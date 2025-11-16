Начинаем неделю со спорта: Капризов против Дорофеева в НХЛ, Первая лига, а также «Хьюстон» — «Орландо» в баскетболе! Не пропустите!

Топ-матчи понедельника: Дёмин в НБА, отбор к ЧМ по футболу и «Локомотив» — «СЮ» в КХЛ

🏒 1:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: забьёт ли Кучеров 100-й гол в большинстве за карьеру?

Никита Кучеров стоит на пороге юбилея – следующая шайба в большинстве станет для него 100-й за карьеру в НХЛ. Последний раз россиянин отличался в матче с «Вегасом» и с тех пор сохраняет относительное молчание (не считая передачи в последней игре с «Флоридой»). Перешагнёт ли Никита эту планку в домашней встрече с «Ванкувером»?

🏒 2:00: «Миннесота Уайлд» — «Вегас Голден Найтс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: продолжит ли Капризов разрывать «Вегас»?

Прошлой весной «Миннесота» вылетела в первом раунде плей-офф (опять) от «Вегаса» в шести встречах. Но летом руководству клуба удалось убедить свою главную звезду – Кирилла Капризова – подписать новое долголетнее соглашение. Правда, пришлось раскошелиться на рекордную сумму. Осень, дела у «дикарей» далеки от идеала, но, несмотря на обилие травм, они держатся недалеко от зоны плей-офф, а в последнем матче всухую обыграли мощный «Анахайм». Эта встреча с «Вегасом» станет первой с прошлой весны – в той серии Кирилл был неудержим и набирал очки почти в каждом матче. Получится ли у него огорчить «рыцарей» и в этот раз?

🏀 2:00: «Вашингтон Уизардс» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: реальные шансы на победу Дёмина и компании

У «Бруклина» были все шансы одолеть «Орландо» в прошлом матче, но во второй половине «сети» развалились. Дёмин и вовсе не играл в концовке. Теперь «Нетс» предстоит встреча с одним из аутсайдеров Востока «Вашингтоном». Удастся ли проявить себя россиянину, увидим ли мы вторую победу «Бруклина» в сезоне — вопросов слишком много, скоро получим ответы.

🏀 3:00: «Хьюстон Рокетс» — «Орландо Мэджик», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «магические» прервут череду неудач?

Результаты «Орландо» в этом сезоне наконец-то выровнялись, но теперь команде из Флориды предстоит сыграть с «Хьюстоном», от которого «магические» потерпели три поражения кряду в очных противостояниях. Дюрант и компания шикарно смотрятся в регулярке и вряд ли собираются останавливаться. Кто больше достоин победы?

🏒 19:00: «Локомотив» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: как «Локомотив» отреагирует на оплеуху от «Барыса»?

До встречи с «Барысом» «Локомотив» ни разу в этом сезоне не проигрывал дома. Но и на старуху бывает проруха – казахстанцы, до этого побеждавшие исключительно в Астане, неожиданно всухую укатали действующего чемпиона. Как команда Боба Хартли отреагирует на эту оплеуху, исправится ли перед болельщиками в матче с мотивированным «Салаватом»? Для уфимцев остро стоит вопрос попадания в восьмёрку, да и недавнее поражение от ярославцев должно добавить спортивной злости.

Анализ провала с «Барысом» от главного тренера: «За весь сезон это была самая плохая игра от нас». Хартли — о поражении «Локомотива»

⚽️ 19:30: «Спартак» Кострома — «Родина» Москва, Первая лига, 19-й тур

Интрига: кто из главных претендентов на стыки приблизится к лидерам?

Костромской «Спартак» и московская «Родина» – претенденты на попадание в «стыки». По крайней мере, так кажется сейчас, в ноябре. «Факел» и «Урал» всё-таки начинали тур с приличным отрывом. Но команда Мирослава Ромащенко оступилась. А «Челябинск» с «КАМАЗом» сыграли 3:3 – и шанс перегнать «Родину» упустили.

Теперь либо у «Спартака» (33 очка) есть шанс застолбить за собой место в тройке и приблизиться к «Уралу», либо у «Родины» (31 очко) – в эту самую тройку попасть и не отпустить вперёд красно-белых. Также обе команды могут оторваться от «КАМАЗа». В общем, когда играют прямые конкуренты, это всегда куча раскладов. Ждём яркий футбол!

🎦 ⚽️ 22:45: Германия — Словакия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа А, 6-й тур

Интрига: кто выйдет на ЧМ напрямую?

Неожиданно, но сборная Германии до сих пор не обеспечила себе место на турнире. Хотя, безусловно, считалась фаворитом в группе со Словакией, Люксембургом и Северной Ирландией. И дело здесь не в регламенте (Испания и Норвегия тоже официально ещё не вышли, однако интриги в их группе нет – слишком крутая разница забитых и пропущенных мячей). Просто Германия умудрилась проиграть Словакии в гостях (0:2), и теперь всё решит второй очный матч. Хозяева, конечно, фавориты, но ими они были и перед первой встречей. Правда, для квалификации на ЧМ с первого места немцам хватит и ничьей.

⚽️ 22:45: Нидерланды — Литва, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа G, 10-й тур

Интрига: сколько забьют хозяева?

Официально сборная Нидерландов обеспечила себе лишь стыки. А по сути, выход на ЧМ с первого места вопросов не вызывает. По регламенту Польша ещё может обойти лидера группы, однако для этого необходимо не просто одолеть Мальту (это как раз окей), но и забить им больше 13 раз. При этом надеяться, что Литва (последнее место в группе) обыграет в гостях Нидерланды. В общем, фантастика. Так что сконцентрироваться стоит на двух моментах: сколько забьют литовцам хозяева и как сильно увеличит свой рекорд по голам в сборной Депай.