Германия — Словакия. Прямая трансляция
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Расписание спортивных матчей 18 ноября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: дерби «Динамо» — «Спартак» в КХЛ, отбор к ЧМ-2026 и НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 18 ноября 2025 года
Аудио-версия:
За чем следить 18 ноября: Испания — Турция в футболе, Овечкин и Бобровский — в НХЛ и внутрисезонный турнир Единой лиги! Следите с нами!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 18 ноября в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлит ли Маршан результативную серию до 11 матчей?

Брэд Маршан в отсутствие Ткачука и Баркова стал полноправным лидером «Флориды» — канадец набирает очки 10 матчей подряд. Однако у «Флориды» дела идут не лучшим образом – команда сенсационно идёт вне зоны, отставая от восьмёрки на три очка. Победа над «Ванкувером» «пантер» туда не вернёт, но приблизит. Получится ли у команды Мориса одержать победу?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Достижение Маршана:
Брэд Маршан повторил достижение Александра Овечкина в НХЛ

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Лос-Анджелес Кингз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: забьёт ли Овечкин?

Александр Овечкин в прошлом матче забил «Нью-Джерси» и перевёл игру в овертайм, но «Вашингтон» всё равно уступил в серии буллитов. Дела у «столичных» в этом сезоне идут не лучшим образом – команда много проигрывает и идёт вне зоны плей-офф. Получится ли победить в игре с «Лос-Анджелесом», который одержал четыре победы подряд?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Обзор матча, в котором забил Овечкин:
Овечкин героически вытащил матч с 0:2! Но «Вашингтон» снова проиграл
Видео
Овечкин героически вытащил матч с 0:2! Но «Вашингтон» снова проиграл

🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Чикаго Буллз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
18 ноября 2025, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Чикаго Буллз
Чикаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «быки» готовы прервать серию Йокича и компании?

«Денвер» одержал 10 побед в 12 матчах сезона. Команда выиграла семь встреч кряду, причём ни разу не допустив соперника на расстояние хотя бы пяти очков. Никола Йокич штампует один трипл-дабл за другим, а остальные помогают ему своей шикарной игрой. «Чикаго» великолепно стартовал в сезоне, но затем наступил спад — пять поражений подряд. Удастся ли переломить ход событий?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Всё о главных претендентах на MVP:
Выбрать одного — практически невозможно. Борьба за MVP в НБА будет невероятной!
Выбрать одного — практически невозможно. Борьба за MVP в НБА будет невероятной!

🏒 19:00: «Ак Барс» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ЦСКА прервёт серию поражений?

ЦСКА в матчах с «Нефтехимиком» и «Северсталью» уступил, усложнив себе ситуацию в турнирной таблице. Зато у главной звезды команды Даниэля Спронга всё замечательно – нидерландец набирает очки пять встреч подряд. А ведь он ещё летом мог оказаться в Казани, но предложение армейского клуба оказалось лучше. Сможет ли Спронг продлить результативную серию?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Гатиятулин — о вратарях команды:
Гатиятулин прокомментировал игру Михаила Бердина и ответил на вопрос о поиске вратаря

🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как пройдёт первый матч без Кудашова?

В «Динамо» неожиданно грянула отставка – Алексей Кудашов, долгое время руководивший командой, покинул пост. Команду принял Вячеслав Козлов, который на данный момент исполняет обязанности главного тренера. «Спартак» последние два матча проиграл, смогут ли красно-белые воспользоваться проблемами соперника?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Почему уволили Кудашова?
«Динамо» уволило Кудашова. Объяснить решение можно, но почему сейчас?
«Динамо» уволило Кудашова. Объяснить решение можно, но почему сейчас?

🏀 20:00: ЦСКА — «Бетсити Парма», Basket Cup

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
18 ноября 2025, вторник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Бетсити Парма
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: увидим ли мы первую победу ЦСКА в новом турнире?

ЦСКА ещё не побеждал в новом турнире Basket Cup, проиграв в первом матче сербской «Меге». После этого команда выдала впечатляющий отрезок в Единой лиге, который совсем недавно остановил только УНИКС. Наверное, сейчас армейцы очень злы на себя — за свою не самую удачную игру. Попадёт ли «Парма» под руку или очень сплочённая команда Пашутина даст бой?

