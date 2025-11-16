Скидки
Квалификация ЧМ-2026, обзор матчей 15 ноября 2025: Казахстан, Бельгия, Грузия, Испания, Турция, Беларусь, Австрия, Швейцария

Героическая сенсация Беларуси и автогол недели от словенца. Итоги дня в отборе ЧМ
Георгий Илющенко
Квалификация ЧМ-2026, обзор матчей 15 ноября 2025
Аудио-версия:
А ещё очередной вынос от Испании, казахстанская мощь, дебют Поттера в сборной Швеции и два быстрых удаления.

Предпоследний тур европейской квалификации ЧМ-2026 позади. В каких-то группах команды оставили интригу напоследок, а где-то уже всё ясно. Кратко подводим итоги недавно завершившихся матчей.

Все известные на данный момент участники чемпионата мира:
Live
30 сборных уже отобрались на ЧМ-2026. Сегодня к ним могут добавиться новые

Казахстан неожиданно притормозил Бельгию

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 9-й тур
15 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Казахстан
Окончен
1 : 1
Бельгия
1:0 Сатпаев – 9'     1:1 Ванакен – 48'    
Удаления: Чесноков – 77' / нет

Первый матч между Бельгией и Казахстаном завершился тотальным разгромом (6:0). Но то было до назначения исполняющего обязанности тренера казахстанцев Талгата Байсуфинова. С ним команда вынесла Лихтенштейн (4:0), не уступила Северной Македонии (1:1), а теперь дала бой и главному фавориту группы.

Неожиданный результат:
Казахстан обломал Бельгии праздник в отборе ЧМ! Фаворит не дожал даже в большинстве

Бельгийцы в случае победы заранее обеспечили бы себе путёвку на ЧМ-2026. Им помешали два супергероя. Первый — сделавший аж восемь сейвов вратарь Темирлан Анарбеков. Пробить его удалось только раз. Сделал это в начале второго тайма Ханс Ванакен, замкнув подачу Тимоти Кастаня. Только вот к тому моменту уже отличился будущий футболист «Челси» Дастан Сатпаев, воспользовавшись потерей Артура Теате и прошив ближний угол.

Бельгия получила численное преимущество на 79-й минуте, когда Ислам Чесноков наступил сзади на ногу Жереми Доку. Бельгийцам не помогло и это. Впрочем, в последнем туре их ждёт Лихтенштейн — скорее всего, хватит даже ничьей.

Лихтенштейн долго сдерживал Уэльс. Но всё же пал

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 9-й тур
15 ноября 2025, суббота. 20:00 МСК
Лихтенштейн
Окончен
0 : 1
Уэльс
0:1 Джеймс – 63'    

Уэльс нанёс за матч 18 ударов, Лихтенштейн — три. Тем не менее карликовая сборная терпела и благодаря множеству спасений Беньямина Бюхеля (всего их набралось шесть) удерживала нули к 63-й минуте. А потом всё же дрогнула под натиском двух валлийцев с фамилией Джеймс: Дэниел сперва пробил из убойной позиции в штангу, а через несколько минут исправился и сильно прострелил с фланга, чтобы Джордан замкнул с метра. Теперь Уэльсу нужно обыгрывать в очной встрече Северную Македонию: по очкам у них равенство, но разница мячей за македонцев.

Испания окончательно отцепила Грузию

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 5-й тур
15 ноября 2025, суббота. 20:00 МСК
Грузия
Окончен
0 : 4
Испания
0:1 Оярсабаль – 11'     0:2 Субименди – 22'     0:3 Ф. Торрес – 35'     0:4 Оярсабаль – 63'    

Испанцы шикарны и без травмированного Ламина Ямаля. Разница мячей 15:0 после четырёх матчей? А как насчёт 19:0 после пяти? Команда Луиса де ла Фуэнте решила всё уже к 35-й минуте, закинув трёшку бедолаге Георгию Мамардашвили. Дважды отличился Микель Оярсабаль: реализовал пенальти за игру рукой Георгия Гочолеишили и перевисел на дальней штанге Владимира Мамучашвили при подаче Феррана Торреса. Нападающий «Реала Сосьедад» и сам ассистировал коллеге из «Барселоны» прострелом во вратарскую. Ещё Мартин Субименди воспользовался проникающей передачей Фабиана Руиса и не пренебрёг выходом один на один.

