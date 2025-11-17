Топ Африки — мимо ЧМ, чудо Ирландии, избиения от Норвегии и Португалии. Главное в отборе

По итогам очередного игрового дня квалификации ЧМ-2026 мы узнали ещё двух участников финальной стадии и одну сборную, которая отобралась в межконтинентальные стыки.

Отбор в Европе

Португалия раскатала Армению и попала на ЧМ-2026

Сборная Португалии решила задачу — отобралась на чемпионат мира с первого места в группе. Команда Роберто Мартинеса не заметила отсутствия Криштиану Роналду (не играл из-за дисквалификации) и отгрузила девять (!) мячей в ворота сборной Армении. Жоау Невеш и Бруну Фернандеш оформили по хет-трику. Правда, полузащитник «Манчестер Юнайтед» дважды реализовал пенальти. У Армении автором единственного гола стал капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян. Он сравнял счёт, но дальше его сборной можно было только посочувствовать.

Чудо-камбэк Ирландии

Ирландцы «горели» в Будапеште, а ведь для попадания в стыки нужно было побеждать. А потом включился Трой Пэрротт. В первой половине нападающий реализовал пенальти, а затем забил на 80-й и 90+6-й минутах. Хет-трик, который оставил Венгрию без стыковых матчей. Ирландцы одержали две победы в ноябре, а Пэрротт забил в общей сложности пять мячей. Очень вовремя! Его сборная ещё поборется за место в финальной стадии чемпионата мира.

Украина продралась в стыковые матчи

Варшава — место, где решалось, кто отправится в стыки. Там Украина рубилась с Исландией, и номинальных гостей устроила бы даже ничья. Они держались вплоть до 83-й минуты, однако в концовке дважды пропустили. Александр Зубков и Алексей Гуцуляк забили по мячу и отправили украинскую команду в стыковые встречи. Команда Сергея Реброва заняла второе место в группе вслед за Францией.

Украинцы справились с исландцами Фото: Getty Images

Французы справились с Азербайджаном без Мбаппе

Килиан Мбаппе не прилетел в Баку на заключительный матч квалификации ЧМ-2026. Кстати, эта игра не имела никакого турнирного значения. Хозяева открыли счёт уже на четвёртой минуте. Казалось, зреет сенсация. Но французы быстро всех успокоили. Жан-Филипп Матета сравнял счёт, Магнес Аклиуш вывел гостей вперёд, а потом был автогол Шахрудина Магомедалиева. И всё это в первой половине! После перерыва встреча превратилась в формальность.

Франция завершила отбор к ЧМ-2026 победой Фото: Aziz Karimov/Getty Images

Идеальный отбор Англии

Восемь побед в восьми матчах с общей разностью мячей 22:0 — статистика сборной Англии в квалификации ЧМ-2026. На этот раз команда Томаса Тухеля засушила Албанию (2:0) в Тиране. Зарешал Гарри Кейн — супербомбардир отгрузил «двушку» в концовке встречи. У Албании тоже хорошее настроение, ведь команда сохранила шансы на поездку в Северную Америку. Впереди — стыковые матчи.

Волевая, но бесполезная победа Сербии

Сербы выходили на матч с латвийцами, понимая, что уже не поднимутся выше третьего места в группе. Начали отвратительно — пропустили уже на 12-й минуте. После перерыва выручили два Александара — Катаи и Станкович (сын Деяна) забили с передач Андрии Живковича. Победа, которая ничего не даёт Сербии. Третья строчка в таблице группы с отставанием от второго места в одно очко.

Сербы одержали волевую победу в матче с Латвией Фото: ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС

Норвегия сыграет на ЧМ впервые в XXI веке

Мало кто сомневался, что норвежцы поедут на чемпионат мира. Италии нужно было не просто побеждать, но и делать это с разницей в девять голов. Франческо Эспозито отличился на 11-й минуте и подарил робкую надежду (на самом деле — нет). Даже болельщики в Милане вели себя достаточно тихо, поскольку прекрасно понимали, что ловить нечего. Норвежцы включились после перерыва — забили четыре (Эрлинг Холанд сделал дубль). Слишком легко для команды Столе Сольбаккена. 37 норвежских голов в отборе — какие-то космические цифры.

Израиль раскатал Молдавию, которая провела почти весь матч вдесятером

Игра, которая ничего не решала. Серджу Перчун оставил Молдавию в меньшинстве уже на 18-й минуте, после чего матч, по сути, был завершён. По крайней мере, так показалось. Дор Тургеман реализовал пенальти, но номинальные гости отыгрались ещё до перерыва. Вторая половина получилась односторонней — Израиль трижды огорчил соперника.

Отбор в Африке

Нигерия пролетела мимо чемпионата мира

Сборная ДР Конго сначала «похоронила» Камерун, а теперь — Нигерию. Фаворит забил на третьей минуте — отличное начало для номинальных хозяев. Но футболисты ДР Конго отыгрались в первой половине, а потом превзошли соперника в серии пенальти. Команды стартовали с трёх нереализованных попыток на двоих. А потом фанаты регулярно бросали бутылки с трибун прямо в штрафную площадь. В таких условиях точнее оказались игроки ДР Конго. Они отправятся в межконтинентальные стыки, а Нигерия прощается с мечтой о чемпионате мира.