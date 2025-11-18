Карпин ушёл из «Динамо» из принципа. А что запомнится, кроме провального результата?

Валерий Карпин ушёл из московского «Динамо» – неделя в российском футболе началась мощно. Главный тренер сборной России объявил о своём решении после матчей национальной команды с Перу и Чили. Заявление Карпина появилось на официальном сайте РФС.

«Уважаемые болельщики, сегодня я принял решение завершить работу в московском «Динамо» и полностью сосредоточиться на национальной сборной России. Это взвешенное и продуманное решение. Хочу выразить благодарность руководству, игрокам, всем сотрудникам клуба и, конечно, болельщикам «Динамо». Это был важный период, и я ценю доверие и поддержку, которые чувствовал каждый день. У клуба есть всё, чтобы двигаться дальше и добиваться высоких результатов, искренне желаю команде успехов. Сегодня моим единственным приоритетом остаются результаты национальной сборной, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды на международный уровень. Для этого нам всем предстоит большая работа».

Со стороны всё это выглядит как завуалированная отставка. Руководство «Динамо», конечно же, не могли устроить результаты команды в чемпионате. Только четыре победы при пяти ничьих и шести поражениях – и лишь 10-е место после первого круга РПЛ. В феврале Карпин точно так же говорил о необходимости «полностью посвятить себя главной команде страны», когда увольнялся из «Ростова». Тогда между строк читалось другое – тренер хочет отдохнуть перед тем, как взвалить на себя тяжёлую ношу совместительства в московском топ-клубе и сборной России.

Карпин пошёл на принцип, но отказался от денег

Вчера, 17 ноября, по нашей информации, состоялась встреча Карпина с патроном клуба и бывшим председателем совета директоров Юрием Соловьёвым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. «На встрече тренер попросил клуб полностью довериться ему в части спортивной составляющей работы, комплектования команды и работы академии. На что получил отказ, после чего написал заявление об уходе», — добавил источник «Чемпионата». За отставку Карпина, по нашей информации, активно выступал член совета директоров Сергей Степашин. А гендиректор клуба Павел Пивоваров напротив поддерживал Карпина и выступал против его ухода.

Юрий Сёмин и Сергей Степашин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Также, по информации журналиста Ивана Карпова, тренер отказался от компенсации от клуба – он получит только ту сумму, которую успел отработать. По контракту Карпин должен был получить 50% от зарплаты до 2028 года. Наши источники эту информацию подтверждают.

«Динамо» Карпина – каким его запомним?

Время Карпина в «Динамо» будет вспоминаться как мрачный период. Игра команды выглядела недостаточно сбалансированной, а оборона при этом тренере нередко напоминала проходной двор. К слову, по данным Opta Sports, «Динамо» Карпина – лидер РПЛ с отрывом по защите высоким блоком. Бело-голубые проводили 37% времени с высоко поднятой линией обороны и прессинговали соперников у чужих ворот. У также входящих в топ-3 ЦСКА и «Ростова» этот показатель на уровне 30%.

Кроме того, «Динамо» на первом месте в РПЛ по среднему количеству ударов за матч (15,53) и в топ-4 по попаданиям в створ (4,67). По допущенным ударам команда Карпина тоже входит в топ-4 (10,07), а по допущенным попаданиям в створ – в топ-6 (3,60). По статистике expected points бело-голубые должны были набрать на семь очков больше. У них самая крупная разница в чемпионате между ожидаемыми очками и реальными. Так что Карпин имеет право говорить об отсутствии фарта, вспоминая работу в «Динамо». Но, безусловно, не сводить свой провал к невезению.

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё из позитивного при Карпине – выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России и победа над «Зенитом» (3:1) в Санкт-Петербурге в первом матче. Валерий Георгиевич оставляет команду в шаге от полуфинала в верхней сетке. Для «Динамо», ничего не выигрывавшего уже 30 лет, это важно. Но сам Карпин в очередной раз уходит из российского клуба без трофея. Так было и в «Спартаке», и в «Ростове». Не говоря уж про армавирское «Торпедо». При всей статусности тренера этот пробел в его профайле – нехорошая история.

Валерий Карпин экс главный тренер «Динамо» – после матча с «Акроном» «Результаты, мягко говоря, неудовлетворительные, даже если говорить про сегодняшнюю игру. Отдали голевые [передачи сопернику] сами, голы пропускаем смешные. Первый круг был таким, как сегодняшняя игра. Команде поставил бы двойку, единицу или ноль за первый круг — как хотите».



Трансферы под Карпина не сработали

При Карпине «Динамо», по данным Transfermarkt, потратило на трансферы € 20,7 млн за одно окно. Летом московский клуб подписал под нового тренера пятерых новичков – Рубенса из «Атлетико Минейро» (€ 9 млн), Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» (€ 3,8 млн), Максима Осипенко из «Ростова» (€ 2,9 млн), Бактиёра Зайнутдинова из «Бешикташа» (€ 2,5 млн) и Антона Миранчука из «Сьона» (€ 2,5 млн). Солидная кампания, по крайней мере, по тратам. Тем более заработало «Динамо» на продажах своих игроков только € 12,5 млн.

Очевидно, что как минимум Осипенко и Зайнутдинов были креатурами Карпина. Этих двоих он прекрасно знал по совместной работе в «Ростове». Вообще, бывший клуб Карпина неплохо заработал на сделках с «Динамо», ведь, помимо Осипенко, бело-голубые ещё зимой купили у ростовчан полузащитника Данила Глебова за € 8 млн. Тот переход тоже воспринимался как трансфер под будущее появление в команде тренера сборной России. Пока вряд ли можно утверждать, что кто-то из летних новичков вырос в цене за время работы с Карпиным в «Динамо».

Кто спрогрессировал при Карпине? Есть два новых имени

Впрочем, некоторые игроки всё же прогрессировали при тренере сборной России. Например, Денис Макаров забивший до травмы три гола в восьми турах РПЛ. Многие уже махнули на него рукой, однако вингер внезапно ожил в «Динамо». Молодой Ульви Бабаев и вовсе наколотил пять мячей в чемпионате и Кубке страны. Как ни крути, именно при Карпине раскрылся и 19-летний голкипер Курбан Расулов, которому он доверил место в воротах после очередного повреждения у Андрея Лунёва.

***

Карпин подписывал контракт с «Динамо» на три года, а проработал всего пять месяцев. С 2005-го после увольнения бразильца Иво Вортманна никто из тренеров бело-голубых не уходил в отставку так быстро (за исключением исполнявших обязанности). Совместительство до добра не довело – и клубная команда сыпалась, и сборная прервала четырёхлетнюю беспроигрышную серию.

Руководство «Динамо», вполне возможно, задели также слова Карпина, что основная работа – в сборной России. Хотя это проговаривалось тренером ещё летом. Теперь разделять внимание не потребуется, а московский клуб назначил исполняющим обязанности главного тренера Ролана Гусева. Экс-полузащитник бело-голубых получает второй шанс в этой роли. Первый был в мае после отставки Марцела Лички, при котором команда боролась за чемпионство и медали. С Гусевым динамовцы одержали три победы подряд (в нынешнем сезоне РПЛ такой серии не было) – во встречах с «Крыльями Советов», «Спартаком» и «Акроном», но в 30-м туре потерпели крупное поражение в «золотом» для «Краснодара» матче.

Летом Ролан остался в штабе Карпина ассистентом. И вот – новый поворот! Вытянет Гусев «Динамо», как вы думаете?