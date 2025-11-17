Инородное тело в чемпионском «Краснодаре». Почему у звезды Лиги 1 не получается в РПЛ?

Самые громкие трансферы летнего окна РПЛ пока разочаровывают. Новичок «Зенита» Жерсон всё ещё не похож на футболиста сборной Бразилии. Лучший ассистент прошедшего чемпионата Франции Гаэтан Перрен проигрывает конкуренцию за место в основе «Краснодара». А ведь чемпион потратил на игрока, которому уже под 30, € 5 млн (по данным Transfermarkt). Для современного рынка это небольшие деньги, но для частного клуба – сумма ощутимая.

Чемпионат Франции стартовал почти на месяц позже российского, поэтому, когда Перрен переходил из «Осера» в «Краснодар», было понятно, что ждать феерии от Гаэтана с первых туров РПЛ не стоит. Атакующий полузащитник находился не в том физическом состоянии после отпуска. Индивидуальными тренировками полноценную предсезонку с командой не заменишь. Это помимо стандартных вопросов адаптации к жизни в новой стране и коллективу.

«Перрен вообще не готов, и я думаю, что нужно две-три недели, – объяснял главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев. – Постараемся, может быть, потихоньку его подпускать. У него на поле сейчас серьёзная работа, посмотрим на его состояние. Может быть, немного дадим ему на Кубок сыграть. Пока сборов не было, тренировался индивидуально».

Мусаев действительно постарался ускорить процесс набора формы французом – уже через несколько дней после трансфера дал Перрену 20 минут в кубковом матче с «Крыльями Советов» и… потерял ценного новичка на две недели. Организм слабо подготовленного игрока не выдержал даже минимальной нагрузки. Атакующий полузащитник получил травму четырёхглавой мышцы бедра.

Впервые в стартовом составе «Краснодара» Гаэтан появился только через месяц после дебюта – в матче 6-го тура с «Крыльями Советов» в Самаре. Полноценная премьера вышла настолько успешной, что, казалось, теперь француз начнёт разрывать РПЛ. Чемпион разнёс хозяев со счётом 6:0, а Перрен забил первый мяч, ставший победным, и ассистировал в эпизоде с третьим голом Джону Кордобе.

Но с тех пор у Гаэтана лишь одно результативное действие в РПЛ. Перрен совершил его в матче 15-го тура с «Балтикой», выйдя на позиции «ложной девятки» из-за дисквалификаций Кордобы и Никиты Кривцова и получив, по сути, роль свободного художника в линии атаки. Француз сделал голевую передачу на Эдуарда Сперцяна на третьей минуте. С первых результативных действий Гаэтана в чемпионате России прошло два с половиной месяца.

На сегодняшний день у Перрена всего пять матчей в основе в РПЛ, ещё четырежды он появлялся на замену и три раза оставался на скамейке до финального свистка. По количеству сыгранных минут летний новичок уступает четырём другим атакующим полузащитникам команды – Сперцяну, Виктору Са, Жоау Батчи и Кривцову. Вероятно, когда француз ехал в Россию, он по-иному представлял себе карьеру здесь. Да и в «Краснодаре», конечно же, рассчитывали на большее после трансфера лучшего ассистента Лиги 1.

Взять, например, домашний матч чемпиона с «Зенитом». Мусаев выпустил француза на последние полчаса при счёте 0:1 – спасать команду от поражения. Но получилось так, что Андрей Аршавин после игры констатировал: «Потом вышел Гаэтан Перрен, и Барриос его по‑хорошему «загасил» – не знаю, какое ещё слово подобрать».

Впрочем, есть пара результативных действий у Перрена и в Кубке России. В этом турнире атакующий полузащитник сыграл во всех семи матчах, а в последних четырёх – в стартовом составе. Забил «Сочи» на выезде, отдал голевую передачу во встрече со своим любимым «клиентом» «Крыльями Советов» в Самаре. Вот только оценивать по групповому этапу Кубка России чемпионский трансфер вряд ли уместно. Там и уровень игры пониже. Мусаев даже в плей-офф Пути РПЛ ставит второй состав, где и находит место для Гаэтана.

