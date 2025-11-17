Топовая Швеция проваливает отбор ЧМ – 1 очко и последнее место. Но в стыках 100% сыграет

Нынешний европейский отбор на чемпионат мира много критикуют. Недавно, например, высказался главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо. Его сборная одержала шесть побед в восьми матчах в группе, однако попадание на турнир не гарантировала – только в стыки. «Если посмотреть на Южную Америку, где 6 из 10 команд напрямую попадают на чемпионат мира, а седьмая выходит в плей-офф, это действительно вызывает сожаление и определённую грусть, – разочарованно отмечал великий в прошлом полузащитник, – В этом и заключается разочарование. Систему в Европе нужно менять».

В Англии же открыто говорят, что формат отбора себя изжил: рейтинги падают, топ-матчей становится меньше – как и интриг. И систему предлагают поменять.

Однако есть и обратный пример сборной, которая явно не против новой системы. Стоимость этой команды – почти € 500 млн. В заявке хватает звёзд: тут, например, есть Энтони Эланга, Эмиль Форсберг, Лукас Бергвалль, Виктор Дьёкереш, Александер Исак… Это лишь несколько фамилий, знакомых многим поклонникам европейского футбола. И с такими звёздами сборная умудрилась набрать лишь одно очко в группе со Швейцарией, Косовом и Словенией. А разность забитых и пропущенных – 3:11. Правда, впереди ещё один матч (со Словенией – 18 ноября), но он уже ничего не решает.

На чемпионат мира при этом шведы, как и итальянцы, будут пробиваться через стыки. Как это стало возможным?

Помните Лигу наций? Мы предупреждали: это больше не товарищеский турнир

В 2018-м УЕФА в погоне за деньгами (а за чем ещё?) решила «перепридумать» товарищеские матчи. И запустила новый турнир – Лигу наций. Отношение к нему со стороны болельщиков было… странным. Но, кажется, в основном матчи воспринимались как товарищеские. В сентябре 2024 года мы писали что отношение к турниру следует изменить. Сейчас коротко повторим почему.

В Лигах А, В и С команды разбиты на группы по четыре участника. В Лиге D две группы по три сборные. Команды провели на групповом этапе шесть матчей (в группе D — четыре). Результат в группе повлиял на ротацию между Лигами. Например, последние места в группах Лиги А начнут следующий сезон в Лиге В, третьи команды в группе отправились в стыки за право остаться в Лиге А, а по две лучшие команды из четырёх групп в Лиге А вышли в плей-офф турнира. В марте 2025 года прошли стыковые матчи за попадание в 1/4 финала. Затем полуфиналы, матч за третье место и финал, в котором Португалия одолела Испанию.

Сверху – коротко о том, как прошёл турнир. А далее – про то, какое влияние его итоги (и речь не про кубок, который поднял над головой Криштиану Роналду) имеют на расклады в борьбе за выход на ЧМ-2026.

Сборная Португалии с кубком Лиги наций Фото: Lars Baron/Getty Images

Так как на чемпионате мира сыграет не 32, а 48 сборных, то представительство в том числе от Европы расширилось – с 13 до 16 команд. От этого возросло и количество сборных, которые могут пробиться в финальный турнир через Лигу наций.

С классической квалификацией всё понятно. Она вот-вот завершится. Победители групп выходят на ЧМ напрямую (как уже сделали, например, Англия, Испания, Норвегия или Франция), команды со вторых мест отправились в стыки (как Италия, Турция или Ирландия). Но в стыках, помимо 12 команд со вторых мест, сыграют ещё четыре лучшие команды по рейтингу из Лиги наций. Важное условие: эти четыре команды не должны занять в классическом отборе первое или второе место в своей группе .

Таким образом, на стыки могут претендовать победители своих групп в Лиге наций, если через классический отбор напрямую на ЧМ или в стыки они не попали. Давайте вспомним, кто же эти группы в Лиге наций выиграл. И какая ситуация у них сейчас.

Испания – выиграла группу А в Лиге наций, квалифицировалась на ЧМ через классический отбор.

Германия – выиграла группу А в Лиге наций, на данный момент гарантировала себе попадание как минимум в стыки после классического отбора.

Португалия – выиграла группу А в Лиге наций, квалифицировалась на ЧМ через классический отбор.

Франция – выиграла группу А в Лиге наций, квалифицировалась на ЧМ через классический отбор.

Англия – выиграла группу B в Лиге наций, квалифицировалась на ЧМ через классический отбор.

Норвегия – выиграла группу B в Лиге наций, квалифицировалась на ЧМ через классический отбор.

Чехия – выиграла группу B в Лиге наций, гарантировала себе попадание в стыки через классический отбор.

Уэльс – выиграл группу B в Лиге наций, на данный момент занимает третье место в группе классического отбора и может выйти на ЧМ напрямую (маловероятно) либо попасть в стыки.

Румыния – выиграла группу C в Лиге наций, на данный момент занимает третье место в группе классического отбора и выше уже не поднимется.

Швеция – выиграла группу C в Лиге наций, занимает последнее место в группе классического отбора, в стыки через классический отбор уже не попадёт.

Северная Македония – выиграла группу С в Лиге наций, на данный момент занимает второе место в группе классического отбора и может выйти на ЧМ напрямую (маловероятно) либо попасть в стыки.

Северная Ирландия – выиграла группу С в Лиге наций, на данный момент занимает третье место в группе классического отбора и выше уже не поднимется.

Ещё свои группы в Лиге наций выиграли Молдавия и Сан-Марино, но это были группы D. Рейтинг там ниже, чем у команд из списка сверху. Так что в расчёт эти две сборные не берём.

А вот пять сборных, выделенных цветом, – да. Четыре из них и попадут в стыки. И три известны уже сейчас: это Румыния, Швеция и Северная Ирландия. Ну а Уэльс и Северная Македония играют между собой: по факту их ждёт матч за второе место, а по сути, разницы между вторым и третьим не будет, в стыки отправятся обе сборные. Они, кстати, пройдут в марте 2026 года. Про формат ещё обязательно расскажем: как только отбор официально завершится.

Футболисты сборной Уэльса Фото: Harry Langer/Getty Images

Вот такой вот лайфхак на будущее (если систему отбора не поменяют, в чём есть сомнения): можно выиграть свою группу в Лиге наций, завалить классический отбор – и всё равно получить шанс отобраться на турнир. Чем не стратегия?

В Швеции об этом, скорее всего, помнили, поэтому вряд ли относятся к нынешнему результату как к безнадёжному провалу. Надежда-то осталось.