11 атакующих звёзд без голов в топ-турнирах этого сезона. Какие имена!

Мы уже писали про удивительных бомбардиров топ-лиг, чей прогресс вдохновляет. Но есть и обратные примеры, когда звёзд вдруг поразил безголевой вирус. И далеко не у всех из них есть оправдание в виде серьёзных травм, что в случае «Арсенала» относится к Мартину Эдегору и Каю Хаверцу.

Разберём примеры именитых атакующих игроков, кто провёл на поле хотя бы 350 минут — иначе отсутствие забитых мячей можно списать на тренерское недоверие. Как у того же впавшего в немилость Хаби Алонсо Родриго или Эдина Джеко, которого чехлят в «Фиорентине». И вынесем за скобки местные кубковые соревнования, где можно накидать охапку голов соперникам из низших лиг.

Флориан Вирц, «Ливерпуль»

Флориан Вирц Фото: Carl Recine/Getty Images

Трансферная стоимость: € 130 млн

Минуты на поле в этом сезоне: 693 в АПЛ и 342 в – ЛЧ

Самый ожидаемый кандидат в списке. Адаптация Вирца в Англии подзатянулась. Атакующий полузащитник страдает, как и весь перестроечный после тотальной закупки «Ливерпуль». В прошлом сезоне за «Байер» Флориан настрелял 16 мячей, в чемпионском позапрошлом — вообще 18.

В Лиге чемпионов и Суперкубке Англии у него есть хотя бы три ассиста, в АПЛ же результативных действий не набралось совсем. Разумеется, дело не только в личном спаде. Аналитики из Opta насчитали у немца 12 ударов по воротам и 16 созданных для партнёров шансов. Это наивысшие безголевые созидательные действия в Премьер-лиге.

Хави Симонс, «Тоттенхэм»

Хави Симонс Фото: Warren Little/Getty Images

Трансферная стоимость: € 70 млн

Минуты на поле в этом сезоне: 537 в АПЛ и 198 – в ЛЧ

Здесь примерно та же картина, что и у Вирца: та же позиция, тот же переезд из Бундеслиги в АПЛ и потеря результативности. Даже в проблемном «Лейпциге» прошлого сезона Симонс забил 10 голов за 25 матчей Бундеслиги. Там он наряду с Беньямином Шешко был центровой фигурой, здесь — теряется на общем фоне.

Стоит упомянуть и другого новичка «шпор» — Рандаля Коло Муани. Француз из-за повреждения присоединился к основной группе позже, тем не менее за суммарную 321 минуту во всех турнирах его голевое чутьё промолчало. И это после восьми голов в 16 встречах Серии А за «Ювентус».

Никлас Фюллькруг, «Вест Хэм»

Никлас Фюллькруг Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Трансферная стоимость: € 10 млн

Минуты на поле в этом сезоне: 381 в АПЛ

Уже третий футболист со сложностями в АПЛ после Бундеслиги. Похоже на тенденцию. На самом деле, покупка тогда ещё 30-летнего травматичного нападающего с длительными незабивными сериями за € 27 млн изначально вызывала вопросы. Время прошло, их актуальность лишь возросла.

Три гола в прошлом сезоне, их полное отсутствие в нынешнем и новое повреждение с октября — полнейшая безнадёга. Почему же Никлас попал в этот текст? Просто в межсезонье Фюллькруг поразил ворота «Лилля», «Борнмута» и «Эвертона». Казалось, ну вот и всё, мужчину прорвало. С тех пор — тишина.

Энтони Эланга, «Ньюкасл»

Энтони Эланга Фото: Lewis Storey/Getty Images

Трансферная стоимость: € 55 млн

Минуты на поле в этом сезоне: 413 в АПЛ и 165 – в ЛЧ

В «Ноттингем Форест» Эланга показал, что его рано списали в «Манчестер Юнайтед». 11+20 за два сезона АПЛ привели вингера на повышение в «Ньюкасл». Возможно, у него просто не идёт там, где от него слишком многого ждут.

У Энтони заслуженно выигрывает конкуренцию универсальный трудяга Джейкоб Мёрфи. Заработанный для Энтони Гордона пенальти в матче с бельгийским «Юнионом» — вот и весь улов парня, за которого летом отдали € 61,4 млн.

