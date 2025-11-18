Как спасти футбол сборных? ЧМ протухает, футболисты не хотят играть, а зрители устали

После того как Норвегия развалила Италию на «Сан-Сиро» и заслуженно вышла на чемпионат мира, слегка неудобно рассуждать о том, что матчи сборных, помимо крупных турниров, превратились в фоновый шум. Впрочем, перформанс норвежцев – это лишь вспышка. Вспышка, которая в целом подтверждает унылую, серую тенденцию.

Норвегия ярко сияла не только в гостевом матче с Италией. Стильные северяне лихо «приняли» итальянцев и у себя дома (3:0). И вообще, норвежцы прошли отбор блестяще: восемь побед в восьми матчах при разности мячей 37:5. Этой сборной не было на чемпионатах мира с 1998 года. Так что к отборочному турниру команда Эрлинга Холанда, Мартина Эдегора, Антонио Нусы и тренера Столе Сольбаккена отнеслась максимально серьёзно. Норвегия очень долго ждала ЧМ – и наконец его получила.

Пример такого отношения к отборочным матчам со стороны большой сборной – а Норвегия сильно приблизилась к этой категории – сегодня уникален. Подавляющее большинство топ-команд играют строго в эконом-режиме. Большие футболисты всё чаще игнорируют матчи сборных. Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе, многие другие – по удивительному стечению обстоятельств у них в последнее время регулярно возникают проблемы со здоровьем аккурат перед паузами на игры национальных команд. А как только пауза заканчивается, они снова в деле!

Речь в данном случае не о том, что футболисты – такие-сякие – зажрались и не хотят играть за свои страны. Это не проблема, а её следствие. Проблема на самом деле в том, что институт сборных всё больше обесценивается. Главным образом из-за того, что матчей сборных стало аномально много!

Джанни Инфантино и Александер Чеферин Фото: Image Photo Agency/Getty Images

Возьмём Европу. Отборы на чемпионаты мира и Евро, Лига наций, которая переплетена с системой отбора, периодически возникающие товарняки. Плюс – сами крупные турниры. Они, по идее, должны быть венцом творения. Их должны вожделеть, ждать с нетерпением. И их всё ещё ждут. Однако есть ощущение, что такое гигантское количество игр сборных постепенно снижает значимость даже таких больших событий, как Евро или чемпионат мира. Футбола слишком много! Футбола сборных – в частности.

Ещё один важнейший вопрос – качество. Помимо адского календаря сборных, у футболистов не менее адский клубный календарь. Который, к слову, тоже дополнительно нагрузили, увеличив количество участников Лиги чемпионов и организовав клубный чемпионат мира в расширенном формате. Силы футболистов не бесконечны. Когда им нужно столько играть, начинает страдать качество, это неизбежно.

Либо же футболисты, чтобы сэкономить ресурс, от чего-то отказываются. Как правило, это матчи сборных вне крупных турниров. Многие игроки либо аккуратно их избегают, ссылаясь на повреждения. Либо приезжают, выходят на поле, но при этом их главная цель не получить травму и сохранить побольше сил перед возвращением в клуб.

Самое главное – даже при таком отношении многих футболистов большие сборные всё равно почти не замечают сопротивления в нынешнем отборе на ЧМ. Англия, Франция, Испания, Португалия, Хорватия – они толком не вспотели. Аргентине в южноамериканском отборе пришлось напрячься чуть больше. Но и она уверенно заняла первое место.

В какой-то момент были вопросы по Бразилии. Однако в итоге она вышла – напрямую, с пятого места. Напрямую вышел ещё и Парагвай – с шестого. А Боливия, ставшая седьмой, сыграет в стыках. На всякий случай: всего в южноамериканском отборе участвуют 10 команд. Надо сильно постараться, чтобы не отобраться вообще никуда. «Получилось» только у Венесуэлы, Перу и Чили.

Ещё одна большая проблема футбола сборных – расширение крупных турниров. Это их девальвирует. 48 команд на чемпионате мира – перебор! Можно сколько угодно говорить, что все научились играть в футбол. Но разве это означает, что надо облегчить путь на ЧМ командам вроде Иордании, Катара, Кабо-Верде или Кюрасао с Суринамом? Зачем облегчать жизнь Швеции, которая полностью завалила отбор, но всё ещё может выйти на чемпионат мира через Лигу наций?

Есть ещё сборная Сан-Марино. У неё тоже долгое время сохранялись шансы пробиться за ЧМ через Лигу наций. Для этого в последнем туре отбора надо было как можно крупнее проиграть Румынии, а до этого рассчитывать на некоторые удачные исходы. Не срослось. Хотя само по себе это забавно, очень прикольный казус. Но, если серьёзно, эта история многое говорит о ценности предстоящего ЧМ. Туда может попасть буквально кто угодно. Эксклюзивность турнира снижается.

К чему это приведёт? Вероятно, к тому, что значительную часть группового этапа можно будет пропустить. Болельщики команд-дебютантов, конечно же, будут смотреть за своими во все глаза! Для них это большое событие. И за них можно только порадоваться. Однако это очень локальная история. В целом же статус чемпионата мира как турнира, где собраны лучшие из лучших, сильно размывается.

На клубном ЧМ летом 2025-го случился великий матч «Ульсан Хёндэ» (Южная Корея) – «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР). Его посетили 3412 зрителей. До кучи ещё и начало отложили на 65 минут из-за близости торнадо. Торнадо, хочется верить, во время ЧМ-2026 не будет. А вот матчи типа «Ульсан» – «Мамелоди» на групповом этапе могут быть вполне. И по качеству, и по уровню зрительского интереса. Нужны ли такие встречи на ЧМ? Вопрос риторический.

Трибуны на матче «Ульсан Хёндэ» — «Мамелоди Сандаунз» Фото: Megan Briggs/Getty Images

Безусловно, и на чемпионатах мира с 32 командами тоже случались проходные игры. И были сборные, которым не хватало качества. Но дело в том, что теперь, когда турнир расширили до 48 команд, таких национальных команд будет больше. И матчей с минимумом качества и интереса тоже будет больше.

По идее, вызов в сборную – это честь. Это признание заслуг. Это то, к чему футболисты должны стремиться. А крупные турниры, во главе которых чемпионат мира, – это вершина карьеры, ради её достижения надо много пахать. Кажется, должно быть так.

А на деле мы получаем ситуацию, когда многие звёздные футболисты ищут любой повод для того, чтобы не ехать в сборную, если речь не идёт о больших турнирах. А чемпионат мира превращается в мероприятие, которое можно начинать смотреть с плей-офф. И даже не с первой стадии, а с 1/8 финала. Примерно так же, как с обновлённой Лигой чемпионов.

Календарь забили так, что сборные стремительно теряют значимость. Теперь для многих футболистов играть за национальную команду – это не привилегия, а обуза. Дополнительная нагрузка, которая становится чрезмерной и от которой по возможности лучше отказаться. И для зрителей матчи сборных тоже становятся чрезмерной нагрузкой и обузой. Их слишком много! И по качеству они зачастую уступают клубному футболу. Которого тоже полно.

Не нужно перекармливать футболом ни игроков, ни зрителей. Лучше меньше, да лучше! Футбол сборных от этого только выиграет.