Валерий Карпин ушёл из «Динамо»! Что дальше?! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Какой же мощный ноябрь в российском футболе! На прошлой неделе Деян Станкович расторг контракт со «Спартаком», а Борис Ротенберг-младший стал новым генеральным директором «Локомотива». Потом мы чуть-чуть выдохнули от околофутбольных событий – переключились на матчи сборной России. Но побед не увидели: в товарищеских играх команда Валерия Карпина сначала не смогла одолеть в Санкт-Петербурге Перу (1:1), а затем в Сочи уступила Чили (0:2).
И вот понедельник. Скоро новый тур. И бум! Заявление Валерия Карпина. Главный тренер сборной России, который до сегодняшнего дня также возглавлял «Динамо», объявил об уходе из клуба. Чтобы сконцентрироваться на работе в национальной команде. Именно это сейчас – приоритет.
Что стоит за этой отставкой? Как реагирует футбольное сообщество? И что будет дальше с «Динамо»? Следим за развитием вместе!
Реакция, которую вы ждали. Дамы и господа, слова стримера и фаната «Динамо» Ильи Мэддисона:
– Валера, ну ты чего? Обиделся, что ли? Останься, пожалуйста. Я пошутил, не хочу, чтобы ты уходил. Что значит «сконцентрироваться на сборной»? Что там концентрироваться? Там товарняки одни. Четыре матча в год с какими-то футбольными карликами. Ты просто хочешь ничего не делать? Уважаю такое, но мне кажется, зря ты так. Ну ты ушел из «Динамо» вот сейчас. И чего? И назначат сейчас этого Черчесова, это вообще еще хуже даже. Эта часть не закончена. Посидел бы на каникулах там, я не знаю, весной бы принял какое-то решение. Куда ты так поторопился? Может, передумаешь ещё? Заканчивай.
☑️ Как вы оцените решение Карпина?
Опрос! Давайте узнаем мнения друг друга:
Реакция одного из самых известных болельщиков «Динамо» – Льва Лещенко:
– Не могу сказать, что уход Карпина из «Динамо» неожиданный. Он понимал, что не происходит должного контакта. Футболисты не очень приняли, особенно его помощника по физической подготовке. Тяжело совмещать два поста. Не знаю, почему так получилось. Карпин декларировал, что для него главное — сборная. Это правильно и превыше всего.
В «Динамо» не получилось спортивного альянса. Карпин — неплохой тренер. Но одно дело, когда тренировал в «Ростове». Вроде всё ничего, а не совпадают какие-то флюиды, атмосфера в команде. Много факторов присутствуют, человеческий подход. Думаю, это правильный ход и со стороны Карпина, и со стороны руководства клуба. Они нашли общий язык.
Андрей Аршавин уже высказался. И похвалил тренера: «мне кажется, что это мужской поступок. Уходить самому всегда сложнее, нежели когда тебя увольняет. В последнее время неудовлетворительные результаты были и у сборной, и у «Динамо». Наверное, Валерий Георгиевич справедливо рассудил, что лучше в одном месте хорошо, чем не очень везде. Желаю ему удачи и думаю, что у него, как и прежде, будет лучше получаться со сборной, — сказал Аршавин для «РБ Спорт».
💬 В РФС довольны решением Карпина
От Российского Футбольного Союза выступил генеральный секретарь Максим Митрофанов:
— Уверен, что его полный фокус на национальной сборной – правильное решение Валерия Георгиевича. У национальной сборной впереди новый календарь игр, новые задачи. Наша команда обновляется, в ней появляется все больше молодых игроков. Не стоит забывать также, что глобально в зоне ответственности главного тренера первой команды находится весь институт национальных сборных, молодые футболисты, которые постучатся в дверь главной команды через два-три года, постоянная подготовка резерва. Поэтому такая работа требует не только много времени, но и полной вовлеченности.
💔 Полный текст заявления Валерия Карпина
Слова Валерия Карпина. Полностью.
– Уважаемые болельщики, сегодня я принял решение завершить работу в московском «Динамо» и полностью сосредоточиться на национальной сборной России. Это взвешенное и продуманное решение.
Хочу выразить благодарность руководству, игрокам, всем сотрудникам клуба и, конечно, болельщикам «Динамо». Это был важный период, и я ценю доверие и поддержку, которые чувствовал каждый день. У клуба есть всё, чтобы двигаться дальше и добиваться высоких результатов, и я искренне желаю команде успехов.
Сегодня моим единственным приоритетом остаются результаты национальной сборной, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды на международный уровень. Для этого нам всем предстоит большая работа.