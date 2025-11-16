Уникальный результат Англии в отборе ЧМ. Так их ещё не проходили — никто и никогда

В последнем туре в группе K уже не осталось интриги. Было понятно, на каком месте закончит каждая из пяти сборных. И всё же один сюжет в матче Албании и Англии прослеживался. Команда Томаса Тухеля не просто выиграла все встречи, но и каждый раз делала это с сухим счётом. Англичане могли стать единственной командой, которая провела отборочный турнир вообще без пропущенных мячей. И им это удалось!

Джордан Пикфорд не пропускал больше года (девять матчей подряд), однако на этот раз в основе появился Дин Хендерсон. А среди полевых футболистов вышли в том числе молодые Нико О'Райли (20 лет), Джарелл Куанса (22) и Адам Уортон (21). Последний запомнился достаточно грубым подкатом в центре поля, за который получил жёлтую карточку. Кстати, обойтись без удалений – это была ещё одна задача на эту игру, если учитывать произошедшее с Роналду. Тухель перед встречей публично сказал, что лучше проиграть матч, чем получить красную.

Первый тайм оказался относительно скучным. Можно было ожидать, что хозяева мало что создадут, но и гости, несмотря на всё давление, имели лишь один действительно опасный момент до перерыва. На 36-й минуте Джаррод Боуэн хорошо приложился с острого угла, однако Томас Стракоша потащил.

Албания — Англия Фото: The FA via Getty Images

Если до перерыва албанцы ни разу не пробили в створ, то второй тайм начался с трёх точных ударов. На 47-й минуте Казим Лячи пробил пяткой с линии вратарской. На 49-й с дальней дистанции ударил Арбер Ходжа. На 51-й минуте он же исполнял из штрафной. Отличная возможность наконец-то забить в ворота сборной Англии, но Хендерсон сделал три сейва за пять минут.

Удар Ходжи Фото: Кадр из трансляции

После такого гости проснулись. Эберечи Эзе с близкой дистанции пробил в ближний, однако Стракоша дотянулся. Затем после причудливой скидки мяча от Дэна Бёрна ударил уже Джуд Беллингем, но мяч прошёл чуть выше ворот. Букайо Сака вышел на замену, однако в штрафной, когда нужно было отдать пас, пробил сам. Затем он же с линии вратарской отдал неудачную передачу, хотя как раз тут вполне мог завершать без партнёров.

И всё же гости забили. На 74-й минуте после углового отличился Гарри Кейн. Причём мяч ему скинул албанский защитник Насер Алийи. А ближе к концу матча нападающий оформил дубль. На этот раз точно пробил головой после навеса Маркуса Рашфорда. Таким образом, у Кейна уже 78 мячей за сборную. На этом игра фактически закончилась.

Албания — Англия Фото: The FA via Getty Images

Англичане стали второй сборной, выигравшей все встречи квалификации чемпионата мира и при этом не пропустившей ни одного гола. Первой была сборная Югославии в отборе к ЧМ-1954, однако тогда команда провела лишь четыре матча со 100-процентным показателем. Результат Англии в этом смысле всё-таки отличается по количеству игр.

Теперь Албания ждёт жеребьёвку стыковых встреч – 20 ноября станет известно, каких двух соперников нужно будет пройти для попадания на ЧМ-2026. Англичане тоже ждут жеребьёвку, но другую. 5 декабря станут известны соперники по группе на основной стадии чемпионата мира.