Статистика Basket Cup
Голосуем за героя недели:
Сочный трипл-дабл и новые лица в рейтинге. Выбирайте героя седьмой недели Единой лиги
Рейтинг
Сочный трипл-дабл и новые лица в рейтинге. Выбирайте героя седьмой недели Единой лиги

⚽️ 22:45: Испания — Турция, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа E, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 6-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Испания
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: завершат ли испанцы отбор без пропущенных мячей?

Матч, по итогам которого мы узнаем, кто напрямую отберётся на чемпионат мира. Хотя по факту уже понятно, что это будет сборная Испании. Как Турции опередить соперника? Во-первых, нужно победить в Испании. Во-вторых, сделать это с разницей в семь мячей. Кто-то верит в такой расклад? А ведь испанцы ещё не пропустили ни одного мяча в отборе. Так что главная интрига заключается в том, пройдут ли хозяева квалификацию без потерянных очков.

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Европа
Турция понесла серьёзную кадровую потерю:
Официально
Чалханоглу исключён из состава сборной Турции из-за травмы и не сыграет с Испанией

⚽️ 22:45: Болгария — Грузия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа E, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 6-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Болгария
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Грузия снова обыграет болгар?

Грузины в этом отборе одержали всего одну победу. Одолели как раз болгар в первом круге (3:0). Грузия почти наверняка сохранит третью строчку в таблице группы. В этом плане её, к примеру, устроит даже поражение с разницей в четыре гола. У болгар, по сути, одна задача — одержать хотя бы одну победу в отборе. Но сейчас эта команда переживает далеко не лучшие времена.

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Европа
Как сложился прошлый матч для Грузии:
Испания разгромила Грузию в матче отбора к ЧМ-2026, забив четыре безответных мяча

⚽️ 22:45: Беларусь — Греция, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа C, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 6-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Беларусь
Не начался
Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: одержат ли белорусы первую победу в отборе?

Белорусы очень удивили в прошлом туре. Приехали в гости к датчанам и отобрали у них очки — 2:2. Впрочем, подняться выше последнего места в группе не получится даже в случае победы в матче с греками. Те, кстати, потеряли шансы на попадание в стыковые встречи. Так что с турнирной точки зрения предстоящая игра не имеет никакого значения. Но у белорусов есть шанс зацепить первую победу в квалификации.

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Европа
Вспоминаем, как белорусы остановили датчан:
Героическая сенсация Беларуси и автогол недели от словенца. Итоги дня в отборе ЧМ. Видео
Героическая сенсация Беларуси и автогол недели от словенца. Итоги дня в отборе ЧМ. Видео

⚽️ 22:45: Уэльс — Северная Македония, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа J, 10-й тур

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 10-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Уэльс
Не начался
Северная Македония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто займёт второе место в группе?

С одной стороны, команды, по сути, рубятся за второе место в группе. В теории у победителя матча есть шанс подняться на первую строчку, но для этого нужно, чтобы бельгийцы не справились с Лихтенштейном. Это что-то из области фантастики. Любопытно, что и Уэльс, и Северная Македония точно сыграют в стыках. Одни попадут туда через квалификационный турнир, другие — через Лигу наций. Если будет ничья, то Северная Македония опередит соперника по разнице мячей.

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Европа
Подробнее о том, как выступление в Лиге наций влияет на попадание в стыки:
Топовая Швеция проваливает отбор ЧМ — 1 очко и последнее место. Но в стыках 100% сыграет
Топовая Швеция проваливает отбор ЧМ — 1 очко и последнее место. Но в стыках 100% сыграет

⚽️🎦 22:45: Бельгия — Лихтенштейн, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа J, 10-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 10-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Бельгия
Не начался
Лихтенштейн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Бельгия спокойно квалифицируется на ЧМ-2026?

Бельгия находится в полушаге от попадания на чемпионат мира. Достаточно обыграть дома худшую сборную группы, которая пока что не набрала ни одного очка и не забила ни одного мяча. Такого соперника нужно раскатывать и без травмированных Тибо Куртуа, Кевина Де Брёйне и Ромелу Лукаку. Если бельгийцы не справятся с Лихтенштейном, то это будет полный провал.

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Европа
Кто сейчас тащит сборную Бельгии:
На ЧМ рвётся обновлённая Бельгия. Кто тащит команду, кроме звёздных стариков?
На ЧМ рвётся обновлённая Бельгия. Кто тащит команду, кроме звёздных стариков?
Комментарии
