Топ-матчи вторника: дерби «Динамо» — «Спартак» в КХЛ, отбор к ЧМ-2026 и НБА

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: продлит ли Маршан результативную серию до 11 матчей?

Брэд Маршан в отсутствие Ткачука и Баркова стал полноправным лидером «Флориды» — канадец набирает очки 10 матчей подряд. Однако у «Флориды» дела идут не лучшим образом – команда сенсационно идёт вне зоны, отставая от восьмёрки на три очка. Победа над «Ванкувером» «пантер» туда не вернёт, но приблизит. Получится ли у команды Мориса одержать победу?

Достижение Маршана: Брэд Маршан повторил достижение Александра Овечкина в НХЛ

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Лос-Анджелес Кингз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: забьёт ли Овечкин?

Александр Овечкин в прошлом матче забил «Нью-Джерси» и перевёл игру в овертайм, но «Вашингтон» всё равно уступил в серии буллитов. Дела у «столичных» в этом сезоне идут не лучшим образом – команда много проигрывает и идёт вне зоны плей-офф. Получится ли победить в игре с «Лос-Анджелесом», который одержал четыре победы подряд?

🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Чикаго Буллз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «быки» готовы прервать серию Йокича и компании?

«Денвер» одержал 10 побед в 12 матчах сезона. Команда выиграла семь встреч кряду, причём ни разу не допустив соперника на расстояние хотя бы пяти очков. Никола Йокич штампует один трипл-дабл за другим, а остальные помогают ему своей шикарной игрой. «Чикаго» великолепно стартовал в сезоне, но затем наступил спад — пять поражений подряд. Удастся ли переломить ход событий?

🏒 19:00: «Ак Барс» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: ЦСКА прервёт серию поражений?

ЦСКА в матчах с «Нефтехимиком» и «Северсталью» уступил, усложнив себе ситуацию в турнирной таблице. Зато у главной звезды команды Даниэля Спронга всё замечательно – нидерландец набирает очки пять встреч подряд. А ведь он ещё летом мог оказаться в Казани, но предложение армейского клуба оказалось лучше. Сможет ли Спронг продлить результативную серию?

Гатиятулин — о вратарях команды: Гатиятулин прокомментировал игру Михаила Бердина и ответил на вопрос о поиске вратаря

🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как пройдёт первый матч без Кудашова?

В «Динамо» неожиданно грянула отставка – Алексей Кудашов, долгое время руководивший командой, покинул пост. Команду принял Вячеслав Козлов, который на данный момент исполняет обязанности главного тренера. «Спартак» последние два матча проиграл, смогут ли красно-белые воспользоваться проблемами соперника?

🏀 20:00: ЦСКА — «Бетсити Парма», Basket Cup

Интрига: увидим ли мы первую победу ЦСКА в новом турнире?

ЦСКА ещё не побеждал в новом турнире Basket Cup, проиграв в первом матче сербской «Меге». После этого команда выдала впечатляющий отрезок в Единой лиге, который совсем недавно остановил только УНИКС. Наверное, сейчас армейцы очень злы на себя — за свою не самую удачную игру. Попадёт ли «Парма» под руку или очень сплочённая команда Пашутина даст бой?

⚽️ 22:45: Испания — Турция, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа E, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: завершат ли испанцы отбор без пропущенных мячей?

Матч, по итогам которого мы узнаем, кто напрямую отберётся на чемпионат мира. Хотя по факту уже понятно, что это будет сборная Испании. Как Турции опередить соперника? Во-первых, нужно победить в Испании. Во-вторых, сделать это с разницей в семь мячей. Кто-то верит в такой расклад? А ведь испанцы ещё не пропустили ни одного мяча в отборе. Так что главная интрига заключается в том, пройдут ли хозяева квалификацию без потерянных очков.

Турция понесла серьёзную кадровую потерю: Официально Чалханоглу исключён из состава сборной Турции из-за травмы и не сыграет с Испанией

⚽️ 22:45: Болгария — Грузия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа E, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Грузия снова обыграет болгар?

Грузины в этом отборе одержали всего одну победу. Одолели как раз болгар в первом круге (3:0). Грузия почти наверняка сохранит третью строчку в таблице группы. В этом плане её, к примеру, устроит даже поражение с разницей в четыре гола. У болгар, по сути, одна задача — одержать хотя бы одну победу в отборе. Но сейчас эта команда переживает далеко не лучшие времена.

Как сложился прошлый матч для Грузии: Испания разгромила Грузию в матче отбора к ЧМ-2026, забив четыре безответных мяча

⚽️ 22:45: Беларусь — Греция, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа C, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: одержат ли белорусы первую победу в отборе?

Белорусы очень удивили в прошлом туре. Приехали в гости к датчанам и отобрали у них очки — 2:2. Впрочем, подняться выше последнего места в группе не получится даже в случае победы в матче с греками. Те, кстати, потеряли шансы на попадание в стыковые встречи. Так что с турнирной точки зрения предстоящая игра не имеет никакого значения. Но у белорусов есть шанс зацепить первую победу в квалификации.

⚽️ 22:45: Уэльс — Северная Македония, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа J, 10-й тур

Интрига: кто займёт второе место в группе?

С одной стороны, команды, по сути, рубятся за второе место в группе. В теории у победителя матча есть шанс подняться на первую строчку, но для этого нужно, чтобы бельгийцы не справились с Лихтенштейном. Это что-то из области фантастики. Любопытно, что и Уэльс, и Северная Македония точно сыграют в стыках. Одни попадут туда через квалификационный турнир, другие — через Лигу наций. Если будет ничья, то Северная Македония опередит соперника по разнице мячей.

⚽️🎦 22:45: Бельгия — Лихтенштейн, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа J, 10-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: Бельгия спокойно квалифицируется на ЧМ-2026?

Бельгия находится в полушаге от попадания на чемпионат мира. Достаточно обыграть дома худшую сборную группы, которая пока что не набрала ни одного очка и не забила ни одного мяча. Такого соперника нужно раскатывать и без травмированных Тибо Куртуа, Кевина Де Брёйне и Ромелу Лукаку. Если бельгийцы не справятся с Лихтенштейном, то это будет полный провал.