Карпин логично ушёл из «Динамо». Но повод — максимальный абсурд

Момент, когда решение тренера уже нельзя понять. Однако оно говорит о том, что он запутался.

Случилось то, чего многие так ждали. Валерий Карпин больше не тренер московского «Динамо». И произошло это не после поражения от «Акрона» в 15-м туре РПЛ, а после проигрыша сборной России в товарищеском матче с Чили (0:2). Почему случившееся в вышеуказанный момент лишь подчёркивает всю странность карпинского периода в «Динамо» – в колонке Константина Кринского.

Я всегда хорошо относился к Валерию Карпину как к тренеру и человеку. Не прогибается, говорит искренне, со «Спартаком», будучи молодым тренером, взял два серебра, «Ростов» почти дотащил в медали, когда о таком могли мечтать только в эпоху Курбана Бердыева. Ещё и образ в медиа цельный – открытость, чувство юмора, однако при этом дисциплина. И если не всеобъемлющий, но довольно масштабный контроль своих футболистов.

Возможно, Валерия Карпина позвали в «Динамо» примерно по тем же причинам. С жёсткими принципами, но при этом с популярностью. Серьёзный, однако и улыбаться не забывает. И со звёздами благодаря бэкграунду подход находит, да и молодых развивает. Ну просто тренер-мечта.

Но ничего из этого напрямую не коррелирует с результатом. Марцел Личка давал больше. Сандро Шварц давал больше. Славиша Йоканович, простите, давал больше. Есть одна очень красноречивая картинка на странице «Чемпионата» в соцсетях, она как бы подтверждает, что быть модным, искренним и открытым – это, конечно, прикольно и в тренде работающего на подрастающее поколение «Динамо», но даже при Андрее Кобелеве было лучше.

С начала сезона все возможные силы (тут неважно, в какие вы верите – они тоже подходят) сигнализировали, что Валерий Карпин и «Динамо» – это ошибка. Вот прям с момента заигрываний между сторонами в июне-2025, когда, вместо того чтобы начать работать с командой на неделю-полторы раньше, тренер любезно уклонялся в СМИ от вопросов про «Динамо». Не исключено, что выторговал какие-то бонусы. Это, несомненно, хорошо для себя, но просто уже каждый замороженный хот-дог в кейтеринг-киосках «ВТБ Арены» понимал: назначение неизбежно, однако почему-то не происходит. Вместо 7-10 дней погружения в процессы получили 7-10 дней пиара. С этого началось лично моё разочарование в «Динамо» при Карпине.

Спустя пару стартовых туров стало ясно: «Динамо» в таком дисбалансе, что Марцел Личка – просто главный догматик в истории футбола. Сначала казалось, что это из-за только что приехавших новичков. Затем было ощущение, что ну вот совсем скоро у команды должно попереть. Хотя, честно говоря, данная перспектива не проглядывалась совсем. «Динамо» катастрофически не хватало связующего вещества. Чтобы все задвигали телами и зашевелили мозгами в одном направлении, заговорили на одном языке. Практически всегда роль Пятого элемента берёт на себя тренер. Но в этом случае не взял.

Уже в августе к карпинскому «Динамо» приклеилась нехорошая характеристика – что эта команда существует, чтобы показывать, как не надо. Что это такой плохой пример, которым пугают детей. И это внешнее и во многом чисто эмоциональное ощущение подкреплялось ужасающими результатами. Только вдумайтесь: Карпин – один из худших тренеров «Динамо» за 10 лет. Уступает только Дмитрию Хохлову, который в среднем за матч набирал 1,21 очка. У ВГК – 1,32.

Валерий Карпин и Марцел Личка Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Ну и никуда не уйти от сравнений с Личкой. Вспоминаешь вот так «Динамо» Марцела – и щемит в душе. Было ярко и задорно не только на поле, но и за его пределами: тренер феноменально подливал позитива. Все эти фразочки на прессухах, розовый свитер, улыбка до ушей. И смотришь на «Динамо» Карпина – аж ком в горле. И новичков подвезли, и старички были раньше в порядке – но теперь ни черта на поле не получается. За ним – грустная констатация того же.

Всё происходит как будто независимо друг от друга:

вратари «привозят» на ровном месте;

защитники не могут согласовать свои действия;

единой средней линии просто нет;

в атаке каждый сам за себя: что Бителло, что Сергеев, что Макаров;

тренер внятно не объясняет ни словами ни действиями, чего бы ему хотелось.

И заметьте – у Карпина так и не появилось за эти пять месяцев хотя бы сколько-нибудь оформленной игровой идеи. Я, честно говоря, не понимаю почему. Вряд ли травмы Гладышева и Тюкавина настолько мешали выстроить базис. Что ещё важно, при Карпине пока ни один футболист «Динамо» (возможно, за исключением Макарова) не стал сильнее. Показатель или накручиваю?

Вообще, сложилось ощущение, что каждое последующее действие Карпина в «Динамо» лишь усугубляло положение – и его и команды. Эффект бабочки, не иначе. Не проси тренер купить ему Бактиёра Зайнутдинова, он бы не вышел на поле со «Спартаком» и не «привёз» бы в стиле юмористических шоу из 90-х. Избавились от главного пахаря – Диего Лаксальта – так в обороне теперь регулярно не добегают, а про подстраховку как таковую забыли. И таких примеров очень и очень много.

Из претендента на чемпионство «Динамо» при Валерии Карпине умудрилось за пару месяцев в чемпионате России превратиться в типичный середняк Бундеслиги: пропускают и забивают пачками; хайлаты удивляют яркостью; разбор шокирует количеством ошибок. И главное – такая команда не может бороться за трофеи по определению. Тотальный разлад это просто не позволит.

К середине осени замерцала новая загадка: а что нужно сделать Валерию Карпину, чтобы его уволили? Личку, Йокановича, Сандро Шварца – всех, кстати, с меньшей зарплатой – давно бы уже убрали. Очень интересно, почему в ВГК продолжали неистово верить. Тренер-то он нормальный, но ведь бывает, когда проект тебе абсолютно не подходит. Тёмный лес – причём что в головах руководителей, что у тренерского штаба, что у журналистов, что у болельщиков. И у всех – по своим причинам. Это не может не запутать.

Видимо, вот Карпин и запутался в этом круговороте из поражений, смешных ошибок в обороне, редких и потому не дающих опору побед, отсутствия лидеров, так и не ставших своими новичков. Перемены в руководстве наверняка тоже повлияли. Отвечать с недавнего времени пришлось уже перед другими людьми.

И вот Карпин ушёл из «Динамо». Абсолютно логичное решение почему-то принято внезапно и после максимального абсурдного повода – первого (!) за четыре года (!!) поражения сборной России – ещё и в товарищеском (!!!) матче. Это как же хлёстко худшая команда Южной Америки шандарахнула по эго тренера, что он вмиг отмахнулся от клубных дел (где, между прочим, можно что-то всерьёз выиграть) и вновь сосредоточился на национальной команде, находящейся в изоляционном забвении.

Карпин своим решением не просто оставил одну из двух работ. Он ещё и приравнял «Динамо» к «Ростову». В первую очередь даже не по генезису своего решения (не справился, распыление до добра не доводит и всё в этом духе), а имиджево.

Ведь по результату даже «Ростов» сейчас лучше «Динамо».