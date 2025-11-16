Внезапно и печально. Адвокат ушёл из Кюрасао, хотя до сказки с ЧМ осталась одна игра!

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России был близок к главной сенсации отбора чемпионата мира. И тут такое.

Расширение количества участников ЧМ до 48 привнесёт на турнир много экзотики. Одна из путёвок, вполне вероятно, впервые достанется Кюрасао — стране, чьё население, по данным на август этого года, составляет 169 324 человека. То есть примерно как в Сызрани и Новочеркасске. И которая обрела независимость лишь в 2010 году. И то — формально, потому что остров до сих пор входит в состав Королевства Нидерландов, а правит им нидерландский король Виллем-Александр.

К историческому достижению команду карибского островного государства вёл Дик Адвокат. Тот самый почётный гражданин Санкт-Петербурга, который приводил «Зенит» к победам в Кубке и Суперкубке УЕФА плюс брал с петербуржцами первое за 23 года чемпионство, а также рулил сборной России на Евро-2012. Но именно что вёл: за тур до конца североамериканского отбора именитый тренер внезапно оставил должность вакантной. Теперь — обо всём подробнее.

Кюрасао — одна из главных сенсаций квалификации ЧМ-2026

Неутомимый Адвокат возглавил Кюрасао в январе 2024-го — спустя полгода после ухода из «Ден Хаага». Хотя ранее говорил о скором завершении карьеры. И делал так постоянно: даже в Петербурге, потом — когда поднимал «Сандерленд» из низов АПЛ, когда неудачно зашёл в «Фенербахче» и ещё множество раз. Очень уж скучно ему сидится дома на пенсии.

К моменту старта отборочного цикла сборная Кюрасао занимала 90-е место в рейтинге ФИФА. Сейчас — 82-е, выше Косова и Новой Зеландии. И это далеко не предел, поскольку под руководством Адвоката команда выиграла 11 из 18 матчей, уступив только дважды. Во втором раунде она прошлась катком по Барбадосу (4:1), Арубе (2:0), Сент-Лусии (4:0) и Гаити (5:1). То оказалось только разминкой.

Футболисты Кюрасао Фото: Doug Zimmerman/Getty Images

В третьем раунде парни из Кюрасао вообще не считались фаворитами группы, ведь в оппозицию им попались, помимо Бермудских островов, Ямайка плюс Тринидад и Тобаго. С тринидадцами получилось расписать две ничьих (0:0, 1:1). В первом матче с бермудцами пришлось повозиться (3:2), зато ответный сложился максимально уверенно (7:0). Но главное — успех в дуэли с ямайцами, а ведь они ранее убирали с пути вообще всех и шли на серии из семи побед в квалификации ЧМ.

Экс-спартаковец Шамар Николсон, Ренальдо Сефас из «Пари НН» и другие заметные футболисты устроились на 0:2. А затем ещё и на дизморали упустили три очка во встрече с Тринидадом (1:1). В последнем туре Кюрасао как раз будет гостить у Ямайки 19 ноября. Для прямого прохода хватит даже ничьей. Но и поражение откроет дорогу в новый отборочный раунд, поскольку вторая строчка уже забронирована. В таком случае нужно будет в марте разыграть две путёвки с пятью другими командами с разных континентов. Там соперников уже ждут Боливия и Новая Каледония.

Стоимость сборной Кюрасао оценивается в скромные € 26,3 млн — как связка Матвея Кисляка и Ивана Облякова. Самые дорогие — 25-летний атакующий полузащитник Тахит Чонг (€ 5 млн, «Шеффилд Юнайтед»), 23-летний правый вингер Сонче Хансен (25 лет, € 4 млн, «Мидлсбро») и 26-летний центральный защитник Армандо Обиспо (€ 3 млн, ПСВ). Все они не считаются основными в клубах. Также любители Эредивизии наверняка помнят 32-летнего нападающего Юргена Локадию — он не трудоустроен, однако национальной команде помогает.

При Адвокате в сборной появилось множество новых лиц. Недавно мы рассказывали о её становлении подробнее.

Если всё так гладко, почему же ушёл Адвокат? И навсегда ли?

Причина банальна — семейные обстоятельства. «Мне пришлось принять это решение с тяжёлым сердцем, но семья важнее футбола. В Нидерландах я буду поддерживать тесную связь с персоналом и полностью доверяю этой группе игроков», — сказал тренер.

Подробностей пока нет. Впрочем, не всё так однозначно. Важнейшая игра в истории Кюрасао пройдёт без Адвоката, тем не менее готовить к ней футболистов будут помощники Дика — Дин Горре и Кор Пот. Второй давно трудится с ним бок о бок. В том числе замещал старшего по званию товарища в «Зените».

Вполне вероятно, если Кюрасао всё-таки пробьётся на чемпионат мира, Адвокат вернётся. Если, конечно, семейные неурядицы не критичны. И это будет крайне символично, поскольку именно ЧМ-1994 в США стал его первым большим турниром после того, как он выпорхнул из-под опеки Ринуса Михелса.