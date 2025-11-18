Германия высекла конкурента в решающем матче! Забили шесть, а могли и больше!

Матч Германии и Словакии превращался в битву за первое место в группе А и прямую путёвку на чемпионат мира. При равенстве очков немцы опережали конкурента благодаря лучшей разнице мячей. Команде Юлиана Нагельсмана нужно было просто не проиграть в Лейпциге, а она выдала шоу!

Несмотря на то что побеждать требовалось Словакии, игрой управляла сборная Германии. Немцы владели мячом и лезли в атаку, а коллектив Франческо Кальцоны встречал соперника в среднем блоке и рассчитывал на контрвыпады. Хозяева активно использовали фланги. Если на левом ширина создавалась за счёт рывков вперёд защитника Раума, то справа команда Нагельсмана стремилась оставлять вингера Зане один на один с Ганцко. А Киммих смещался в полуфланг или в центр. После потерь сборная Германии быстро возвращала себе мяч. Словаки несколько раз едва не доигрались под прессингом, выходя от ворот через пас.

Немцы соорудили пару-тройку опасных моментов благодаря давлению на правом фланге, а на 19-й минуте забили после передачи оттуда. Впрочем, это был гол, который пришёл со стандарта. Голкипер Дубравка выбил поданный с углового мяч, хозяева забрали подбор, и Киммих вырезал идеальный кросс на Вольтемаде. Словаки, пока перестраивались с одной игровой ситуации на другую, просто потеряли центрфорварда перед своими воротами. Новичок свободно пробил головой с нескольких метров.

Только после пропущенного гола сборная Словакии пошла в атаку крупными силами. И Дюриш дважды мог забить в течение минуты! В одном случае хозяев спас вратарь Бауман, а в другом вингер не попал с подбора. Это был единственный шанс гостей за что-то зацепиться. После этого их начали разрывать. На игре словаков отразилась в том числе потеря травмированного Беро. Немцы стали легче проходить середину поля. На исходе получаса Гнабри дважды выводили один на один – со второй попытки он сделал счёт 2:0. Павлович и Горецка классно вскрыли оборону команды Кальцоны по центру парой проникающих передач.

Дальше сборная Германии действовала на кураже, а словаки – как будто на автопилоте, без огня в глазах. Ещё в первом тайме команда Нагельсмана превратила свою победу в крупную. На 36-й минуте хозяева здорово вышли из-под прессинга, а Вирц сыграл абсолютно гениально. Сместился с левого края к центру и придумал чудесный перевод в правый полуфланг. Там уже открывался Зане, который убежал один на один и нанёс удар в нижний угол.

Перед перерывом бедолага Дубравка в четвёртый раз вытащил мяч из сетки ворот. И этот гол – во многом заслуга Вирца. Флориан поддавил на краю Дьёмбера, заставил защитника ошибиться. Затем протащил мяч и мастерским пасом нашёл на дальней штанге Зане. Вингер успешно сыграл на опережение. За полматча сборная Германии наиграла на 3,29 по xG.

Гол Лероя Зане Фото: Alex Grimm/Getty Images

Словаки совсем растерялись. После перерыва случился редкий для футбола эпизод. Лоботка, попав под прессинг у собственной штрафной, покатил на Дубравку, а голкипер не придумал ничего лучше, чем взять мяч в руки. Вольтемаде-небоскрёб напугал его своим видом. Разумеется, судья назначил свободный удар – в 10 метрах от ворот. Впрочем, разыграли его немцы неудачно. Зане зарядил прямо в стенку.

Однако в целом было видно, что сборная Германии насытилась. Команда Нагельсмана вообще не отдавала мяч, вот только атаковала на невысоких скоростях. Тем не менее и в эконом-режиме хозяева создавали напряжение в штрафной Дубравки. В середине второго тайма защитник «РБ Лейпциг» Баку, поменявший капитана Киммиха, забил на домашнем стадионе. Вольтемаде опять растоптал оборону словаков перед штрафной, а Гнабре добавил в свою статистику голевой пас.

Тогда Нагельсман решил выпустить ещё одного игрока «РБ Лейпциг» – 19-летнего полузащитника Уэдраого, дебютировавшего за сборную Германии. И этот парень тоже забил! За четверть часа до конца немцы провели красивую многоходовую комбинацию, Зане отдал в штрафной тонкий пас пяткой, а Ассан пробил низом. Идеальная премьера.

Сборная Германии выиграла группу, одержав пять побед подряд после поражения в Словакии, а команда Кальцоны сразится в плей-офф стыков.