Испанцы мощны:
Испания в своём стиле выиграла ключевой матч на пути к ЧМ! А Грузия лишилась всех шансов

Грузины теперь точно не сдвинутся с третьего места и не допрыгнут до плей-офф. А самое удивительное, что даже с таким доминированием Испания пока ещё не забрала билеты на ЧМ-2026. Потому что…

Турция двумя стандартами обеспечила себе плей-офф

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 5-й тур
15 ноября 2025, суббота. 20:00 МСК
Турция
Окончен
2 : 0
Болгария
1:0 Чалханоглу – 18'     2:0 Чернев – 83'    

Потому что Турция отстаёт на три очка и формально всё ещё может обогнать Испанию! Да, надо побеждать с перевесом в 15 мячей в личном матче, но на то они и теоретические шансы. Турки победили Болгарию и не дали испанцам заранее праздновать. Исход обеспечили два стандарта Хакана Чалханоглу. На 16-й минуте он пробил со штрафного и попал в отставленную руку Християну Петрову, самостоятельно исполнив наказание с 11 метров. А на 83-й подал со стандарта, после чего Атанас Чернев срезал коленом в собственные ворота. Чужие же болгары поразить не смогли.

Арнаутович ранил киприотов дублем

ЧМ-2026 — Европа . Группа H. 9-й тур
15 ноября 2025, суббота. 20:00 МСК
Кипр
Окончен
0 : 2
Австрия
0:1 Арнаутович – 18'     0:2 Арнаутович – 55'    

Марко Арнаутович неудержим. Само собой, оглядываясь на уровень сопротивления. 36-летний суперветеран неделю назад принёс «Црвене Звезде» победу над «Лиллем» в Лиге Европы (1:0). В сборной Австрии же он установил голевую серию. В первом тайме одноклубник Александра Кокорина по «Арису» Андерсон Коррейя снёс в своей штрафной Кристофа Баумгартнера, и Артаутович чётко реализовал пенальти. Во втором кипрская оборона не удержала офсайдную линию. Марко убрал на замахе Николаса Панайоту и уложил мяч в дальний угол. Впрочем, прямого выхода на чемпионат мира придётся ещё подождать. Между прочим, первого с ЧМ-1998.

Грубейший фол на красную помог команде Джеко

ЧМ-2026 — Европа . Группа H. 9-й тур
15 ноября 2025, суббота. 22:45 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
3 : 1
Румыния
0:1 Бырлиджа – 17'     1:1 Джеко – 49'     2:1 Байрактаревич – 79'     3:1 Табакович – 90+4'    
Удаления: нет / Дрэгуш – 68'

Чтобы максимально наэлектризовать интригу перед последним туром, боснийцы нуждались в победе над Румынией вечного Мирчи Луческу. Задача осложнилась на 17-й минуте, когда Даниэль Бырлиджа превратил в ассист пас Валентина Михэйлэ. А вот дальше началось время команды Эдина Джеко. Опытный актив «Фиорентины» в начале второго тайма отреагировал на закидушку с правого фланга. На 65-й минуте на поле появился Денис Дрэгуш. И на 68-й прямой ногой полетел шипами в голову Николе Катичу. Краснее карточки не придумаешь.

В формате «11 на 10» Босния и Герцеговина не пощадила Румынию: Эсмир Байрактаревич смещением с правого края красивейше пустил ракету в левую девятку. А Харис Табакович добил соперника. В решающем туре боснийцам гостить в Австрии. Победа принесёт им первое место.

Дебют Поттера в сборной Швеции счастливым не стал

ЧМ-2026 — Европа . Группа B. 5-й тур
15 ноября 2025, суббота. 22:45 МСК
Швейцария
Окончен
4 : 1
Швеция
1:0 Эмболо – 13'     1:1 Нюгрен – 33'     2:1 Джака – 60'     3:1 Ндой – 75'     4:1 Манзамби – 90+4'    

Шведы забрали в пяти турах всего лишь одно очко, что стало причиной увольнения Йона Даля Томассона. Его место занял Грэм Поттер. Магии не случилось: лидеры группы из Швейцарии устроили разгром английскому тренеру. Хотя до 60-й минуты счёт был равным: любезностями обменялись Брил Эмболо и Беньямин Нюгрен. Александер Исак вышел только в середине второго тайма, Виктор Дьёкереш — вообще не попал в заявку. Возможно, начни оба со стартового свистка, шведам было бы проще. А так Гранит Джака с пенальти, Дан Ндой и Йохан Манзамби пощады не дали.

