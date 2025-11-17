«Вижу себя в сборной России, но одного хет-трика мало». Открытие осени в «Динамо»

Динамовская академия исправно подпитывает главную команду клуба талантливыми воспитанниками. Самый свежий пример — Ульви Бабаев. За пять матчей в Кубке парень настрелял четыре гола и сейчас является лучшим бомбардиром бело-голубых в турнире.

Корреспондент «Чемпионата» встретился с Ульви на сборах молодёжной сборной России и поговорил о его футбольном пути, адаптации в основе «Динамо» и взрослом футболе, а также уточнил, какую сборную он будет представлять в дальнейшем, если встанет такой выбор.

Начало пути в мини-футболе и любовь к Нани

— Как и когда у тебя появилась любовь к футболу?

— С раннего детства бегал на коробке со старшим братом. Он там занимался, а я просто играл. В какой-то момент он привёл меня к первому тренеру — Виктору Санычу.

— Это было в Химках?

— Да, команда называлась «Пионер». С пяти лет начал заниматься у него. Поиграл там полтора года, после чего меня перевели во взрослую лигу. Ещё через полгода отправили в «Химки».

— Ты начинал с мини-футбола?

— Да. Поэтому у меня такая техника крутая (смеётся).

— Если серьёзно, такой бэкграунд помогает в большом футболе?

— Да. 100% помогает в техническом плане.

— Родители поддерживали твоё увлечение?

— Конечно. На игры меня возил в основном отец. Когда у него не получалось, он подключал родственников, и уже они меня довозили. До семи лет играл в мини-футбол, потом перешёл в «Химки» — там поиграл два года. После этого уже попал в «Динамо».

— За главной командой «Химок» в детстве следил?

— Это такой период, когда в голове вообще никаких мыслей. Выходишь и играешь в своё удовольствие, не думая ни о чём.

— Но футбольные мечты какие-то были?

— У меня были кумиры. Изначально это был Нани.

— Необычный выбор.

— Да. У меня была его футболка времён «Манчестер Юнайтед». Потом кумиром стал Криш. Уже стремился к Роналду как к своему кумиру.

— А из россиян?

— Если честно, в детстве особо не следил за футболом. Я знал Криша и Нани — всё. Просто то, что видел моментами.

Ульви Бабаев в «Динамо» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— В «Динамо» тебя пригласили или сам ездил на просмотр?

— Тренер из «Динамо» был знаком с моим тренером по мини-футболу. Они обсуждали игрока под 32-м номером в «Химках». Этим игроком оказался я. В итоге вышли на моего отца, поговорили с ним и позвали на просмотр в «Динамо».

— Прошёл без проблем?

— Я начал тренироваться, поначалу было тяжело. Надо было привыкать ко всему. Первый матч сыграл достойно — забил два мяча 2003 году Луховиц.

Прогулы учёбы из-за CS и и переход из юношеского футбола во взрослый

— Каким было время в академии?

— Это время научило меня дисциплине. Академия учит, что ты должен ложиться вовремя и просыпаться рано. Воспитательницы следили за нашей учёбой, за что я им благодарен. Меня многому научили, поддерживали и помогали. Была сплочённая команда. У меня получилось достойно пройти академию.

— Хулиганили?

— Могли прогулять учёбу и зайти в компы, поиграть в CS. Хулиганили только в этом плане.

— И не попадались?

— До этого момента об этом никто не знал (смеётся).

— Александр Кузнецов рассказывал, что Витя Окишор в академии отправлял ненужные вещи в Молдавию. У тебя подобных историй нет?

— Моя мама любит коллекционировать. До сих пор хранит мои бутсы с 2013 года. Я даже помню первые бутсы, которые она мне купила, — красные Adidas F50. С этих бутс у меня всё пошло. Мама всё сохранила и коллекционирует. У меня были Nike CR7 цвета космоса. Вообще топ!

— Переход из юношеского футбола во взрослый дался тяжело?

— Всегда тяжело, тут никак иначе. Зависит от того, как человек к этому относится и как начинает работать. Если мы работаем усердно и не смотрим на происходящее вокруг, результат явно придёт. Может, не сейчас, но точно позже. Руководствуясь этим, я понимал, что, даже если сейчас играю во второй команде или в молодёжке, результат моей работы никуда не уйдёт. В какой-то момент идёт отдача. Я дошёл до «Динамо» при Валерии Георгиевиче, который смотрит на труд каждого человека.

— К чему тяжелее всего было адаптироваться на первых порах?

— Думаю, ко всему в целом. Но во взрослом футболе может становиться чуть проще, потому что партнёры тут могут отдать практически любую передачу. Ты можешь играть за счёт них, а не за счёт своей «индивидуалки».

— Аренда в «Крыльях» помогла привыкнуть к новым скоростям и уровню?

— Конечно. Изначально у меня всё пошло тяжело, потому что пропустил много времени. Я потихоньку набирал. Первая моя игра со «Спартаком» отличается от второй или третьей против топ-клуба. Было видно, что я прибавил в «Крыльях». Мне помогло, что прошёл через трудности.

— На твой период в «Крыльях» выпало много околофутбольных вещей, связанных с клубом. Это отвлекало?

— Я особо не обращал на это внимание. Понимал, что есть трудности, но они не в футболе, а за ним. Меня вообще не тревожит происходящее за футболом. Я просто делал свою работу.

— Прочувствовал на себе умение Осинькина развивать молодёжь?

