разом попадались болельщики из соседних мест: люди с шарфами «Краснодара», «Ростова», да даже «Ахмата» — этот матч придумали для всего южного региона. Но в первую очередь — в интересах сборной. Валерий Карпин как-то упомянул: Питер выбран по причине крыши, а Сочи — по причине тёплого климата. +18°C и правда резко диссонируют с тем, что сейчас происходит в центральной или северной частях России.

Мой личный страх был в отсутствии заполняемости арены. Но когда зашёл на трибуны, то наступило удивление. А товарищ, который часто посещает местные встречи, только улыбнулся: «Никогда такого здесь не видел. Даже на «Зенит» согнали меньше». Слово «согнали» было использовано не случайно. Ни в коем случае не хочется искать негатив, ведь организация и правда была на уровне. Как и всегда.

Однако, как сообщили источники «Чемпионата», немалая часть билетов была реализована бесплатно через государственные или иные городские учреждения. То есть людей не то чтобы заставляли — предлагали бесплатно посмотреть на сборную России. Так ещё и с командой не уровня Брунея. Согласитесь, отказаться сложно. Вот люди и согласились. Хоть около половины из почти 33 тысяч и получили возможность попасть на игру бесплатно. Ещё раз: никакого осуждения. Тем более мы же знаем тезис, что футбол должен быть доступен каждому. Вот мы к этому и пришли.

Атмосфера на матче сборной России с Чили Фото: «Чемпионат»

Людей и правда было много. А РФС под такое событие придумал классную программу. Детишки играли в футбол с Гильерме и Павлюченко, Титов и Аленичев раздавали автографы, на сцене общественность танцевала под группу «Блестящие». Настоящая ностальгия. Но всё равно немного не то. Опять же, на диссонансе с Волгоградом. Питер в расчёт не берём — там перенасыщение классным футболом. Здесь же для части он всё равно был чужим. Очереди за автографами хоть и были, однако не такими большими. А разговоры в них явно велись не про легендарность игроков, которые подписывают карточки. Про что-то иное. Куда больше привлекала группа «Блестящие». На них реально шёл народ.

Активности перед матчем Россия — Чили Фото: «Чемпионат»

При этом в чаше диссонанса не чувствовалось. А вот прослойка свободных мест бросалась в глаза. Однако принципиально на поддержке это не отражалось. Были разные заряды, которые поддерживала публика. На один вечер зрители точно стали ближе к футболу, но вряд ли у них получится сохранить этот мотив в себе и дальше. Для этого сборной надо чаще здесь играть. Ведь встреч не проводилось с 2021 года, когда они ещё были официальными. Тогда в Сочи приехала Словения и уступила 1:2. То есть сборной не было в регионе больше четырёх лет. Приличный срок.

Вообще, четыре года — важный нарратив ноябрьской серии матчей. Ведь 14 ноября 2021-го Россия сыграла последнюю официальную встречу. Потом начались товарищеские, потом — эксперименты и омоложение, потом — победы и ничьи, теперь — поражение. А от тренера сборной всё чаще звучит одна простая идея: «Какая может быть ответственность в товарищеских матчах?» Поиск мотивации в последнее время, похоже, и правда большая проблема. Окей, когда ты отстранён один год, то ещё сохраняешь надежду на скорое возвращение. Когда два — она тоже живёт внутри. На третий — начинает притупляться. На четвёртый — исчезает совсем. Вместе с той самой мотивацией показывать на поле максимум. Это может не ощущаться, если ты внутри. Но хорошо чувствуется со стороны. А Карпин такие вещи отлично понимает.

Так что его следующий год работы (а он, похоже, неизбежен) станет важной проверкой именно с этой точки зрения. Россию вряд ли вернут. Несмотря на слова руководства РФС о том, что момент приближается. А собираться и играть сборная будет. Да, возможно удастся сохранить тенденцию выбора неплохих соперников. Хоть и худшие команды Южной Америки — явно не то, что хочется видеть. Однако разобраться с мотивацией и настроем — куда сложнее. Играть же наверняка постараются в России. Эта идея из РФС никуда не делась. Тем более остаётся много регионов, где команда давно не была. От Калининграда до Екатеринбурга.