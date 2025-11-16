Португалия и Сперцян забили 10 раз! Правда, девять голов — в ворота Армении

Сборная Португалии могла отобраться на чемпионат мира ещё в октябре. Но тогда команда пропустила в добавленное время во встрече с Венгрией (2:2), а затем проиграла Ирландии (0:2). Но португальцы решили задачу в заключительном туре квалификации, а болельщики сборной Армении никогда не захотят пересматривать этот матч.

Хозяева вышли на встречу без Криштиану Роналду. 40-летний нападающий сорвался в предыдущей встрече с ирландцами — заработал прямую красную карточку. Сейчас весь спортивный мир гадает, насколько суровой будет дисквалификация и пропустит ли ветеран матчи на чемпионате мира. Сам Криштиану перед игрой в Порту обратился к команде через социальные сети. «Вперёд, команда! Вместе сегодня и всегда! За Португалию и за наш флаг!» — написал Роналду.

Сборная Армении продержалась всего семь минут. Хитрющий Бруну Фернандеш закрутил со штрафного (почти все ждали навес) в ближний угол. Хенри Авакян оставил полузащитника «Манчестер Юнайтед» без гола — перевёл мяч в штангу. Однако первым на добивании оказался Ренату Вейга. Проверка на предмет офсайда — гол засчитан.

Гости ответили. Грант-Леон Ранос зряче прострелил в центр штрафной площади соперника, а Эдуард Сперцян переправил мяч в португальские ворота. Есть второй гол капитана «Краснодара» в отборочном цикле (ранее забивал ирландцам)! Важно подчеркнуть, что заключительная игра квалификации не имела никакого турнирного значения для Армении. Шансов на попадание на ЧМ уже не было никаких.

Эдуард Сперцян (справа) празднует гол в ворота сборной Португалии Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Гол Сперцяна только разозлил хозяев. Второй забитый мяч Португалии — «привоз» Артура Серобяна. Девятый номер сборной Армении отдал кошмарный пас назад — получилась «голевая» передача на Гонсалу Рамуша. Ещё через пару минут Жоау Невеш завершил симпатичную комбинацию португальцев точным ударом в дальний угол. Этот отрезок прибил гостей. У Армении изначально было очень мало шансов на успех, но после такого оставалось только мечтать, чтобы взять хоть какие-то очки.

На 41-й минуте Невеш подарил нам шедевр. Полузащитник «ПСЖ» роскошно пробил со штрафного — мяч рикошетом от перекладины оказался за линией ворот. На такие удары можно смотреть бесконечно! В компенсированное время Бруну Фернандеш реализовал пенальти после того, как Бернарду Силва оказался на газоне. Болельщикам сборной Армении оставалось только посочувствовать.

Думаете, португальцы остановились после перерыва? На старте второй половины Фернандеш сделал дубль — в касание попал в дальний угол. Через 20 минут Бруну оформил хет-трик. Вышедший на замену Карлуш Форбш заработал пенальти, а полузащитник «МЮ» переиграл с «точки» Авакяна. 7:1! В 2004 году португальцы разгромили с таким же счётом сборную России (Роналду тогда забил дважды).

Однако Армении повезло меньше. Невеш воспользовался неразберихой в штрафной площади гостей и догнал Фернандеша по голам в матче. А уже в добавленное время (судья накинул две минуты) вышедший на замену Франсишку Консейсау в девятый раз огорчил бедолагу Авакяна. Кстати, это не самое крупное поражение в истории сборной Армении. В марте 2022 года она проиграла норвежцам в Осло со счётом 0:9.

Сборная Португалии отобралась на чемпионат мира (кто бы сомневался), а Армения завершила турнир на последнем месте в группе. Осталось только понять, какой будет дисквалификация Роналду.

ВИДЕО