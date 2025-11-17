Кризис «Спартака» в Первой лиге! Кострома без шансов уступила в битве претендентов на РПЛ

Всего одна победа в восьми турах. А вот «Родина» — в погоне за «Факелом» и «Уралом», серия москвичей очень впечатляет!

Костромской «Спартак» и «Родина» идут в группе лидеров Лиги Pari. Перед 19-м туром москвичи отставали от идущего в таблице третьим соперника на два очка. Но «Спартак» притормозил в последних матчах, потерпев два поражения за четыре игры (одна победа за семь встреч). «Родина» же не уступала в семи турах подряд. Поэтому команда Хуана Диаса была фаворитом встречи.

«Спартак» был только номинальным хозяином игры. Она состоялась на подмосковной «Арене Химки». На родном стадионе «Спартака» в Костроме нет подогрева, поэтому ещё заранее планировалось, что они проведут три оставшихся домашних матча с «Черноморцем» (уже сыграли, победа 3:2), «Родиной» и «Торпедо» в Химках. А к весне в Костроме закончится строительство новой арены.

«Родина» перед встречей 19-го тура недосчиталась сразу шести футболистов. Кто-то остался в расположении сборной (Йорди Рейна — Перу, Артём Концевой — Беларусь, Станислав Бессмертный и Данил Ладоха — Россия U21), Астемир Гордюшенко травмирован, а Лео Мусаев дисквалифицирован. Магомедхабиб Абдусаламов, Артём Бирюков и Денис Тихонов также тренировались с ограничениями и не были готовы провести 90 минут.

«Спартак» Кострома — «Родина» Фото: ФК «Спартак» Кострома

Однако кадровые ограничения не сильно сказались на москвичах. Хотя первый момент в матче создал именно «Спартак»: у ворот «Родины» шла борьба, но Илья Дятлов разрядил обстановку. Костромичи в итоге не нанесли ни одного удара в створ за тайм. Зато «Родина» после не самого активного старта включилась к 20-й минуте. «Спартак» сложно перебороть физически, нужна комбинационная и быстрая игра. Команда Хуана Диаса именно так и действовала.

Помимо большого преимущества по владению мячом (60% — 40%), «Родина» успешнее конвертировала удары во что-то опасное. Оба попадания в створ в первом тайме стали голевыми! На 28-й минуте счёт открыл лучший бомбардир москвичей Артём Максименко. «Родина» провела быструю атаку: Пап Гейе отдал передачу в штрафную, Артём Сокол прострелил во вратарскую на партнёра, а нападающий замкнул дальнюю штангу. «Спартак» не успел за темпом номинальных гостей.

Уже через пять минут «Родина» отличилась во второй раз. И снова москвичи всё сделали быстро. Против сильного, но не очень поворотливого «Спартака» это работает. Лео Гогличидзе подключился по левому флангу и прострелил в штрафную, а Гейе в касание пробил в пустой угол ворот костромичей. Голкипер «Спартака» Михаил Гайдаш поскользнулся в момент паса, что позволило сопернику легко поймать его на противоходе.

После перерыва «Родина» не позволила «Спартаку» вернуть интригу. Скорее, именно москвичи были намного ближе к третьему голу. Например, на 53-й минуте Андрей Егорычев пробил из штрафной «Спартака» рядом со штангой. А чуть позже Максименко мог оформить дубль, однако его удар под перекладину вытащил Гайдаш.

«Спартак» в итоге не нанёс ни одного удара в створ за матч. А план «Родины» сработал на 100%. Москвичи провели намного более качественную игру и вышли на третье место в Первой лиге. Отставание от идущего вторым «Урала» — пять очков. А у «Спартака» продолжается кризис: в последних восьми встречах команда одержала всего одну победу (при трёх поражениях) и опустилась уже на четвёртую строчку. Хотя это ещё не так плохо, судя по последним результатам.