Главная Футбол Статьи

Квалификация ЧМ-2026, видеообзор матчей 16 ноября 2025: Португалия, Норвегия, Ирландия, Италия. Армения, Нигерия, Англия

Топ Африки — мимо ЧМ, чудо Ирландии, избиения от Норвегии и Португалии. Главное в отборе
Кирилл Закатченко
Квалификация ЧМ-2026, обзор матчей 16 ноября 2025
Аудио-версия:
Украина прошла в стыки, а Франция и Англия дежурно победили.

По итогам очередного игрового дня квалификации ЧМ-2026 мы узнали ещё двух участников финальной стадии и одну сборную, которая отобралась в межконтинентальные стыки.

Кто уже отобрался на ЧМ:
32 сборные уже отобрались на ЧМ-2026. В Африке — мощнейшая сенсация!
32 сборные уже отобрались на ЧМ-2026. В Африке — мощнейшая сенсация!

Отбор в Европе

Португалия раскатала Армению и попала на ЧМ-2026

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Португалия
Окончен
9 : 1
Армения
1:0 Вейга – 7'     1:1 Сперцян – 18'     2:1 Рамуш – 28'     3:1 Невеш – 30'     4:1 Невеш – 41'     5:1 Фернандеш – 45+3'     6:1 Фернандеш – 52'     7:1 Фернандеш – 72'     8:1 Невеш – 81'     9:1 Консейсау – 90+2'    

Сборная Португалии решила задачу — отобралась на чемпионат мира с первого места в группе. Команда Роберто Мартинеса не заметила отсутствия Криштиану Роналду (не играл из-за дисквалификации) и отгрузила девять (!) мячей в ворота сборной Армении. Жоау Невеш и Бруну Фернандеш оформили по хет-трику. Правда, полузащитник «Манчестер Юнайтед» дважды реализовал пенальти. У Армении автором единственного гола стал капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян. Он сравнял счёт, но дальше его сборной можно было только посочувствовать.

Это было эпично:
Португалия и Сперцян забили 10 раз! Правда, девять голов — в ворота Армении
Португалия и Сперцян забили 10 раз! Правда, девять голов — в ворота Армении

Чудо-камбэк Ирландии

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Венгрия
Окончен
2 : 3
Ирландия
1:0 Лукач – 4'     1:1 Пэрротт – 15'     2:1 Варга – 37'     2:2 Пэрротт – 80'     2:3 Пэрротт – 90+6'    

Ирландцы «горели» в Будапеште, а ведь для попадания в стыки нужно было побеждать. А потом включился Трой Пэрротт. В первой половине нападающий реализовал пенальти, а затем забил на 80-й и 90+6-й минутах. Хет-трик, который оставил Венгрию без стыковых матчей. Ирландцы одержали две победы в ноябре, а Пэрротт забил в общей сложности пять мячей. Очень вовремя! Его сборная ещё поборется за место в финальной стадии чемпионата мира.

Фантастический матч!
Это не просто развязка, это кино! Венгрия дома отдала проход в стыки ЧМ на 90+6-й минуте!
Это не просто развязка, это кино! Венгрия дома отдала проход в стыки ЧМ на 90+6-й минуте!

Украина продралась в стыковые матчи

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Украина
Окончен
2 : 0
Исландия
1:0 Зубков – 83'     2:0 Гуцуляк – 90+3'    

Варшава — место, где решалось, кто отправится в стыки. Там Украина рубилась с Исландией, и номинальных гостей устроила бы даже ничья. Они держались вплоть до 83-й минуты, однако в концовке дважды пропустили. Александр Зубков и Алексей Гуцуляк забили по мячу и отправили украинскую команду в стыковые встречи. Команда Сергея Реброва заняла второе место в группе вслед за Францией.

Украинцы справились с исландцами

Украинцы справились с исландцами

Фото: Getty Images

Французы справились с Азербайджаном без Мбаппе

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Азербайджан
Окончен
1 : 3
Франция
1:0 Дадашов – 4'     1:1 Матета – 17'     1:2 Аклиуш – 30'     1:3 Магомедалиев – 45'    

Килиан Мбаппе не прилетел в Баку на заключительный матч квалификации ЧМ-2026. Кстати, эта игра не имела никакого турнирного значения. Хозяева открыли счёт уже на четвёртой минуте. Казалось, зреет сенсация. Но французы быстро всех успокоили. Жан-Филипп Матета сравнял счёт, Магнес Аклиуш вывел гостей вперёд, а потом был автогол Шахрудина Магомедалиева. И всё это в первой половине! После перерыва встреча превратилась в формальность.

