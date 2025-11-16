Это не просто развязка, это кино! Венгрия дома отдала проход в стыки ЧМ на 90+6-й минуте!

Сборные Венгрии и Ирландии бились в Будапеште за второе место в группе, а при большой доле везения – и за первое. Хозяева отставали от Португалии на два очка, гости – на три. Команду Марко Росси устраивала ничья для попадания в стыки, но и им стоило играть на победу: венгры могли получить прямую путёвку на ЧМ-2026, если бы португальцы сенсационно оступились в домашней встрече с Арменией.

Этот матч обещал шоу, и старт его действительно получился сумасшедшим. Сборная Венгрии полетела в атаку, показывая, что не собирается играть на ничью, и на первых минутах заработала серию стандартов. От нескольких команда Хеймира Хадльгримссона отбилась, однако с последним не совладала. Хозяева разыграли угловой слева, Собослаи подал в нужную точку, а Лукач неотразимо пробил головой из вратарской. Ирландцы убеждали судью, что вингер «Академии Пушкаша» находился в офсайде, тем не менее проверка подтвердила обратное – гол забит по правилам.

Затем и сборная Ирландии пошла вперёд. В центре внимания был их правый инсайд в схеме 5-4-1 Огбене. Форвард «Шеффилд Юнайтед» со второй попытки заработал пенальти по истечении 10 минут матча, причём сыграл в этом эпизоде очень круто. Ловко обработал грудью непростой мяч после длинного заброса из глубины, находясь под давлением соперника. Центральный защитник венгров Салаи опоздал – попал по ноге Огбене, пытаясь выбить мяч. Автор дубля в ворота португальцев Пэрротт взял чудовищно долгую паузу перед ударом с «точки». Уже и рефери ему показывал – бей быстрее. В конце концов форвард АЗ справился с нервами и покатил в нижний угол.

После этого игра стала поспокойнее. Венгры в основном катали мяч в центре поля – выманивали ирландцев на прессинг. Те неохотно выдвигались вперёд, включались в высокое давление только эпизодически. Собослаи низко опускался для розыгрыша к своим центральным защитникам. В какой-то момент хавбеку «Ливерпуля» это надоело, он здорово открылся между линиями и раскрутил атаку, которая завершилась ударом Шаллаи в упор с нескольких метров. Но вингер пробил так, что оставил голкиперу Келлехеру шансы на эффектный сейв.

А вот центрфорвард сборной Венгрии Варга всё исполнил на 37-й минуте намного лучше. Бомбардир «Ференцвароша», которого подписывал в будапештский клуб ещё Станислав Черчесов, забил супергол. Открылся в полукруге под длинную передачу слева, отскочив от защитника, принял мяч на грудь и зарядил с лёта. Попал прямо под перекладину. Нереальная красота!

Игроки сборной Венгрии Фото: David Balogh/Getty Images

Вероятно, игрокам сборной Венгрии сообщили в перерыве, что португальцы уже забили Армении пять. Поэтому у хозяев оставалась одна задача – не отдать победу Ирландии. Венгры по-прежнему контролировали мяч и игру, а у гостей совершенно не получались контрвыпады. Хуже того, сломался Огбене – травмировал заднюю поверхность бедра. Вышедший вместо него Айда сразу отправил мяч в сетку ворот хозяев, открывшись под заброс за спины защитникам. Но свежий форвард рано радовался – его поймали в офсайдную ловушку.

Команда Хадльгримссона подняла линии, атаковала уже более крупными силами, тем не менее голевых моментов не создавала. Голкипер Дибус, отпраздновавший в этот день свой 35-й день рождения, стоял без работы. А вот венгры были близки к тому, чтобы забить третий мяч на быстрых ответных атаках. Варга загубил шанс на дубль, Шаллаи – на собственный гол. И вдруг ирландцы отыгрались на ровном месте! Гости забрали подбор в центре поля, после чего последовал пас вперёд на Пэрротта. Защитники венгров ошиблись с организацией офсайда в переходной фазе и пропустили в простой ситуации. Пэрротт укротил мяч и следующим касанием оформил дубль.

Гол сборной Ирландии за четверть часа до завершения второго тайма обеспечивал горячую концовку. Команде Хадльгримссона оставалось забить ещё один, чтобы забрать у команды Росси путёвку в стыки. Венгры на самом деле запаниковали, почувствовав, что теряют контроль над игрой. В компенсированное время героем своей страны мог стать нападающий «Селтика» Кенни. Молодой парень, дебютировавший за национальную команду, пролез к воротам слева и бил из убойной позиции. Дибус совершил невероятный сейв, вытянув руку.

Но на 90+6-й минуте ирландцы, возглавляемые исландцем, всё же совершили чудо. Развязка матча – для кино! Пэрротт сделал хет-трик после очередного заброса и скидки от выигравшего воздух Скэйлза во вратарскую. Форвард АЗ опередил защитника Мочи и переправил мяч в сетку. Сборная Ирландия – вторая, Венгрия – в шоке.