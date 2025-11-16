Скидки
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 17 ноября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи понедельника: Дёмин в НБА, отбор к ЧМ по футболу и «Локомотив» — «СЮ» в КХЛ
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 17 ноября 2025 года
Начинаем неделю со спорта: Капризов против Дорофеева в НХЛ, Первая лига, а также «Хьюстон» — «Орландо» в баскетболе! Не пропустите!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 17 ноября в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 1:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2025, понедельник. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: забьёт ли Кучеров 100-й гол в большинстве за карьеру?

Никита Кучеров стоит на пороге юбилея – следующая шайба в большинстве станет для него 100-й за карьеру в НХЛ. Последний раз россиянин отличался в матче с «Вегасом» и с тех пор сохраняет относительное молчание (не считая передачи в последней игре с «Флоридой»). Перешагнёт ли Никита эту планку в домашней встрече с «Ванкувером»?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Никита — пятый в этом списке:
Америка верит в 10 россиян! Наши парни попали в топ-100 лучших игроков в новом сезоне НХЛ
Америка верит в 10 россиян! Наши парни попали в топ-100 лучших игроков в новом сезоне НХЛ

🏒 2:00: «Миннесота Уайлд» — «Вегас Голден Найтс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли Капризов разрывать «Вегас»?

Прошлой весной «Миннесота» вылетела в первом раунде плей-офф (опять) от «Вегаса» в шести встречах. Но летом руководству клуба удалось убедить свою главную звезду – Кирилла Капризова – подписать новое долголетнее соглашение. Правда, пришлось раскошелиться на рекордную сумму. Осень, дела у «дикарей» далеки от идеала, но, несмотря на обилие травм, они держатся недалеко от зоны плей-офф, а в последнем матче всухую обыграли мощный «Анахайм». Эта встреча с «Вегасом» станет первой с прошлой весны – в той серии Кирилл был неудержим и набирал очки почти в каждом матче. Получится ли у него огорчить «рыцарей» и в этот раз?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Соглашение россиянина станет водоразделом главной лиги мира:
«Беспрецедентный контракт в беспрецедентное время». Капризов изменит будущее НХЛ
«Беспрецедентный контракт в беспрецедентное время». Капризов изменит будущее НХЛ

🏀 2:00: «Вашингтон Уизардс» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
17 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: реальные шансы на победу Дёмина и компании

У «Бруклина» были все шансы одолеть «Орландо» в прошлом матче, но во второй половине «сети» развалились. Дёмин и вовсе не играл в концовке. Теперь «Нетс» предстоит встреча с одним из аутсайдеров Востока «Вашингтоном». Удастся ли проявить себя россиянину, увидим ли мы вторую победу «Бруклина» в сезоне — вопросов слишком много, скоро получим ответы.

Статистика регулярного чемпионата НБА
Что пошло не так?
Тренер «Бруклина» не доверил важные минуты Егору Дёмину. Что произошло?
Тренер «Бруклина» не доверил важные минуты Егору Дёмину. Что произошло?

🏀 3:00: «Хьюстон Рокетс» — «Орландо Мэджик», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
17 ноября 2025, понедельник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Не начался
Орландо Мэджик
Орландо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «магические» прервут череду неудач?

Результаты «Орландо» в этом сезоне наконец-то выровнялись, но теперь команде из Флориды предстоит сыграть с «Хьюстоном», от которого «магические» потерпели три поражения кряду в очных противостояниях. Дюрант и компания шикарно смотрятся в регулярке и вряд ли собираются останавливаться. Кто больше достоин победы?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Борьба за MVP накаляется!
Выбрать одного — практически невозможно. Борьба за MVP в НБА будет невероятной!
Выбрать одного — практически невозможно. Борьба за MVP в НБА будет невероятной!

🏒 19:00: «Локомотив» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как «Локомотив» отреагирует на оплеуху от «Барыса»?

