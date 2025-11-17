Главный герой финала отбора ЧМ. Не поверили в АПЛ, а он прибил двух фаворитов пятью голами

Нападающий сборной Ирландии Трой Пэрротт — главный герой последних матчей квалификации ЧМ-2026. Дубль в игре с Португалией (2:0), хет-трик во встрече с Венгрией (3:2) — здравствуйте, стыковые матчи. Вряд ли кто-то мог представить такой расклад перед ноябрьской частью отбора. Но у 23-летнего футболиста (его фамилия переводится как «попугай») было своё мнение на этот счёт.

Пэрротт прибил Португалию и Венгрию за три дня. После второго матча не сдержал слёз

В Будапеште ирландцам нужна была только победа. Гости пропустили уже на четвёртой минуте, но отыгрались с пенальти (его реализовал Пэрротт). Венгры снова вышли вперёд, а Трой зарешал в концовке. Третий и победный гол он оформил на шестой добавленной минуте. Киношный сюжет! После матча герой не сдержал слёз на флеш-интервью.

«Мы любим футбол за такие моменты, — говорил счастливый нападающий. — Люблю свою родину, это очень многое для меня значит. Моя семья здесь, и я впервые за много лет плачу. Просто не могу поверить в это. Не уверен, что у меня когда-то будет более приятный футбольный вечер. Это просто сказка, о таком и мечтать нельзя. Наверняка многие не верили в нас, но я отметил, что шанс есть всегда. Сегодня мы им воспользовались. Победить в таком стиле — это прекрасно».

Ирландцы празднуют победу в матче с венграми Фото: David Balogh/Getty Images

«Я постоянно молюсь за Троя, — рассказывала Дженнифер, мама футболиста. — Прежде всего, чтобы он не получил травму. После матча с Португалией я прыгала от радости. Это было потрясающе. Когда он забил второй мяч, я сначала подумала, что мне всё это приснилось. После матча сказала, что очень горжусь им. Трой всегда был тихим и любил футбол. Он рос в неблагополучном районе в центре Дублина. Футбол сделал Троя более дисциплинированным и оберегал от неприятностей. Он мечтал забивать в футболке сборной Ирландии, и теперь пришло его время».

Трой так и не заиграл в «Тоттенхэме». Постоянно мотался по арендам в низших лигах

В юном возрасте Пэрротт покинул Дублин и перебрался в Лондон, а там оказался в «Тоттенхэме». Трой дебютировал за столичный клуб в АПЛ в 17 лет. После финального свистка главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью демонстративно вручил юноше мяч. «Это был дебют парня за основную команду. На прошлой неделе он играл против детей в юношеской Лиге чемпионов, теперь же вышел на поле в матче АПЛ. А ведь ему всего 17 лет. Сами понимаете, какое значение эта игра имела для молодого футболиста», — говорил тренер после матча.

Трой Пэрротт (справа) выходит на замену вместо Деле Алли Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Пэрротту было тяжело проявить себя в составе «Тоттенхэма», где уже играл опытный Гарри Кейн. В марте 2020 года Моуринью называл Троя талантливым форвардом с огромным потенциалом. Однако парень так и не заиграл в «Тоттенхэме». Четыре матча во всех турнирах, 96 минут на поле, ни одного результативного действия — более чем скромная статистика ирландца в основной команде лондонского клуба.

Далее в карьере Пэрротта проявились многочисленные аренды. Первая — в клуб Чемпионшипа «Миллуолл». Из-за травмы Трой дебютировал за новую команду только в ноябре, хотя перешёл туда летом. Аренду прервали, и вторую половину сезона форвард отбегал в «Ипсвиче» — тогда клубе третьего английского дивизиона. Пэрротт регулярно играл в Первой лиге, однако забил всего два мяча.

Лето 2021 года — новая аренда. На этот раз его отправили в «МК Донс». Там Пэрротт забил 10 мячей в 47 матчах, а команда финишировала на третьей строчке. Затем последовало возвращение в Чемпионшип — Троя арендовал «Престон». Получилось неудачно. Пэрротт оформил первый гол в октябре 2022-го, после чего травмировал колено и вылетел из строя на три месяца.

Пока нападающий мотался по арендам, он постепенно осваивался в основной сборной Ирландии. Забил два мяча в товарищеском матче с Андоррой (4:1), отличился в контрольной игре с Литвой (1:0), огорчил Шотландию (3:0) в Лиге наций.

Однако травмы и сопутствующая нехватка игрового времени приводили к тому, что периодически Пэрротт пролетал мимо состава национальной команды. К примеру, в марте 2023 года его не включили в заявку на матч отбора Евро-2024 с французами (0:1). В ходе аренд Трой метался между позициями на поле. То он был центральным нападающим, то действовал из глубины чуть ли не на месте «десятки».

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни (работал с командой до ноября 2023 года) был недоволен тем, что Пэрротта в «Престоне» заставляют опускаться в глубину. Трой играл атакующего полузащитника в схеме 3-4-1-2. «Не хочу, чтобы Пэрротт играл так глубоко, — заявил тогда Кенни. — Он слишком часто действует под двумя нападающими. У парня есть потенциал забивать и создавать моменты у чужих ворот. Возможно, ему не помешает новая аренда с качественной предсезонной подготовкой. Тогда Трой станет забивать чаще».

Трой Пэрротт со своей девушкой Лорен Боури Фото: Из личного архива Лорен Боури

Пэрротт реанимировал карьеру благодаря Эредивизии. Ему подошёл местный футбол

Похоже, Кенни что-то знал. Летом 2023 года Пэрротт ушёл в пятую и последнюю аренду — на этот раз он перебрался в нидерландский «Эксельсиор». Там Трой играл центрального нападающего. Цифры впечатляли — 17 голов в 32 матчах во всех турнирах. Правда, команда вылетела из высшей лиги нидерландского футбола. В 2024 году Пэрротт окончательно переехал в Эредивизию — «АЗ Алкмар» купил его у «Тоттенхэма» за € 4 млн. Именно в этом клубе Трой и засверкал.

«Я был готов уйти, — объяснял трансфер ирландец. — Пять лет для меня существовал только «Тоттенхэм». Хотел быть там, играть, но не видел для себя перспектив, поэтому перешёл в «АЗ Алкмар». Посмотрим, что будет дальше».

Стиль игры в Эредивизии подошёл форварду куда больше, нежели мясорубка низших английских дивизионов. «В Англии я в основном играл в Чемпионшипе, где многое построено на силовой составляющей. Там много длинных передач, жёстких отборов. В Нидерландах же больше внимания уделяют работе с мячом. Это больше подходит мне, чем длинные забросы и борьба. Возможно, это одна из причин, почему пока всё складывается так удачно», — так Пэрротт объяснял успешную игру в АЗ.

Трой Пэрротт празднует гол в форме АЗ Фото: Alex Bierens de Haan/Getty Images

В первом же сезоне в Алкмаре ирландец забил 20 мячей во всех турнирах (14 — в Эредивизии, четыре — в Лиге Европы, два — в Кубке Нидерландов). В нынешней кампании Пэрротт наколотил уже 13 голов (семь — в Лиге конференций, шесть — в чемпионате). Трой выгрыз место в стартовом составе АЗ благодаря своей работоспособности и эффективному прессингу.

Ирландия не играла на чемпионате мира с 2002 года. После этого — сплошные неудачи в квалификациях. Прервёт ли команда печальную серию с таким нападающим в составе? Узнаем об этом в марте 2026-го, когда пройдут стыковые матчи.