Кристиан Эриксен, «Вольфсбург»

Кристиан Эриксен Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Трансферная стоимость: € 4 млн

Минуты на поле в этом сезоне: 402 в Бундеслиге

«Вольфсбург» — мой первый клуб в Бундеслиге, я с нетерпением жду этого нового приключения. Я убеждён, что вместе мы сможем чего-то достичь. Переговоры с руководством клуба прошли очень хорошо. Я сразу почувствовал, что главный тренер имеет чёткое видение команды и моей роли в ней», — говорил Эриксен после перехода.

Ожидания оказались обмануты: «волки» выиграли лишь дважды за 14 туров, идут 14-ми и уволили Паула Симониса. Сам же датчанин, собрав 5+6 в предыдущем сезоне за «МЮ», пока ограничился одним ассистом.

Альваро Мората, «Комо»

Альваро Мората Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Трансферная стоимость: € 11 млн

Минуты на поле в этом сезоне: 533 в Серии А

Мората никогда не был результативным нападающим. Тем не менее в «Комо», по данным Transfermarkt, ему платят € 8,3 млн явно в надежде увидеть хотя бы несколько забитых мячей. Всё-таки это восьмая по крутизне зарплата в Серии А. По ожидаемым голам у Альваро 3,08 xG. По реальным — пустота.

Первую половину прошлого сезона он провёл в «Милане» и отличился в чемпионате пять раз. Да и после отъезда в «Галатасарай» их набралось шесть за 12 встреч турецкой лиги. А потом что-то сломалось.

Луа Опенда, «Ювентус»

Луа Опенда Фото: Francesco Scaccianoce/Getty Images

Трансферная стоимость: € 45 млн

Минуты на поле в этом сезоне: 294 в Серии А и 85 – в ЛЧ

Если учитывать старт сезона в «Лейпциге», у Опенда нет голов вообще во всех турнирах за 515 минут. Несмотря на 13 штук за предыдущий сезон. В этом они похожи с Симонсом. Луи выходил и в центре нападения, и в оттяжке, и на левом фланге — всё без толку.

В зарплатном рейтинге Серии А бельгиец соседствует с Моратой и держится на 11-м месте с окладом € 7,4 млн. Рядышком форварды и в бомбардирском топе. То есть на его дне.

Федерико Бернардески, «Болонья»

Федерико Бернардески Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Трансферная стоимость: € 3,5 млн

Минуты на поле в этом сезоне: 358 в Серии А и 174 – в ЛЕ

Три с небольшим года назад Федерико в самом расцвете сил перебрался в МЛС, что весьма удивляло. Да, стоит принимать во внимание не самый сильный уровень сопротивления, тем не менее в 99 матчах за «Торонто» он оформил 26 голов. Не самый плохой показатель.

По возвращении в Италию от яркого Федерико не осталось и следа. В Серии А за «Болонью» забивали уже девять человек, но не Бернардески. А ведь с практикой никаких проблем нет.

Давид Нерес и Маттео Политано, «Наполи»

Давид Нерес и Маттео Политано Фото: Getty Images

Трансферная стоимость: € 24 млн/€ 10 млн

Минуты на поле в этом сезоне: 426 в Серии А и 81 – в ЛЧ/766 в Серии А и 262 – в ЛЧ

Объединим здесь двух вингеров «Наполи». В чемпионате и еврокубке команда забила 20 мячей, а на их долю не пришлось ни одного. Хотя играют они, особенно Политано, немало. Маттео в этом сезоне нанёс 25 ударов по воротам, Давид — девять. И хоть бы что залетело, но нет.

Франку Ангисса, Кевину Де Брёйне и Скотту Мактоминею не помешало бы провести партнёрам пару лекций, как подправить прицел. Нерес не радовал голом в Серии А с 4 января, его коллега по несчастью — с 30 марта.

Сантьяго Хименес, «Милан»

Сантьяго Хименес Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Трансферная стоимость: € 25 млн

Минуты на поле в этом сезоне: 627 в Серии А

У «Милана» сложная миссия — выиграть Серию А без адекватного амбициям клуба центрального нападающего. Помимо Хименеса, у красно-чёрных есть Кристофер Нкунку с нулём голов в семи матчах чемпионата, но за 252 минуты — уже третий экс-игрок «Лейпцига» в списке. А вспомнить ещё Тимо Вернера… Говоря современным жаргоном, брать футболистов с прошлым в «РБ» — ред флаг.

Что касается Сантьяго, у него 3,32 xG. Кто бы мог подумать, что с переездом в Италию супербомбардир «Фейеноорда» (65 голов за 105 выходов) разучится забивать.