Возможно, Перрену помешало то, что летом из «Краснодара» не ушёл Сперцян. Если француза подписывали как будущую замену своему лучшему ассистенту, то в реальности Мусаев должен каким-то образом сочетать их на поле. Гаэтан хоть и играет зачастую вингера, но любит быть «десяткой» и в какой-то мере дублирует центрхава сборной Армении.

В принципе, такое случается нередко: игрок, который был примой в клубе-аутсайдере или в середняке, попадает в большую команду и там теряется. На деревне – первый парень, в городе – один из. Тем более и во французской Лиге 1 у Перрена было только два полноценных сезона. Годом ранее он вместе с другим летним новичком «Краснодара» Жубалом (к слову, тоже проигрывающим конкуренцию за место в основе) вытаскивал «Осер» из Лиги 2. Тренер Кристоф Пеллиссье пытался достучаться до талантливого, но не раскрывшегося к 28 годам на все сто атакующего полузащитника.

«Я спросил его: как далеко ты хочешь зайти? Либо ты остаёшься очень хорошим игроком для Лиги 2, либо делаешь следующий шаг. Однако для этого тебе нужна соответствующая подготовка – как физическая, так и психологическая. Гаэтан понимал это», – рассказывал Пеллиссье.

Вдобавок тренер «Осера» подстраивал команду тактически под Перрена, чтобы компенсировать его недостатки при игре без мяча – прессинге, переходных фазах из атаки в оборону. У чемпиона России своих звёзд хватает, и Мусаев не будет строить футбол «Краснодара» вокруг Гаэтана. Сам новичок должен стать надёжной деталью механизма, но пока тренер «быков», видимо, считает, что с французом у команды меньше сбалансированности, чем, например, с Батчи.

Перрен сыграл в РПЛ приблизительно 405 минут (фактически четыре полных матча и ещё один тайм). В два-три раза меньше, нежели основные атакующие полузащитники «Краснодара» Батчи, Виктор Са и Сперцян. Не тот отрезок, чтобы статистика позволяла делать глубокие выводы. Тем не менее интересно сравнить ключевые показатели француза со статистикой его конкурентов. Давайте взглянем на цифры игроков (в среднем за 90 минут игры).

Эдуард Сперцян Виктор Са Жоау Батчи Гаэтан Перрен Удары 1,9 1,5 1,1 1,6 В створ 0,5 0,6 0,3 0,6 Передачи под удар 2,1 1,1 0,8 0,8 Передачи вперёд (точные) 14,2 6,0 5,5 7,9 Передачи в чужую треть 14,8 8,7 6,7 8,7 Передачи в штрафную 4,4 1,2 0,9 0,8 Полученные передачи 32,6 26,0 25,8 31,6 Потери мяча 11,0 7,2 8,6 11,3 Подборы 4,1 2,7 4,2 4,6 Отборы 1,1 1,3 0,3 0,8 Перехваты 2,2 2,2 1,8 1,8 Выигранные единоборства 38% 43% 35% 35% Обводки 1,2 1,5 2,6 2,4 Заработанные фолы 2,0 2,4 1,5 1,2

Согласно статистике, Перрен уступает своим конкурентами в единоборствах и по перехватам. Чаще остальных теряет мяч и зарабатывает на себе меньше всех фолов. А самое удивительное — у лучшего ассистента чемпионата Франции хуже средний показатель по передачам под удар и точным передачам в штрафную. Кроме того, скромные цифры по отборам и точным передачам на чужой трети. С другой стороны, Гаэтан – лучший по подборам. Это важнейший компонент игры в РПЛ. С дриблингом у Перрена тоже полный порядок. Мяч больше него получает только Сперцян – то есть партнёры не игнорируют новичка.

В общем, пока Перрен скорее трансферная ошибка «Краснодара», а не успех. Игрок он специфический и немолодой, поэтому встроить француза в командную игру и переделать его Мусаеву будет трудно. И это ещё один вызов для тренера-чемпиона.