Даниэль Свенссон

Даниэль Свенссон

Фото: Daniela Porcelli/Getty Images

У Швейцарии ситуация в группе аналогична испанской: три очка преимущества над конкурентами из Косова и колоссальный плюс в разнице мячей перед очной дуэлью. Ну а Швеция ещё может пробиться на ЧМ-2026 через Лигу наций. Как и Румыния, Северная Ирландия плюс либо Уэльс, либо Северная Македония.

Словенцы забили сами себе восхитительный гол

ЧМ-2026 — Европа . Группа B. 5-й тур
15 ноября 2025, суббота. 22:45 МСК
Словения
Окончен
0 : 2
Косово
0:1 Аслани – 6'     0:2 Карничник – 64'    
Удаления: Стоянович – 53' / нет

У Словении в матче с Косовом всё пошло наперекосяк. На шестой минуте зенитовец Ванья Дркушич не удержал Фисника Аслани, и случилась первая пробоина. Косовары владели преимуществом и чаще били по воротам. Петар Стоянович вышел после перерыва и в ответ стал бить по соперникам. Ни к чему хорошему это не привело. Он схлопотал две жёлтые и оставил словенцев в меньшинстве уже на 53-й минуте — румын Дрэгуш наверняка такое оценит. Словения всё-таки забила. Только вот не в те ворота: Жан Карничник пытался перехватить навес и пустил парашют, с которым Ян Облак, несмотря на могучий прыжок, справиться был не в силах. На ЧМ легендарный вратарь посмотрит со стороны.

Беларусь как следует удивила датчан

ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 5-й тур
15 ноября 2025, суббота. 22:45 МСК
Дания
Окончен
2 : 2
Беларусь
1:0 Дамсгор – 11'     1:1 Громыко – 62'     1:2 Демченко – 65'     2:2 Исаксен – 79'    

С учётом товарищеского матча с Россией, Беларусь уступила в пяти матчах кряду с умопомрачительной общей разницей мячей 3:19. Казалось, в Копенгагене их ждёт очередное разочарование. Особенно после результативной дальнобойной пушки Миккеля Дамсгора. Однако дальнейший навал Дании ни к чему не привёл, а с 62-й по 65-й минуту белорусы ответили дублетом! В Валерия Громыко вселился Неймар: он по-бразильски раскидал двоих и катнул низом в дальний угол. А потом классно протрелил в штрафную, где Никита Демченко в падении заставил соперников застыть от шока. Дания за весь матч нанесла аж 35 ударов. Фёдор Лапоухов летал по углам и сотворил восемь спасений. Густав Исаксен один гол всё же отыграл. Тем не менее настолько героическая ничья для Беларуси равносильна победе.

Шотландия едва не отыгралась с 0:3

ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 5-й тур
15 ноября 2025, суббота. 22:45 МСК
Греция
Окончен
3 : 2
Шотландия
1:0 Бакасетас – 7'     2:0 Карецас – 57'     3:0 Дзолис – 63'     3:1 Доук – 65'     3:2 Кристи – 70'    
Удаления: Бакасетас – 84' / нет

Греция давила весь первый тайм и могла забивать несколько раз. Получилось один: в самом дебюте Крэйг Гордон потащил удар Вангелиса Павлидиса, а вот с добиванием Анастасиоса Бакасетаса не справился. Шотландцы откровенно терпели, однако под конец первого тайма воспряли. Неудивительно, когда у вас есть такой мастер, как Скотт Мактоминей. Полузащитник «Наполи» сотряс перекладину. Потом Константинос Карецас подарил Че Адамсу выход к воротам и сам же дважды заблокировал его удары.

Расплата за нереализацию получилась жестокой. Карецас переправил в ворота прострел натурализованного ганца Эндрюса Теттеха — 2:0. Христос Дзолис пушечно пальнул издали — 3:0. Всё, финиш? Нет! На 70-й минуте разница сократилась до минимальной! Поставка в штрафную заработала как часы: Джон Макгинн и Эндрю Робертсон отдали — Бен Доук и Райан Кристи забили. Шотландцы имели множество возможностей сотворить камбэк. С 84-й минуты даже оказались в большинстве из-за удаления Бакасетаса. Но чуда не случилось.

На счастье шотландцев, Дания тоже не избежала потери. Домашняя победа в очной встрече вознесёт их на первую строчку.

Подробная таблица европейского отбора
