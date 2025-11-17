«Он совершал ритуал вуду». Нигерия жалуется на колдовство после скандального стыка за ЧМ

Сборная Нигерии сенсационно уступила ДР Конго в финале второго раунда отбора на чемпионат мира 2026 года. Основное и дополнительное время завершилось вничью – 1:1. А в серии пенальти одна из сильнейших сборных Африки проиграла сопернику (3:4). Однако тренер нигерийцев считает, что поражение команды связано с ритуалом вуду!

Главное веселье началось в концовке дополнительного времени. Судья добавил две минуты, но свистнул уже после первой. Хотя сборная ДР Конго готовилась к ауту у ворот соперника. Также на 120-й минуте тренер конголезцев Себастьен Дезабр выпустил на поле голкипера Тимоти Фаюлу. Под серию пенальти. Этот матч стал для него первым официальным за национальную команду. Интересно, что при этом Фаюлу не считается специалистом по пенальти. Однако тренер всё равно пошёл на смелый шаг.

И помогло! Тимоти сделал два сейва в послематчевой серии и вывел ДР Конго в межконтинентальные стыки. И всё это – в ситуации, когда болельщики нигерийцев кидали бутылки в Фаюлу. Хотя мешать эти бутылки могли всем участникам серии. Но проигравшие нашли другую причину поражения.

Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шелль ещё во время серии пенальти активно предъявлял претензии штабу соперника, а после финального удара вовсе полез в драку.

По словам Шелля, персонал сборной ДР Конго во время серии пенальти занимался «вудуистскими» ритуалами.

Эрик Шелль главный тренер сборной Нигерии «По ходу всей серии пенальти человек из штаба ДР Конго совершал ритуал вуду. Он делал это всё время. Вот почему я нервничал из-за него. Он делал так (жест окропления водой. – Прим. «Чемпионата»). Не знаю, это вода или что-то ещё. Мы тренировали пенальти перед матчем. Сделали выбор бьющих футболистов. Но если бы мы пробили снова через час после встречи, всё могло бы быть иначе. Мы проиграли, теперь надо думать о других турнирах».

Однако болельщики Нигерии в соцсетях видят проблему в другом. Ещё во втором тайме у хозяев с поля ушли Виктор Осимхен, Адемола Лукман, Саму Чуквезе и Алекс Айуоби – лидеры команды. Без главных звёзд выиграть серию пенальти было очень трудно.

Сборная Нигерии пропустит второй чемпионат мира подряд. Обидная история для мощного поколения в расцвете сил. А у ДР Конго появился отличный шанс попасть на турнир впервые с 1974 года (тогда выступали как сборная Заира). Для выхода на ЧМ-2026 конголезцам нужно одержать две победы (или одну, если окажутся в топ-2 по рейтингу среди участников) в межконтинентальных стыках: они пройдут в марте 2026 года.