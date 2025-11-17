Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Словакия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Валерий Карпин ушёл с поста главного тренера Динамо — причины, что случилось, статистика, зарплата, подробности, мнение

Карпин логично ушёл из «Динамо». Но повод — максимальный абсурд
Константин Кринский
Валерий Карпин
Аудио-версия:
Комментарии
Момент, когда решение тренера уже нельзя понять. Однако оно говорит о том, что он запутался.

Случилось то, чего многие так ждали. Валерий Карпин больше не тренер московского «Динамо». И произошло это не после поражения от «Акрона» в 15-м туре РПЛ, а после проигрыша сборной России в товарищеском матче с Чили (0:2). Почему случившееся в вышеуказанный момент лишь подчёркивает всю странность карпинского периода в «Динамо» – в колонке Константина Кринского.

Я всегда хорошо относился к Валерию Карпину как к тренеру и человеку. Не прогибается, говорит искренне, со «Спартаком», будучи молодым тренером, взял два серебра, «Ростов» почти дотащил в медали, когда о таком могли мечтать только в эпоху Курбана Бердыева. Ещё и образ в медиа цельный – открытость, чувство юмора, однако при этом дисциплина. И если не всеобъемлющий, но довольно масштабный контроль своих футболистов.

Валерий Карпин Подробнее

Возможно, Валерия Карпина позвали в «Динамо» примерно по тем же причинам. С жёсткими принципами, но при этом с популярностью. Серьёзный, однако и улыбаться не забывает. И со звёздами благодаря бэкграунду подход находит, да и молодых развивает. Ну просто тренер-мечта.

Но ничего из этого напрямую не коррелирует с результатом. Марцел Личка давал больше. Сандро Шварц давал больше. Славиша Йоканович, простите, давал больше. Есть одна очень красноречивая картинка на странице «Чемпионата» в соцсетях, она как бы подтверждает, что быть модным, искренним и открытым – это, конечно, прикольно и в тренде работающего на подрастающее поколение «Динамо», но даже при Андрее Кобелеве было лучше.

С начала сезона все возможные силы (тут неважно, в какие вы верите – они тоже подходят) сигнализировали, что Валерий Карпин и «Динамо» – это ошибка. Вот прям с момента заигрываний между сторонами в июне-2025, когда, вместо того чтобы начать работать с командой на неделю-полторы раньше, тренер любезно уклонялся в СМИ от вопросов про «Динамо». Не исключено, что выторговал какие-то бонусы. Это, несомненно, хорошо для себя, но просто уже каждый замороженный хот-дог в кейтеринг-киосках «ВТБ Арены» понимал: назначение неизбежно, однако почему-то не происходит. Вместо 7-10 дней погружения в процессы получили 7-10 дней пиара. С этого началось лично моё разочарование в «Динамо» при Карпине.

Спустя пару стартовых туров стало ясно: «Динамо» в таком дисбалансе, что Марцел Личка – просто главный догматик в истории футбола. Сначала казалось, что это из-за только что приехавших новичков. Затем было ощущение, что ну вот совсем скоро у команды должно попереть. Хотя, честно говоря, данная перспектива не проглядывалась совсем. «Динамо» катастрофически не хватало связующего вещества. Чтобы все задвигали телами и зашевелили мозгами в одном направлении, заговорили на одном языке. Практически всегда роль Пятого элемента берёт на себя тренер. Но в этом случае не взял.

Уже в августе к карпинскому «Динамо» приклеилась нехорошая характеристика – что эта команда существует, чтобы показывать, как не надо. Что это такой плохой пример, которым пугают детей. И это внешнее и во многом чисто эмоциональное ощущение подкреплялось ужасающими результатами. Только вдумайтесь: Карпин – один из худших тренеров «Динамо» за 10 лет. Уступает только Дмитрию Хохлову, который в среднем за матч набирал 1,21 очка. У ВГК – 1,32.

