Норвегия унизила Италию во второй раз за отбор. Забили четыре в гостях — и вышли на ЧМ!

Сборные Италии и Норвегии проводили в последнем туре по факту решающий матч, а по сути – обычный спарринг. Никто не верил, даже, наверное, среди самих итальянцев, что «Скуадра адзурра» разгромит лидера группы с разницей в девять голов. Только такая победа или более крупная выводила команду Дженнаро Гаттузо на первое место.

Игра с первых минут шла в таком ключе, как и ждали. Сборная Италии контролировала мяч и территорию, Норвегия защищалась в среднем или низком блоке. При владении «Скуадра адзурра» оставляла тройку сзади – Манчини, Бастони и Ди Лоренцо. А Димарко слева и Политано справа создавали ширину на флангах. Впереди же действовала пара форвардов Эспозито – Ретеги. При большом количестве ударов хозяевам мог помочь сильный миланский дождь. Мокрый мяч ловить труднее.

Уже в дебюте встречи Ретеги попытался заработать удаление для соперника – убегал от защитника норвежцев Аера и свалился. Однако судья даже фола не зафиксировал в спорном эпизоде. В других атаках сборная Италии очень активно использовала свои крылья. Латерали и соорудили первый голевой момент, когда Димарко бил с паса Политано, но чуть-чуть промахнулся. Тем не менее через 10 минут после старта игры Италия забила. Левый защитник норвежцев Рюэрсон, прерывая перевод на Димарко, грубо ошибся. В результате Эспозито получил мяч в штрафной, находясь спиной к воротам, развернулся и нанёс удар – попал удачно, между ног Нюланду.

Игроки сборной Италии Фото: DeFodi via Getty Images

В первые полтайма команда Столе Сольбаккена выглядела очень робко. И пропущенный гол точно не сделал норвежцев смелее. Если забивать каждые 10 минут, то за целый матч можно набрать как раз девять мячей. Только когда гости увидели, что хозяева не вписываются в такой график, они более-менее успокоили игру. Стали лучше закрывать фланги. Итальянцы подустали – скандинавы смогли покатать мяч на своей половине поля, сбить темп. На исходе получаса сборная Норвегии впервые пробила по воротам Доннаруммы. Сделал это не Холанд, который в основном боролся с защитниками «Скуадра адзурра», а Нуса.

Когда команды уходили на перерыв, у Италии было семь ударов против одного – у Норвегии. Вот только гол Эспозито так и остался единственным попаданием хозяев в створ. Хотя на 36-й минуте у молодого нападающего «Интера» был прекрасный шанс оформить дубль после очередной подачи Димарко, однако Франческо, выиграв воздух, стрельнул мимо цели. За тайм итальянцы наиграли по xG на 0,41, а норвежцы – на 0,01.

После перерыва команде Гаттузо требовалось забивать уже каждые шесть минут, чтобы добыть нужное количество голов. Конечно, об этом можно было рассуждать только с юмором. Впрочем, итальянцы едва не сделали счёт 2:0 в самом начале второго тайма. Локателли даже в створ пробил с подбора после бог знает какого кросса Димарко. Размял голкипера Нюланда. А вот норвежцы стали лучше возвращать себе мяч и проводить контрвыпады. Всего за три минуты они нанесли больше ударов, чем за всю первую половину. Очень опасно зарядил из полукруга Сёрлот.

Сборная Норвегии практически сравнялись с Италией по проценту владения. «Скуадра адзурра» было сложно прессинговать. В общем, ответный гол команды Сольбаккена, забитый по истечении часа матча, не выглядел случайным. Активный Сёрлот сместился с правого фланга в центр и покатил на Торствердта, а тот тонко пропустил мяч на Нусу. Получился пас без касания. 20-летний вингер «РБ Лейпциг» переиграл один в один Политано и пробил в ближний угол. Доннарумма не потащил.

А потом норвежцы всего за минуту добили итальянцев, отличившись ещё дважды! Всё перевернул выход на поле Бобба. С появлением вингера «Манчестер Сити» расцвёл его одноклубник Холанд. Сначала Оскар сделал голевой пас на Эрлинга, уйдя в штрафной от Ди Лоренцо. Бастони с Димарко стояли рядом с нападающим «Ман Сити» и просто смотрели, как он поражает цель. А после этого Бобб предголевой передачей развил быструю атаку, Торсбю ассистировал Холанду, и тот переправил мяч в сетку. Теперь у лучшего бомбардира отборочного цикла 16 голов в восьми встречах.

Более того, в компенсированное время вышедший на замену Странн Ларсен сделал выигрыш команды Сольбаккена крупным! Форвард накрутил в контратаке Манчини и забил. Про такие победы говорят – на классе, как бы странно это ни звучало, если учитывать, что Норвегия громит Италию, а не наоборот. Холанд и компания финишировали на первом месте в группе и сыграют на ЧМ-2026. А «Скуадра адзурра», впервые уступившая при Гаттузо, продолжит борьбу за путёвку на чемпионат мира в плей-офф стыков.