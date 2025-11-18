«Всё кончено». Главная звезда Швейцарии разрывает даже в 34, но отказывается от сборной

Сегодня сборные Косова и Швейцарии встретятся в решающем матче за победу в группе В и прямую путёвку на ЧМ-2026. Занимающие второе место косовары отстают от швейцарцев всего на три очка, но на самом деле на стадионе в Приштине будет присутствовать только призрак интриги. Команда Мурата Якина чувствует себя комфортно перед заключительной игрой квалификации, так как намного опережает своего конкурента по разнице голов. Сборная Косова должна побеждать в шесть мячей, чтобы обойти конкурента. Проще поверить в то, что Швейцария вообще не выйдет на поле, чем в её разгромное поражение.

В этот день фактически в родных краях мог бы сыграть звезда швейцарцев Шердан Шакири, родившийся в 47 км к юго-востоку от Приштины в местечке под названием Гнилане. Якин хотел вернуть в сборную Швейцарии экс-полузащитника «Баварии», «Интера» и «Ливерпуля», ушедшего из национальной команды ещё в 2024 году и выдавшего феноменальный прошлый сезон. Однако Шакири отказался даже разговаривать с бывшим тренером «Спартака»!

Шердан входит в топ-4 игроков за всю историю сборной Швейцарии – как по проведённым матчам (125), так и по количеству голов (32). Шакири сыграл за национальную команду на семи крупных турнирах – четырёх чемпионатах мира (2010, 2014, 2018 и 2022) и трёх чемпионах Европы (2016, 2020, 2024). В финальных стадиях ЧМ и Евро заработал впечатляющую статистику: набрал 10+4 за 32 игры. Казалось, его карьера на высоком уровне завершится в 2022-м, когда атакующий полузащитник уехал из Европы «доигрывать» в МЛС за «Чикаго Файр». Но Шакири ещё продержался в сборной два с половиной года.

В июле 2024-го на тот момент 32-летний Шердан всё-таки объявил об уходе из национальной команды. Швейцария под руководством Якина дошла на чемпионате Европы до четвертьфинала, где уступила Англии только в серии пенальти. Однако сам Шакири, очевидно, уже не чувствовал себя важной фигурой для сборной. В трёх матчах, включая игру 1/8 финала с Италией, он оставался на скамейке запасных. С англичанами вышел на замену за четверть часа до конца и только во встрече с шотландцами на групповом этапе провёл на поле час.

ШЕРДАН ШАКИРИ В СБОРНОЙ ШВЕЙЦАРИИ НА ЕВРО-2024 Фото: Stu Forster/Getty Images

Сезон-2024 в МЛС складывался для атакующего полузащитника таким образом, что иной тренер просто не взял бы его на крупный турнир. До чемпионата Европы Шакири сыграл за «Чикаго Файр» только 12 матчей (девять в основе, три выхода на замену) и заработал лишь 2+1. Летом того же года Шердан вернулся свободным агентом в воспитавший его «Базель».

Между тем тот «Базель» не был похож на «золотую» команду начала 2010-х, из которой Шакири уезжал в «Баварию» после завоевания трёх чемпионских титулов подряд. Красно-синие переживали непростые времена. Ещё в октябре 2023 года «Базель» пришёл вытаскивать с последнего (!) 12-го места Фабио Челестини. Сначала нынешний тренер ЦСКА спас от вылета – поднял в топ-8. А в прошлом сезоне Челестини так мощно перезагрузил «Базель» и карьеру стареющей звезды, что все ахнули.

«Базель» выиграл чемпионат Швейцарии впервые за восемь лет. Вдобавок положил золото в Кубок страны. Сам Шакири, превращённый тренером в «десятку», выдал какие-то нереальные цифры для местной лиги. Шердан стал лучшим ассистентом и лучшим бомбардиром швейцарского чемпионата: забил 18 мячей и сделал 21 голевую передачу в 34 матчах. Набрал 39 результативных баллов – опередил сразу на 15 своего ближайшего преследователя.

Шердан Шакири полузащитник «Базеля» «Я очень счастлив в «Базеле», да. И не хочу останавливаться. Благодаря «Базелю» я вновь обрёл мотивацию и улыбку. Чувствую себя безумным гением. Прошедший сезон показал, что у меня по-прежнему есть потенциал. Что всё может стать ещё лучше».

Такой Шакири снова понадобился сборной Швейцарии. Ещё в конце мая Kicker написал, что Якин собирался поговорить с Шерданом о возвращении в национальную команду, но тот не ответил ни на звонок тренера, ни на голосовое сообщение. Мурат подтвердил эту информацию.

«Я попытался дозвониться до Шакири. После этого отправил ему голосовое сообщение. С моей стороны дверь открыта, но он также должен быть готов к этому», – сказал Якин.

Ещё когда Шердан уходил из сборной Швейцарии, местные СМИ обсуждали слухи о возникших проблемах во взаимоотношениях игрока с Муратом. После заявления Якина хавбеку задали вопрос о возвращении в национальную команду. Шакири сказал:

«Многие написали мне в последние дни после нашего чемпионства… Нужно ещё раз проверить телефон, чтобы узнать, кто звонил и писал. Среди этих людей есть несколько известных имён. Надо всем ответить».

ШЕРДАН ШАКИРИ В «БАЗЕЛЕ» Фото: Daniela Porcelli/Getty Images

В этих словах как будто скрывалась ирония. Потом Шакири добавил:

«Приятно, что тренер думает обо мне. Он тоже должен показать себя – в последние месяцы сборная не показывала своей лучшей игры. Однако я доволен тем, как идут дела, и сейчас дверь в сборную для меня всё ещё закрыта».

В нынешнем сезоне уже 34-летний Шакири тоже достаточно хорош. В 21 матче чемпионата и Кубка Швейцарии, а также в квалификации Лиги чемпионов и общего этапа Лиги Европы он забил девять мячей и сделал 10 голевых передач. В частности, в последнем туре ЛЕ набрал 2+1 со «Стяуа» (ФКСБ). Хотя команда стала слабее, чем была при Челестини. По крайней мере, в швейцарском чемпионате занимает только второе место и отстаёт на девять очков от «Туна».

В сентябре этого года Якин признал – тема вызова звезды «Базеля» в сборную теперь окончательно закрыта для него:

«Шакири сделал невероятно много для швейцарского футбола. Он художник, гений, настоящий 10-й номер и левша: у нас в Швейцарии до сих пор мало таких игроков, как Шердан. Но времена меняются… Мы не заставляли его завершать карьеру в сборной. Однако Шакири должен понимать свою роль. Вероятно, он подумал и решил, что больше не хочет быть игроком замены. Тогда нам нужно двигаться дальше без него. Для меня история с его возвращением в прошлом – всё кончено».

Впрочем, в матче в Приштине в составе сборной Швейцарии будут косовары. В семьях косовских албанцев родились Гранит Джака и Анди Зекири. Было бы и больше игроков, если бы травму не получил хавбек «Милана» Ардон Яшари. На ЧМ-2018 в России Шакири и Джака влипли в скандал, показав «албанского орла» во время празднования гола в ворота сборной Сербии. Тогда оба избежали дисквалификации за политический жест, но были оштрафованы ФИФА на 10 тыс. швейцарских франков.

Кстати, Шакири уже играл за национальную команду в Приштине. Это случилось в сентябре 2023-го в матче между сборными Косова и Швейцарии (2:2) в отборочном цикле Евро-2024. Но теперь Швейцария без своей косовской легенды будет праздновать выход на чемпионат мира.