Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — ДР Конго. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Россия — Чили — 0:2, репортаж с игры сборной, что происходило вокруг матча, болельщики, сколько пришло, атмосфера в Сочи

«Никогда такого здесь не видел». Матч сборной России в Сочи вскрыл важную проблему
Дмитрий Зимин
Матч сборной России в Сочи вскрыл важную проблему
Аудио-версия:
Комментарии
Репортаж Дмитрия Зимина о выборе города и мотивации.

За сутки до матча в Олимпийском парке – сотни людей. Давно пора привыкнуть, что регион перестал быть туристической точкой в тёплое время года. Теперь это круглогодичный курорт.

Мы переходили дорогу от набережной к стадиону и увидели резко тормозящего курьера. Что-что, но агрессивное вождение здесь и правда передаётся через поколения. Он посмотрел на нас и неожиданно произнёс: «А что, завтра футбол? Россия играет?» «Да», — испуганно произнесли мы. На его пути уже никого не было, так что мопед резко завёлся. «Придём и будем болеть», — бросил он и дал газа. В этот момент коллега сказал: «Если даже курьеры знают, то ждём завтра полный стадион». Хотя ждать такого было всё-таки слегка наивно.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

Приезд сборной в город принципиально не изменил течение местной жизни. В Волгограде было иначе. Да и в условном Краснодаре — тоже. Там футбол куда глубже интегрирован в ДНК. В Сочи же более настороженный формат отношений: футбол здесь — как милая девушка, которая вроде и симпатична, но вокруг слишком много других. Поэтому внимание рассеивается. А решение принять всё сложнее. Больше, кстати, про футбол нас никто не спрашивал. Людей интересовали путь к фонтанам у олимпийского огня, стоимость такси в Красную поляну и, конечно, тусовочные места. В Сочи вообще принято спрашивать всё подряд. Однако ответы хотелось получить и от сборной.

Вообще, привезти команду в этот регион — спорная идея. Достаточно открыть посещаемость встреч местного клуба. Да, «Сочи» сейчас работает в этом направлении, но к желаемому результату идти не один год.

В Сириусе, где находится стадион, о самом матче было минимум информации. Знакомые говорили про большую рекламу в городе, однако перед игрой не создавалось ощущения, что сборная собрала всё местное население. Раз за разом попадались болельщики из соседних мест: люди с шарфами «Краснодара», «Ростова», да даже «Ахмата» — этот матч придумали для всего южного региона. Но в первую очередь — в интересах сборной. Валерий Карпин как-то упомянул: Питер выбран по причине крыши, а Сочи — по причине тёплого климата. +18°C и правда резко диссонируют с тем, что сейчас происходит в центральной или северной частях России.

Как Россия проиграла Чили:
Сборная России проиграла впервые за четыре года. Чудовищные «привозы» защитников!
Сборная России проиграла впервые за четыре года. Чудовищные «привозы» защитников!

Мой личный страх был в отсутствии заполняемости арены. Но когда зашёл на трибуны, то наступило удивление. А товарищ, который часто посещает местные встречи, только улыбнулся: «Никогда такого здесь не видел. Даже на «Зенит» согнали меньше». Слово «согнали» было использовано не случайно. Ни в коем случае не хочется искать негатив, ведь организация и правда была на уровне. Как и всегда.

Однако, как сообщили источники «Чемпионата», немалая часть билетов была реализована бесплатно через государственные или иные городские учреждения. То есть людей не то чтобы заставляли — предлагали бесплатно посмотреть на сборную России. Так ещё и с командой не уровня Брунея. Согласитесь, отказаться сложно. Вот люди и согласились. Хоть около половины из почти 33 тысяч и получили возможность попасть на игру бесплатно. Ещё раз: никакого осуждения. Тем более мы же знаем тезис, что футбол должен быть доступен каждому. Вот мы к этому и пришли.

Атмосфера на матче сборной России с Чили

Атмосфера на матче сборной России с Чили

Фото: «Чемпионат»

Людей и правда было много. А РФС под такое событие придумал классную программу. Детишки играли в футбол с Гильерме и Павлюченко, Титов и Аленичев раздавали автографы, на сцене общественность танцевала под группу «Блестящие». Настоящая ностальгия. Но всё равно немного не то. Опять же, на диссонансе с Волгоградом. Питер в расчёт не берём — там перенасыщение классным футболом. Здесь же для части он всё равно был чужим. Очереди за автографами хоть и были, однако не такими большими. А разговоры в них явно велись не про легендарность игроков, которые подписывают карточки. Про что-то иное. Куда больше привлекала группа «Блестящие». На них реально шёл народ.

Активности перед матчем Россия — Чили

Активности перед матчем Россия — Чили

Фото: «Чемпионат»

Активности перед матчем Россия — Чили

Активности перед матчем Россия — Чили

Фото: «Чемпионат»

При этом в чаше диссонанса не чувствовалось. А вот прослойка свободных мест бросалась в глаза. Однако принципиально на поддержке это не отражалось. Были разные заряды, которые поддерживала публика. На один вечер зрители точно стали ближе к футболу, но вряд ли у них получится сохранить этот мотив в себе и дальше. Для этого сборной надо чаще здесь играть. Ведь встреч не проводилось с 2021 года, когда они ещё были официальными. Тогда в Сочи приехала Словения и уступила 1:2. То есть сборной не было в регионе больше четырёх лет. Приличный срок.

Вообще, четыре года — важный нарратив ноябрьской серии матчей. Ведь 14 ноября 2021-го Россия сыграла последнюю официальную встречу. Потом начались товарищеские, потом — эксперименты и омоложение, потом — победы и ничьи, теперь — поражение. А от тренера сборной всё чаще звучит одна простая идея: «Какая может быть ответственность в товарищеских матчах?» Поиск мотивации в последнее время, похоже, и правда большая проблема. Окей, когда ты отстранён один год, то ещё сохраняешь надежду на скорое возвращение. Когда два — она тоже живёт внутри. На третий — начинает притупляться. На четвёртый — исчезает совсем. Вместе с той самой мотивацией показывать на поле максимум. Это может не ощущаться, если ты внутри. Но хорошо чувствуется со стороны. А Карпин такие вещи отлично понимает.

Что сказал главный тренер после матча:
«Увидел дежавю с матчей «Динамо». Откровения Карпина после поражения сборной России
«Увидел дежавю с матчей «Динамо». Откровения Карпина после поражения сборной России

Так что его следующий год работы (а он, похоже, неизбежен) станет важной проверкой именно с этой точки зрения. Россию вряд ли вернут. Несмотря на слова руководства РФС о том, что момент приближается. А собираться и играть сборная будет. Да, возможно удастся сохранить тенденцию выбора неплохих соперников. Хоть и худшие команды Южной Америки — явно не то, что хочется видеть. Однако разобраться с мотивацией и настроем — куда сложнее. Играть же наверняка постараются в России. Эта идея из РФС никуда не делась. Тем более остаётся много регионов, где команда давно не была. От Калининграда до Екатеринбурга.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android