— Игорь Витальевич дал мне много советов в плане взрослого футбола. Там, где я мог сделать иначе, он подсказывал, как можно сделать лучше. Он открыл для меня новые позиции на поле. Я могу играть и по краям атаки, и «десятку». Он нашёл для меня новую позицию, где у меня хорошо получилось себя показать. Благодаря Игорю Витальевичу образовались новые функции и новая позиция.

Ульви Бабаев в «Динамо» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Почему у него так хорошо получается раскрывать молодых футболистов?

— Он даёт много свободы молодым, пробует игроков на разных позициях и смотрит, кто и где приносит пользу.

— Карпин тоже доверяет молодым. Ты ожидал, что будешь получать столько игровой практики?

— При нём я очень хорошо работал на сборах. У меня было большое желание и было к чему стремиться. Я пришёл в старую команду, но с новыми игроками и тренерским штабом. Я просто начал делать свою работу, однако после «Крыльев» было тяжело, потому что другие скорости. Через определённое у меня пошло, когда удалось адаптироваться. Затем Валерий Георгиевич начал использовать меня в матчах.

— Личные советы Валерий Георгиевич давал?

— Конечно. Он много подсказывает. Есть ситуации, в которых я не понимаю, что мне нужно делать — Валерий Георгиевич подсказывает. Сейчас в «Динамо» тройка молодых игроков, которые могут что-то придумать, — Гладышев, Тюкавин и я. Можно смело сказать, что это заслуга тренера.

— Однако по результатам есть ощущение, что одних летних сборов было мало.

— Моментами нам просто не везёт. Что-то не получается, что-то не идёт. Будем честны — первую половину сезона мы провели не лучшим образом, но у нас есть пауза на сборные. Впереди большой перерыв, во время которого будем анализировать и искать нужный нам футбол.

— Кто из старших партнёров помогает в большей степени?

— Тюкавина я не назову старшим, но он (смеётся). Также Ваня Сергеев — с ним часто общаемся. С Глебовым тоже много разговариваем — он подсказывает.

— Тюкавин окончательно вернулся после тяжёлой травмы?

— Тюка в порядке (смеётся). По его игре видно.

Хет-трик Бабаева «Крыльям» и выбор между сборными России и Азербайджана

— Главное событие в нынешнем сезоне для тебя — хет-трик «Крыльям». Расскажи о том дне.

— Именно к той игре был полностью готов. Я понимал, что с этой командой буду выходить в старте. Был обычный день, ничего особенного. Просто выхожу и, не думая, играю. Тюкава при первом голе дал мне хорошую передачу — я почувствовал, что можно ударить из той зоны.

— Что говорили партнёры после матча?

— Ничего такого. Похвалили, поддержали и поздравили. Валерий Георгиевич сказал: «Молодец». Он прав, когда говорил, что футболисты могут выстрелить, но важнее, сколько они будут держаться на этом уровне. На первое место выходит стабильность.

— Как семья проживала тот хет-трик?

— Все радовались. Моя женщина поддерживала перед этой игрой, и благодаря ей у меня всё получилось.

— Ты почувствовал, что к тебе стало больше внимания и ожиданий?

— Пусть ожидают. Я просто буду показывать свой уровень. Меня это не удивляет. Я показал, что умею играть в футбол. Особо ничего не поменялось. Просто продолжаю делать свою работу. Ощущается, что стало больше внимания, но что-то извне я особо не беру в футбол.

— То есть критика и похвала на тебя не влияют?

— Нет. Это как что-то стороннее.

— Многие рефлексируют на этот счёт, тем более в таком молодом возрасте.

— Если я буду реагировать на что-то хорошее или негативное, у меня не будет стабильности. Будут скачки́. А без этого есть определённая стабильность, которая помогает в спорте.

— У тебя есть личная цель на сезон?

— 100% есть цель попасть в основную сборную. Большое желание там оказаться. Остаётся только получать игровое время от Валерия Георгиевича и пользоваться шансами, которые мне предоставляют.

— Ментально готов к этому?

— Я просто работаю. Понятно, что там будет давление, но в этом плане не сомневаюсь в себе. Ментально я готов.

— В «Динамо» с Карпиным заходил разговор о сборной?

— Нет. Валерий Георгиевич не будет смотреть на три моих мяча в одном матче. Он будет смотреть на стабильность. Если я забил три в одном матче, то не попаду в сборную только из-за этого — это очевидно. Важно, чтобы тренер видел, что человек повзрослел и преодолел тот детский уровень.

Ульви Бабаев в молодёжной сборной России Фото: РФС

— Тебя давно не было в сборной даже на молодёжном уровне. Какие чувства от возвращения?

— Очень приятно находиться в расположении молодёжной сборной России, потому что мне было 14 или 15 лет, когда я в последний раз был в юношеской сборной. Очень много времени прошло. Ребята меня хорошо приняли. Есть люди, с которыми я знаком и играл в «Динамо». Мне тут просто адаптироваться.

— Факт выступления на мини-турнире добавляет интереса?

— Каждая игра важна, потому что в каждом матче можно получить опыт. Этот мини-турнир должен нас замотивировать. Мы находимся в сборной только с целью победы, а не чтобы смотреть на второе или третье место. Для нас имеет смысл только первое место.

— Писали, что ты можешь выступать за сборную Азербайджана. К тебе кто-то обращался по этой теме?

— Очень уважаю то, что отец родился в Азербайджане. Но я родился в России. Ко мне никто не обращался, и в эту сторону я не смотрел. У меня есть свои цели и задачи, которые вижу в сборной России.