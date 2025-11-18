Главный матч дня за выход на ЧМ в отборе. За последнюю интригу благодарят Беларусь

Главный матч очередного игрового дня в квалификации ЧМ-2026 пройдёт в Глазго. Шотландия и Дания определят, кто из них отправится в финальную стадию турнира, а кто — в стыковые матчи. Хозяевам нужна только победа, гостей устроит и ничья. Главный же этот матч потому, что только в нём остаётся интрига в борьбе за первое место.

Как белорусы сделали предстоящий матч более интригующим

Шотландцы проиграли грекам (2:3) в предыдущем туре квалификации, а датчане поделили очки с белорусами (2:2). Что изменилось в таблице? Дания осталась на первом месте, Шотландия — на втором. Но есть очень важный нюанс. Обыграй датчане белорусов, они опережали бы шотландцев на три очка перед заключительным туром. И британской сборной нужно было бы настоящее чудо, а именно победа с разницей в пять голов. А после перформанса Беларуси шотландцам достаточно обыграть датчан с любым счётом. Согласитесь, звучит куда проще. Неудивительно, что главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк заявил, что белорусы оказали его команде большую услугу. И признал, что его сборной повезло.

Шотландия ни разу не играла на чемпионатах мира в XXI веке

Британская сборная съездила во Францию на ЧМ-1998, но там не вышла из группы. Она набрала всего лишь одно очко в компании с Бразилией, Норвегией и Марокко. А дальше — сплошные неудачи в квалификациях. Шесть попыток отобраться на чемпионат мира — ни одной успешной. В последний раз шотландцы заняли второе место в группе и попали в стыки. Там проиграли Украине (1:3) в первом же матче.

Шотландцы дважды играли на чемпионатах Европы в XXI веке (в 2021 и 2024 годах), а вот с чемпионатами мира всё пока гораздо сложнее. Дания, в свою очередь, выступала на двух предыдущих ЧМ. В нынешнем веке она четырежды приезжала на турниры и дважды выходила из группы. Правда, пройти дальше 1/8 финала не получалось.

Дания опередила соперника в квалификации к ЧМ-2022

Команды были в одной группе в отборе к ЧМ-2022. Датчане тогда лихо прошли квалификацию — одержали девять побед в 10 матчах. Проиграли только шотландцам (0:2) в заключительном туре, но та встреча уже не имела никакого турнирного значения. Британская сборная не справилась с соперником в первом круге (0:2), однако больше никому не проигрывала. Правда, отстала от Дании, поскольку поделила очки с Австрией (2:2) и Израилем (1:1). На чемпионат мира поехала только одна сборная, поскольку шотландцы не добились успеха в стыках.

Шотландцы празднуют гол в матче отбора ЧМ-2022 с Данией Фото: Ross MacDonald/SNS Group via Getty Images

Вратарь сборной Дании выступает за шотландский топ-клуб

Касперу Шмейхелю уже 39 лет, но он по-прежнему играет за сборную Дании. Пять матчей в отборе ЧМ-2026, три «сухаря», три пропущенных мяча (два — от Беларуси). Любопытно, что с 2024 года Каспер играет в Шотландии — именно тогда он перебрался в «Селтик». В этом сезоне девять раз отыграл «на ноль» в 18 матчах во всех турнирах. Пропустил 16 мячей, семь из них — в Лиге Европы. Кстати, это не первый шотландский клуб в карьере голкипера. В 2007 году он играл в аренде в «Фалкирке» (11 матчей, 15 пропущенных мячей).

Шотландия вернула в состав 42-летнего голкипера

39-летний Шмейхель — это, конечно, круто, но у Шотландии есть свой «старик». Кстати, он тоже играет в воротах. Крэйгу Гордону 42 года (в декабре стукнет 43). Это самый возрастной европеец, принимавший участие в отборе на ЧМ. В 2020 году Гордон перебрался в «Хартс», где и выступает по сей день. Ещё в прошлом сезоне он был основным в команде — 46 матчей во всех турнирах. Потом пропустил какое-то время из-за травмы плеча, а после возвращения в строй уселся в запас. Итог — ни одного матча за «Хартс» в нынешнем сезоне.

Гордона вернули в основу сборной Шотландии после травмы Ангуса Ганна. Именно он был стартовым голкипером команды в первых четырёх матчах квалификации чемпионата мира. Возвращение Гордона в состав совпало с первым поражением шотландцев в отборе. Крэйг дебютировал за сборную в далёком 2004 году. Поможет ли он ей отобраться на чемпионат мира впервые в нынешнем веке?

Крэйг Гордон Фото: Craig Williamson/SNS Group via Getty Images

Дания не проигрывает на протяжении семи матчей

В марте датчане пролетели мимо полуфинала Лиги наций. Сначала справились с португальцами дома (1:0), после чего проиграли в Лиссабоне (2:5, д. вр.). С того момента команда выдала серию из семи матчей без поражений. Если продлит её — поедет на чемпионат мира. Датчане сыграли вничью с Шотландией (0:0) и Беларусью (2:2), а в остальных матчах одержали победы. Два раза пострадали греки, по разу — сборные Северной Ирландии, Литвы и Беларуси. Шотландцы обязаны прервать эту серию, если хотят поехать в Северную Америку, минуя стыки.