До встречи с «Барысом» «Локомотив» ни разу в этом сезоне не проигрывал дома. Но и на старуху бывает проруха – казахстанцы, до этого побеждавшие исключительно в Астане, неожиданно всухую укатали действующего чемпиона. Как команда Боба Хартли отреагирует на эту оплеуху, исправится ли перед болельщиками в матче с мотивированным «Салаватом»? Для уфимцев остро стоит вопрос попадания в восьмёрку, да и недавнее поражение от ярославцев должно добавить спортивной злости.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Анализ провала с «Барысом» от главного тренера:
«За весь сезон это была самая плохая игра от нас». Хартли — о поражении «Локомотива»

⚽️ 19:30: «Спартак» Кострома — «Родина» Москва, Первая лига, 19-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Россия — Лига PARI . 19-й тур
17 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Спартак Кс
Кострома
Не начался
Родина
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто из главных претендентов на стыки приблизится к лидерам?

Костромской «Спартак» и московская «Родина» – претенденты на попадание в «стыки». По крайней мере, так кажется сейчас, в ноябре. «Факел» и «Урал» всё-таки начинали тур с приличным отрывом. Но команда Мирослава Ромащенко оступилась. А «Челябинск» с «КАМАЗом» сыграли 3:3 – и шанс перегнать «Родину» упустили.

Теперь либо у «Спартака» (33 очка) есть шанс застолбить за собой место в тройке и приблизиться к «Уралу», либо у «Родины» (31 очко) – в эту самую тройку попасть и не отпустить вперёд красно-белых. Также обе команды могут оторваться от «КАМАЗа». В общем, когда играют прямые конкуренты, это всегда куча раскладов. Ждём яркий футбол!

Статистика Первой лиги
В прошлом туре «Спартак» выдал шоу:
Огненный футбол на зависть РПЛ! Топы Первой лиги забили пять, а победил «Факел». Видео
Видео
Огненный футбол на зависть РПЛ! Топы Первой лиги забили пять, а победил «Факел». Видео

🎦 ⚽️ 22:45: Германия — Словакия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа А, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 6-й тур
17 ноября 2025, понедельник. 22:45 МСК
Германия
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выйдет на ЧМ напрямую?

Неожиданно, но сборная Германии до сих пор не обеспечила себе место на турнире. Хотя, безусловно, считалась фаворитом в группе со Словакией, Люксембургом и Северной Ирландией. И дело здесь не в регламенте (Испания и Норвегия тоже официально ещё не вышли, однако интриги в их группе нет – слишком крутая разница забитых и пропущенных мячей). Просто Германия умудрилась проиграть Словакии в гостях (0:2), и теперь всё решит второй очный матч. Хозяева, конечно, фавориты, но ими они были и перед первой встречей. Правда, для квалификации на ЧМ с первого места немцам хватит и ничьей.

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Европа
А ведь топ-интриги могло и не быть:
Хорватия — на ЧМ, Нидерланды тормознули, а Германию ждёт топ-развязка. Итоги дня в отборе
Видео
Хорватия — на ЧМ, Нидерланды тормознули, а Германию ждёт топ-развязка. Итоги дня в отборе

⚽️ 22:45: Нидерланды — Литва, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа G, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 10-й тур
17 ноября 2025, понедельник. 22:45 МСК
Нидерланды
Не начался
Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько забьют хозяева?

Официально сборная Нидерландов обеспечила себе лишь стыки. А по сути, выход на ЧМ с первого места вопросов не вызывает. По регламенту Польша ещё может обойти лидера группы, однако для этого необходимо не просто одолеть Мальту (это как раз окей), но и забить им больше 13 раз. При этом надеяться, что Литва (последнее место в группе) обыграет в гостях Нидерланды. В общем, фантастика. Так что сконцентрироваться стоит на двух моментах: сколько забьют литовцам хозяева и как сильно увеличит свой рекорд по голам в сборной Депай.

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Европа
Ему несправедливо достаётся:
«Не входит и в топ-5». Бомбардирский рекорд Депая в сборной понравился не всем легендам
«Не входит и в топ-5». Бомбардирский рекорд Депая в сборной понравился не всем легендам
