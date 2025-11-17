Валерий Карпин ушёл из «Динамо»! Что дальше?! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Какой же мощный ноябрь в российском футболе! На прошлой неделе Деян Станкович расторг контракт со «Спартаком», а Борис Ротенберг-младший стал новым генеральным директором «Локомотива». Потом мы чуть-чуть выдохнули от околофутбольных событий – переключились на матчи сборной России. Но побед не увидели: в товарищеских играх команда Валерия Карпина сначала не смогла одолеть в Санкт-Петербурге Перу (1:1), а затем в Сочи уступила Чили (0:2).

И вот понедельник. Скоро новый тур. И бум! Заявление Валерия Карпина. Главный тренер сборной России, который до сегодняшнего дня также возглавлял «Динамо», объявил об уходе из клуба . Чтобы сконцентрироваться на работе в национальной команде. Именно это сейчас – приоритет.

Что стоит за этой отставкой? Как реагирует футбольное сообщество? И что будет дальше с «Динамо»? Следим за развитием вместе!