Валерий Карпин и Марцел Личка

Валерий Карпин и Марцел Личка

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Ну и никуда не уйти от сравнений с Личкой. Вспоминаешь вот так «Динамо» Марцела – и щемит в душе. Было ярко и задорно не только на поле, но и за его пределами: тренер феноменально подливал позитива. Все эти фразочки на прессухах, розовый свитер, улыбка до ушей. И смотришь на «Динамо» Карпина – аж ком в горле. И новичков подвезли, и старички были раньше в порядке – но теперь ни черта на поле не получается. За ним – грустная констатация того же.

Всё происходит как будто независимо друг от друга:

  • вратари «привозят» на ровном месте;
  • защитники не могут согласовать свои действия;
  • единой средней линии просто нет;
  • в атаке каждый сам за себя: что Бителло, что Сергеев, что Макаров;
  • тренер внятно не объясняет ни словами ни действиями, чего бы ему хотелось.

И заметьте – у Карпина так и не появилось за эти пять месяцев хотя бы сколько-нибудь оформленной игровой идеи. Я, честно говоря, не понимаю почему. Вряд ли травмы Гладышева и Тюкавина настолько мешали выстроить базис. Что ещё важно, при Карпине пока ни один футболист «Динамо» (возможно, за исключением Макарова) не стал сильнее. Показатель или накручиваю?

Все самое главное по теме — в одном месте:
Валерий Карпин ушёл из «Динамо»! Главное. LIVE
Live
Валерий Карпин ушёл из «Динамо»! Главное. LIVE

Вообще, сложилось ощущение, что каждое последующее действие Карпина в «Динамо» лишь усугубляло положение – и его и команды. Эффект бабочки, не иначе. Не проси тренер купить ему Бактиёра Зайнутдинова, он бы не вышел на поле со «Спартаком» и не «привёз» бы в стиле юмористических шоу из 90-х. Избавились от главного пахаря – Диего Лаксальта – так в обороне теперь регулярно не добегают, а про подстраховку как таковую забыли. И таких примеров очень и очень много.

Из претендента на чемпионство «Динамо» при Валерии Карпине умудрилось за пару месяцев в чемпионате России превратиться в типичный середняк Бундеслиги: пропускают и забивают пачками; хайлаты удивляют яркостью; разбор шокирует количеством ошибок. И главное – такая команда не может бороться за трофеи по определению. Тотальный разлад это просто не позволит.

ФК Динамо Москва Подробнее

К середине осени замерцала новая загадка: а что нужно сделать Валерию Карпину, чтобы его уволили? Личку, Йокановича, Сандро Шварца – всех, кстати, с меньшей зарплатой – давно бы уже убрали. Очень интересно, почему в ВГК продолжали неистово верить. Тренер-то он нормальный, но ведь бывает, когда проект тебе абсолютно не подходит. Тёмный лес – причём что в головах руководителей, что у тренерского штаба, что у журналистов, что у болельщиков. И у всех – по своим причинам. Это не может не запутать.

Видимо, вот Карпин и запутался в этом круговороте из поражений, смешных ошибок в обороне, редких и потому не дающих опору побед, отсутствия лидеров, так и не ставших своими новичков. Перемены в руководстве наверняка тоже повлияли. Отвечать с недавнего времени пришлось уже перед другими людьми.

Может, он всё сказал именно тогда?
«Увидел дежавю с матчей «Динамо». Откровения Карпина после поражения сборной России
«Увидел дежавю с матчей «Динамо». Откровения Карпина после поражения сборной России

И вот Карпин ушёл из «Динамо». Абсолютно логичное решение почему-то принято внезапно и после максимального абсурдного повода – первого (!) за четыре года (!!) поражения сборной России – ещё и в товарищеском (!!!) матче. Это как же хлёстко худшая команда Южной Америки шандарахнула по эго тренера, что он вмиг отмахнулся от клубных дел (где, между прочим, можно что-то всерьёз выиграть) и вновь сосредоточился на национальной команде, находящейся в изоляционном забвении.

Карпин своим решением не просто оставил одну из двух работ. Он ещё и приравнял «Динамо» к «Ростову». В первую очередь даже не по генезису своего решения (не справился, распыление до добра не доводит и всё в этом духе), а имиджево.

Ведь по результату даже «Ростов» сейчас лучше «Динамо».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android