Франция завершила отбор к ЧМ-2026 победой

Франция завершила отбор к ЧМ-2026 победой

Фото: Aziz Karimov/Getty Images

Идеальный отбор Англии

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Албания
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Кейн – 74'     0:2 Кейн – 82'    

Восемь побед в восьми матчах с общей разностью мячей 22:0 — статистика сборной Англии в квалификации ЧМ-2026. На этот раз команда Томаса Тухеля засушила Албанию (2:0) в Тиране. Зарешал Гарри Кейн — супербомбардир отгрузил «двушку» в концовке встречи. У Албании тоже хорошее настроение, ведь команда сохранила шансы на поездку в Северную Америку. Впереди — стыковые матчи.

Детали матча в Тиране:
Уникальный результат Англии в отборе ЧМ. Так их ещё не проходили — никто и никогда
Уникальный результат Англии в отборе ЧМ. Так их ещё не проходили — никто и никогда

Волевая, но бесполезная победа Сербии

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Сербия
Окончен
2 : 1
Латвия
0:1 Гутковский – 12'     1:1 Катаи – 49'     2:1 Станкович – 60'    

Сербы выходили на матч с латвийцами, понимая, что уже не поднимутся выше третьего места в группе. Начали отвратительно — пропустили уже на 12-й минуте. После перерыва выручили два Александара — Катаи и Станкович (сын Деяна) забили с передач Андрии Живковича. Победа, которая ничего не даёт Сербии. Третья строчка в таблице группы с отставанием от второго места в одно очко.

Сербы одержали волевую победу в матче с Латвией

Сербы одержали волевую победу в матче с Латвией

Фото: ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС

Норвегия сыграет на ЧМ впервые в XXI веке

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Италия
Окончен
1 : 4
Норвегия
1:0 Эспозито – 11'     1:1 Нуса – 63'     1:2 Холанд – 78'     1:3 Холанд – 79'     1:4 Странн Ларсен – 90+3'    

Мало кто сомневался, что норвежцы поедут на чемпионат мира. Италии нужно было не просто побеждать, но и делать это с разницей в девять голов. Франческо Эспозито отличился на 11-й минуте и подарил робкую надежду (на самом деле — нет). Даже болельщики в Милане вели себя достаточно тихо, поскольку прекрасно понимали, что ловить нечего. Норвежцы включились после перерыва — забили четыре (Эрлинг Холанд сделал дубль). Слишком легко для команды Столе Сольбаккена. 37 норвежских голов в отборе — какие-то космические цифры.

В каком же порядке норвежцы!
Норвегия унизила Италию во второй раз за отбор. Забили четыре в гостях — и вышли на ЧМ!
Норвегия унизила Италию во второй раз за отбор. Забили четыре в гостях — и вышли на ЧМ!

Израиль раскатал Молдавию, которая провела почти весь матч вдесятером

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Израиль
Окончен
4 : 1
Молдавия
1:0 Тургеман – 21'     1:1 Николэеску – 37'     2:1 Ревиво – 65'     3:1 Перец – 85'     4:1 Бабогло – 88'    
Удаления: нет / Перчун – 18'

Игра, которая ничего не решала. Серджу Перчун оставил Молдавию в меньшинстве уже на 18-й минуте, после чего матч, по сути, был завершён. По крайней мере, так показалось. Дор Тургеман реализовал пенальти, но номинальные гости отыгрались ещё до перерыва. Вторая половина получилась односторонней — Израиль трижды огорчил соперника.

Подробная таблица европейского отбора

Отбор в Африке

Нигерия пролетела мимо чемпионата мира

ЧМ-2026 — Африка . 2-й раунд. Финал
16 ноября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Нигерия
Окончен
1 : 1
3 : 4
ДР Конго
1:0 Оньека – 3'     1:1 Элиа – 32'    

Сборная ДР Конго сначала «похоронила» Камерун, а теперь — Нигерию. Фаворит забил на третьей минуте — отличное начало для номинальных хозяев. Но футболисты ДР Конго отыгрались в первой половине, а потом превзошли соперника в серии пенальти. Команды стартовали с трёх нереализованных попыток на двоих. А потом фанаты регулярно бросали бутылки с трибун прямо в штрафную площадь. В таких условиях точнее оказались игроки ДР Конго. Они отправятся в межконтинентальные стыки, а Нигерия прощается с мечтой о чемпионате мира.

